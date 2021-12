Komputery kwantowe w końcu będą mniejsze? Stworzono niezwykłe źródło mikrofal

Nowo zaprojektowane źródło mikrofalowe może zastąpić istniejące systemy, które utrudniają skalowalność komputerów kwantowych.

Naukowcy z Aalto University opracowali obwód wytwarzający wysokiej jakości sygnały mikrofalowe niezbędne do sterowania komputerami kwantowymi. System działa w temperaturze bliskiej zera bezwzględnego. Finowie przewidują, że to ważny krok w kierunku komercjalizacji procesorów kwantowych, co może pozwolić na znaczne zwiększenie liczby kubitów.

Jak usprawnić komputery kwantowe?

Jednym z głównych czynników ograniczających rozmiar komputerów kwantowych jest mechanizm wykorzystywany do kontroli kubitów w procesorach kwantowych. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego serię impulsów mikrofalowych przekazywanych przez szerokopasmowe kable w temperaturze pokojowej dochodzące do układu utrzymywanego w warunkach bliskich zera bezwzględnego.

Im więcej kubitów, tym więcej kabli generujących impulsy mikrofalowe trzeba. Stanowi to przeszkodę w miniaturyzacji komputera kwantowego. Teraz fińscy uczeni stworzyli źródło mikrofal, które działa w ekstremalnie niskich temperaturach i może przyczynić się do miniaturyzacji komputerów kwantowych.

Wizja artystyczna nowo opracowanego układu

Nowe urządzenie to tzw. system-on-chip (SoC), które można zintegrować z procesorem kwantowym. Ma rozmiar mniejszy niż milimetr i eliminuje potrzebę stosowanie masywniejszych przewodów sterujących. Dzięki temu można zastosować mniejsze kriostaty, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby kubitów w procesorze.

Nasze urządzenie wytwarza sto razy więcej mocy niż poprzednie wersje, co wystarcza do sterowania kubitami i przeprowadzania kwantowych operacji logicznych. Wytwarza ono bardzo precyzyjną sinusoidę, oscylującą ponad miliard razy na sekundę. W rezultacie, błędy w kubitach pochodzące z mikrofalowego źródła są bardzo rzadkie, co jest ważne przy wdrażaniu precyzyjnych operacji logiki kwantowej. prof. Mikko Möttönen z Aalto University

Urządzenie stworzone przez Finów samo w sobie nie może być używane do sterowania kubitami. Mikrofale najpierw muszą zostać przekształcone w impulsy, nad czym właśnie pracuje zespół uczonych.

Nowy układ może być przydatny w wielu technologiach kwantowych, takich jak czujniki kwantowe.