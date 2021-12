Messenger czy SMS? W Święta życzenia składaliśmy na różne sposoby

Komunikatory internetowe od kilku lat powoli wypierają SMS-y. W Święta życzenia składamy na różne sposoby i pomimo spadku popularności SMS-ów, wysyłamy ich dosłownie setki milionów.

Wysyłamy coraz mniej SMS-ów. Co nie oznacza, że wysyłamy ich mało

Klienci Orange wysłali w dniach 24-26 grudnia 83,945 mln SMS-ów. To znacznie mniej niż w roku 2020 – 93,085 mln oraz 2019 – 107,363 mln. Choć spadek jest wyraźny, nadal ciężko mówić o braku popularności tradycyjnych wiadomości tekstowych. Bo jeśli przyjmiemy, że każdy Polak, w każdym wieku, wysłałby SMS-a w sieci Orange, to i tak da nam ponad 2 SMS-y na osobę.

W tym roku nikt nie zapytał, to sam się wyrwę 😉Klienci @Orange_Polska wysłali w #Święta 24-26 grudnia 83,945 mln SMS-ów (2020 – 93,085 mln, 2019 – 107,363 mln). Trend wyraźnie spadkowy. W przypadku MMS-ów jest stabilniej: 2021 – 9,274 mln, 2020 – 9,487 mln, 2019 – 8,150 mln. December 29, 2021

Liczba MMS-ów trzyma się solidnie, po sporym wzroście w 2020 roku. Tutaj mam jedną teorię. Na tyle przyzwyczailiśmy się do ofert z nielimitowanymi SMS-ami i MMS-ami, że wpisując życzenia o dłuższej treści (szczególnie te kopiowane z Internetu), nie zwracamy uwagę, kiedy telefon zmieni nam typ wiadomości z SMS-a na MMS.

Jak wyglądają liczby w innych sieciach? T-Mobile i Play na razie nie dysponują takimi danymi, ale mogą pojawić się po Nowym Roku. Będziemy aktualizować wiadomość, jak tylko dostaniemy coś nowego w tej sprawie. Czekamy też na informację Plusa.

Spadek popularności SMS-ów ma swoje zalety. Rozbudowa sieci mocno w tym pomaga

Cofnijmy się o kilka lat. Pamiętacie sytuacje, w których SMS ze świątecznymi życzeniami wysłany w Wigilię przychodził kolejnego dnia, o ile nie na II dzień Świąt? Technologia tak mocno poszła do przodu, że wielu z nas zapewne przegapiła moment, w którym takie sytuacje przestały już mieć miejsca.

Spadek liczby wysyłanych SMS-ów to tylko jeden, w dodatku niewielki element układanki. Dużo większe znaczenie ma rozbudowa sieci oraz wdrażanie nowych technologii. Dzisiaj ruch w sieciach komórkowych rozkłada się na różnych pasmach. Internet działa głównie na częstotliwościach sieci LTE, mieszając się tam z połączeniami. Dzięki temu pasma sieci 2G oraz 3G pozostają wolne i nie jest łatwo zapchać ich samymi SMS-ami. Nawet jeśli liczba wysyłanych wiadomości znacznie wzrosła, sytuacja nie powinna się zmienić.

Oczywiście swoje robią też komunikatory internetowe. Zapewne coraz więcej Waszych rodziców czy dziadków korzysta z Messengera czy WhatsAppa. To one służą nam dzisiaj do codziennej komunikacji, w tym komunikacji tekstowej. SMS-y szybko nie znikną, ale powoli będą coraz mocniej wypierane przez internetowe odpowiedniki.