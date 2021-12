Moto Edge X30 otrzyma dużą aktualizację. Przynosi poprawki wydajności dla Snapdragona 8 Gen 1 i nie tylko

Motorola wyprzedziła innych producentów i na początku grudnia wprowadziła na rynek pierwszy smartfon wyposażony w Snapdragon 8 Gen 1. Moto Edge X30 miała jednak kilka problemów z wydajnością, które firma stara się naprawić aktualizacjami.

Motorola Moto Edge X30 trafiła do sprzedaży 15 grudnia. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest najnowszy flagowy procesor Qualcomma. Zapewnia on wzrost wydajności o 20% w porównaniu z procesorem poprzedniej generacji. Zużycie energii zostało również zmniejszone nawet o 30%, wydajność GPU wzrosła o 30%, zużycie energii zostało zmniejszone o 25%, a wydajność AI jest czterokrotnie większa niż w przypadku serii Snapdragon 888. Mamy więc najwydajniejszy procesor, jaki do tej pory trafił do smartfonów, ale nie obyło się przy tym bez problemów z wydajnością.

Moto Edge X30 otrzymuje poprawki wydajności dla Snapdragona 8 Gen 1

Już 17 grudnia pojawiła się pierwsza, grudniowa łatka poprawiająca wydajność urządzenia, a także niwelująca niektóre błędy, jakie zauważano w działaniu urządzenia. Chodziło o optymalizację dotyku, nagrywania ekranu, wydajności Bluetooth, ładowania czy działania sieci 5G. Problemów było całkiem sporo i dotyczyły różnych aspektów działania urządzenia. Wychodzi jednak na to, że nie naprawiono wszystkiego.

Zgodnie z oficjalnym kontem Motorola Weibo użytkownicy Moto Edge X30 mogą spodziewać się nowej aktualizacji systemu o numerze SOSC32.16-49-4. Motorola określa ją jako „główną”, ale waży podobno zaledwie 236 MB. Zawiera ona łatki optymalizujące wydajność Snapdragona 8 Gen 1 oraz obsługę Bluetooth dla Snapdragon Sound. Aktualizacja przynosi tez poprawki bezpieczeństwa, optymalizuje zużycie energii, uaktualnia aplikacje własne firmy i dodaje nowe funkcje. Są to, m.in. globalne wyszukiwanie, oddzielne centrum sterowania, przełącznik 5G. Z dziennika zmian wiemy także o o optymalizacji dla wydajności gier, wydajności sieci, harmonogramowania procesora / GPU, wydajności ładowania, wydajności aparatu i algorytmu jasności ekranu.