Motorola Moto Edge X30 z najpotężniejszym Snapdragonem. Co wiemy o smartfonie?

Wbrew zapewnieniom Xiaomi, to nie Xiaomi 12 zadebiutuje na rynku jako pierwszy smartfon wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 1. Wyprzedzi go Motorola Moto Edge 30X, która zostanie zaprezentowana już jutro. Warto więc bliżej przyjrzeć się temu, co już o niej wiemy.

Przez dłuższy czas byliśmy pewni, że to Xiaomi jako pierwsze wypuści na rynek urządzenie z nowym Snapdragonem. Zresztą, nawet po premierze procesora Qualcommu słyszeliśmy o tym pierwszeństwie.

Tymczasem już jutro, bo 9 grudnia, faktycznie zadebiutuje pierwszy na rynku smartfon wyposażony w Snapdragon 8 Gen 1, jednak dostarczy nam go nie Xiaomi a Motorola

Przez ostatnie dni Motorola skutecznie podgrzewała atmosferę wokół tego flagowca, dając nam coraz to nowe zapowiedzi i szczegóły specyfikacji. Sporo też zdradziły nam przecieki, więc można śmiało powiedzieć, że Moto Edge X30 niewiele ma już przed nami tajemnic.

Prawdopodobnie model ten trafi do nas pod nazwą Edge X Ultra, choć jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie smartfon wejdzie na globalny rynek ani jak będzie wyglądała jego dostępność. Na razie więc skupmy się na specyfikacji, bo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 to nie jedyne, co ten smartfon ma nam do zaoferowania.

Motorola wyposaży Moto Edge X30 w wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+, z certyfikatem HDR10+ i 10-bitową paletą barw. Z przodu znajdziemy aparat do selfie 60 Mpix, umieszczony w okrągłym wcięciu. Jeśli chodzi o wyspę aparatów, to do dyspozycji użytkownika będzie 50-megapikselowy aparat główny z obsługą OIS, 50-megapikselowy obiektyw pomocniczy i 2-megapikselowy aparat odpowiedzialny za rozmycie tła.

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 ma być wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5 (niektóre źródła wspominają o 16 GB) i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1. Od samej Motoroli wiemy, że Moto Edge X30 będzie miał baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 68 W. urządzenie będzie działać pod kontrolą Androida 12.

Ponadto, Moto Edge X30 zapewni obsługę Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, 5G, nie zabraknie na pokładzie NFC i USB-C. Urządzenie ma mieć wymiary: 163,1 x 76,5 x 8,8 mm.