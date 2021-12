Jak powstaje materia? Superkomputer przewidział istnienie cząstki sześciokwarkowej

Przedstawiciele japońskiego instytutu badawczego RIKEN przewidzieli istnienie egzotycznej cząstki, która składa się z sześciu kwarków. Dalsze postępy w tych badaniach mogłyby wyjaśnić, jak powstaje cała otaczająca nas materia.

Kwarki są cząstkami elementarnymi i stanowią podstawowy budulec materii. Jądra atomów składają się z protonów i neutronów, te natomiast są tworzone przez kwarki. Kiedy mamy do czynienia z cząstkami złożonymi z trzech kwarków, to mówimy o barionach. Mogą jednak istnieć egzotyczne postacie cząstek elementarnych zbudowanych z większej liczby kwarków (np. pentakwarki czy tetrakwarki Tcc+). A co z innymi konfiguracjami, na przykład cząstkami sześciokwarkowymi (dibarionami)? Udzielenie odpowiedzi na tego typu pytania powinno zbliżyć nas do zrozumienia, w jaki sposób powstaje materia wypełniająca wszechświat.

Takuya Sugiura, członek zespołu badawczego z RIKEN, wykorzystał teorię oddziaływań zwaną chromodynamiką kwantową. Opisuje ona, w jaki sposób kwarki oddziałują ze sobą i stanowi część Modelu Standardowego. Problem polega na tym, że obliczenia w ramach chromodynamiki kwantowej są utrudnione, ponieważ pomiędzy kwarkami tworzącymi bariony występuje silne sprzężenie. Jakby komplikacji było mało, to przybywa ich w momencie pojawienia się hipotetycznych stanów związanych, w których barionów jest więcej.

Materia składa się z kwarków będących cząstkami elementarnymi

W celu wykonania obliczeń związanych z chromodynamiką kwantową zespół badawczy musiał przeprowadzić wielkoskalowe operacje. Pomogły w nich dwa superkomputery: K oraz HOKUSAI. Jak przyznaje Sugiura, możliwość skorzystania z tych urządzeń była kluczowa, ponieważ dzięki temu udało się obniżyć koszty prowadzonych badań oraz skrócić czas ich trwania. Ostatecznie naukowcy, korzystając z pomocy superkomputerów, przewidzieli istnienie tzw. dibarionu powabnego di-Omega. Dokładne ustalenia badaczy zostały opublikowane na łamach Physical Review Letters.

Choć dotychczasowe osiągnięcia naukowców są naprawdę imponujące, to najtrudniejsze nadal przed nimi. Chcąc lepiej poznać oddziaływania pomiędzy innymi cząstkami zawierającymi kwarki powabne, Sugiura i jego współpracownicy zamierzają skorzystać z superkomputera Fugaku, jeszcze bardziej zaawansowanego następcy superkomputera K. Naukowiec dodaje, iż liczy na zdobycie informacji dotyczących tego, jak kwarki łączą się w cząstki i jakie cząstki mogą w ogóle istnieć.