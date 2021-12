Motorola Moto Edge X30 zaprezentowana! Oto pierwszy na świecie telefon z Snapdragonem 8 Gen 1

Już oficjalnie możemy napisać, że zadebiutował pierwszy smartfon wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 1. Motorola Moto Edge X30 zaliczyła swój debiut, odsłaniając przed nami wszystkie tajemnice.

Podczas dzisiejszego wydarzenia, Motorola pozostawiła konkurencje w tyle i zaprezentowała Moto Edge X30 z nowym Snapdragonem. Urządzenie trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku, bo 15 grudnia, a jeszcze dzisiejszego wieczoru ma ruszyć przedsprzedaż.

Przyjrzyjmy się więc bliżej Moto Edge X30

Chipset, w który wyposażono ten model zapewnia wzrost wydajności o 20% w porównaniu z procesorem poprzedniej generacji. Zużycie energii zostało również zmniejszone nawet o 30%, wydajność GPU wzrosła o 30%, zużycie energii zostało zmniejszone o 25%, a wydajność AI jest czterokrotnie większa niż w przypadku serii Snapdragon 888. Dzięki temu nowa Motorola mogła zdobyć rekord w teście AnTuTu osiągając wynik 1061361 punktów. Snapdragon 8 Gen 1 wspierany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1 .

Jeśli chodzi o baterię, mamy tutaj pojemność 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 68 W. Wedle informacji producenta, by naładować urządzenia do 50% wystarczy zaledwie 13 minut. Smartfon działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką MYUI 3.0.

Nie zapomniano też o możliwościach fotograficznych. Konfiguracja z tyłu obejmuje szerokokątny aparat główny 50 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw z makro 50 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Aparat główny wyposażono w czujnik OmniVision OV50A 1/1,55 cala z OIS. Ma piksele o rozmiarze 2,0 μm po zastosowaniu pikseli 4 w 1. Smartfon pozwala na natywne nagrywanie wideo w 8K.

Motorola Moto Edge X30 ma 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz częstotliwość próbkowania dotykowego do 576 Hz. Aparat do selfie ma rozdzielczość 60 Mpix z czujnikiem 1/2,8 cala i pikselami 1,2 μm. Tutaj musimy wspomnieć, że Motorola postanowiła stworzyć dwa warianty Moto Edge X30, różniące się od siebie umiejscowieniem przedniego aparatu. W jednym umieszczono go w okrągłym wcięciu, a w drugim wykorzystano technologię USC, ukrywając kamerkę pod wyświetlaczem.

Moto Edge X30 – ceny

jak już wspomnieliśmy, istnieją dwa warianty tego smartfona. Za model z kamerą pod wyświetlaczem i konfiguracją 12 GB + 256 GB (jedyna dostępna) zapłacimy 3999 juanów, czyli ok. 2560 zł w przeliczeniu. natomiast model ze standardową kamera kosztuje: