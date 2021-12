Komputer kwantowy Sycamore stworzył kryształ czasu

Wykorzystując komputer kwantowy Sycamore, naukowcy z Uniwersytetu Stanforda wspólnie z inżynierami Google, stworzyli najbardziej egzotyczną fazę materii – kryształy czasu.

Mimo iż kryształy czasu brzmią, jakby zostały rodem wyciągnięte z powieści science fiction, naukowcy pracują nad nimi od dawna. Ta dziwaczna faza materii jest coraz bardziej realna, zwłaszcza teraz, gdy dzięki komputerowi kwantowemu Google – Sycamore – kryształy czasu udało się stworzyć. Przełomowe badania opublikowano w Nature.

Egzotyczne kryształy czasu

Klasyczne kryształy cechuje wysoce uporządkowana struktura atomów o powtarzającym się wzorze (tzw. sieć krystaliczna). Skoro widzimy kryształy zbudowane z atomów powtarzających się w przestrzeni, możliwa powinna być także obserwacja struktur powtarzających się w czasie. Ich istnienie zaproponował w 2012 r. laureat Nagrody Nobla – Frank Wilczek. Do 2016 r. tzw. kryształów czasu (zwanych zamiennie kryształami czasowymi) nie udawało się uzyskać w warunkach laboratoryjnych. W końcu uczonym z UC Berkeley to się udało, dzięki czemu możliwe były obserwacje interakcji, w jakie wchodzą ze sobą kryształy czasu.

Czytaj też: Kryształy czasu coraz bliżej. Mamy przełom w komputerach kwantowych? Nie tak szybko

W krysztale czasu atomy wykazują wzór powtarzający się okresowo, np. spiny obracające się w górę i w dół o przewidywalnej częstotliwości – jak tykanie zegara. Obliczenia wykazują, że w warunkach idealnych układ atomów może powtarzać się w czasie bez końca.

Przykład z życia to wprawiona w ruch karuzela, która bez działania zewnętrznej siły, w końcu się zatrzyma. W przypadku kryształów czasu ruch ten nie ustaje – taka niezwykła karuzela kręciłaby się bez końca. Może to brzmieć jak paradoks, nawiązujący do koncepcji perpetuum mobile, ale technicznie jest możliwy. Kryształy czasu nie łamią praw termodynamiki. Energia jest zachowana w systemie jako całość, a jego entropia (stopień nieuporządkowania) nie zmniejsza się, a pozostaje stała.

Komputer kwantowy wprawił kryształ w ruch

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda zademonstrowali kryształ czasu w procesorze kwantowym Google – Sycamore. Aby rozpocząć „tykanie” i zainicjować kryształ czasu, konieczne było zniszczenie 20 kubitów. Stworzony w ten sposób kryształ czasu wykazał stał lokalizacji wielociałowej.

W przeprowadzonym eksperymencie naukowcy obserwowali stabilność kryształów czasu tylko przez kilkaset cykli, więc do ideału jeszcze im daleko. Według wstępnych ustaleń, trwałość kryształów czasu da się jeszcze bardziej wydłużyć i to za pomocą symulacji tego samego komputera kwantowego.