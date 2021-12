MSI Modern MD241P to stylowy i nowoczesny monitor do domu i biura. Do kupienia w świątecznej promocji!

Dobór odpowiedniego monitora do naszych potrzeb jest niezwykle ważną kwestią. Dziś zajmiemy się monitorem MSI z serii Modern, który wydaje się być doskonałym wyborem, jeśli szukamy monitora uniwersalnego, który sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu.

Modern MD241P to bardzo uniwersalny model, który pozwala na bezproblemową rozbudowę naszego stanowiska pracy i usunięcia z niego kilku zbędnych elementów. Zacznijmy jednak od najważniejszej kwestii, czyli od wyświetlania obrazu.

Modern MD241P – 24 cale, które nie zmęczą twoje wzroku

Matryca IPS doskonale radzi sobie z odwzorowaniem kolorów, a jej matowe wykończenie sprawia, że korzystając z monitora w pomieszczeniu z kilkoma różnymi źródłami światła, obraz pozostaje czytelny i nic się w nim nie odbija. Właściwość ta przydaje się również w słoneczne dni, w których błyszczące matryce często trzeba rozjaśniać maksymalnie, żeby widzieć cokolwiek. Tutaj nie ma tego problemu.

Nie można pominąć też sposobu podświetlania samej matrycy, w przypadku modelu MD241P zastosowano bardzo równomierne podświetlenie diodami LED wysokiej jakości, dzięki czemu kolory, pomimo matowej matrycy, pozostają żywe i przyjemne dla oka. Kolejną, bardzo przyjemną cechą tego modelu jest odświeżanie obrazu z częstotliwością 75 herców, które gwarantuje wysoką płynność animacji wyświetlanego obrazu oraz sprawia, że nasz wzrok męczy się o wiele wolniej, niż podczas korzystania z monitorów z mniejszą częstotliwością odświeżania.

Nie jest to zresztą jedyny zabieg MSI, który ma na celu chronić nasze oczy. Modern MD241P oferuje swoim użytkownikom technologię MSI Anti-Flicker, która odpowiada za zapewnienie stabilnego prądu wyjściowego dla monitora. Stabilizacja tego prądu ogranicza migotanie ekranu, co z kolei pomaga w zapobieganiu suchości oczu i meczeniu się wzroku. Zmniejsza też prawdopodobieństwo konieczności używania w przyszłości okularów do czytania.

Do tego dochodzi również technologia Less Blue Light, która chroni nasz wzrok przed nadmiarem światła niebieskiego. Niebieskofioletowe pasmo światła ogniskuje się w centralnej części naszej siatkówki (tzw. plamce żółtej), gdzie oddziałuje na melanopsynę, czyli nasz barwnik wzrokowy. Zbyt intensywne niebieskofioletowe pasmo sprawia, że w naszym barwniku wzrokowym powstają wolne rodniki, mogące prowadzić do uszkodzenia komórek plamki żółtej, które niestety nie potrafią się regenerować, co prowadzi oczywiście do pogorszenia się naszego wzroku. Technologia Less Blue Light chroni nasz wzrok przed nadmiernym promieniowaniem światła niebieskiego, dzięki czemu długotrwała praca przy monitorze nie jest tak szkodliwa.

Modern MD241P współpracuje również z oprogramowaniem MSI Display Kit, które pozwala na bardzo szczegółowe manipulacje trybami wyświetlania obrazu i odwzorowania kolorów. Możemy ustawić sobie na przykład presety do pracy z tekstem, czy też zwiększyć nasycenie wyświetlanych kolorów podczas konsumpcji treści (filmy, YouTube, etc.) po pracy.

Modern MD241P to ergonomiczna pozycja i możliwość łatwej rozbudowy

Dzięki podstawie z 4-stopniową możliwością regulacji położenia ekranu monitora, możemy idealnie dostosować pozycję wyświetlacza do pracy i rozrywki. Pamiętajmy, że wysokość monitora względem naszych oczu powinna być ustawiona tak, abyśmy bez konieczności opuszczania głowy byli w stanie dostrzec górną krawędź ekranu. Monitor powinien być również ustawiony na wprost naszej pozycji siedzącej przed monitorem.

MD241P posiada również konstrukcję zgodną ze standardem montażowym VESA, a jego montaż i demontaż nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Nie to jest jednak najważniejsze. Jeśli przyjrzymy się konstrukcji monitora, zauważymy dość cienkie ramki okalające ekran. Ta cecha pozwala na bardzo wygodne połączenie dwóch lub więcej MD241P, co z pewnością przyda się użytkownikom, którzy w pracy korzystają z więcej niż jednego ekranu. Ogromną zaletą jest również to, że monitor możemy obrócić o 90 stopni, jeśli potrzebujemy więcej miejsca na wyświetlanie treści w pionie.

Wbudowane złącza HDMI i USB Typu C pozwalają na podłączenie dwóch źródeł obrazu, między którymi możemy przełączać się błyskawicznie. Na przykład: laptop do pracy i konsola do grania. Wbudowane złącze USB Type-C pozwala również na bezproblemowe podłączanie oraz ładowanie urządzeń mobilnych i sprzętu peryferyjnego.

A skoro już o peryferiach mowa, muszę nadmienić, że monitor MSI Modern MD241P posiada całkiem przyjemnie grające głośniki stereo, które doskonale sprawdzą się podczas online’owych konferencji, czy słuchania muzyki podczas pracy, bez konieczności stawiania na biurku głośników zewnętrznych, czy też korzystania ze słuchawek, które potrafią męczyć, jeśli pracujemy długo przy komputerze.

Modern MD241P to kompletny i bardzo uniwersalny monitor. Teraz można kupić go w świątecznej promocji!

Dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji i bardzo dobrym parametrom wyświetlania obrazu, MD241P sprawdzi się zarówno jako monitor do pracy, jak i do konsumpcji treści. Cienkie ramki umożliwiają również rozbudowę naszego stanowiska pracy i korzystanie z więcej niż jednego monitora, a dzięki wbudowanym głośnikom odpada konieczność korzystania z zewnętrznego źródła dźwięku.

Nie zapominajmy też o stylowym i ponadczasowym wyglądzie monitora, który na pewno umili nam czas spędzony przy biurku. Jeśli szukacie monitora, którego nie trzeba będzie zmieniać po kilku latach użytkowania, model ten powinien spełnić wasze oczekiwania.

No i teraz możecie kupić ten model korzystając ze świątecznej promocji przygotowanej przez firmę MSI. Wszyscy, którzy kupią monitor Modern MD241P pomiędzy 1 a 31 grudnia 2021 otrzymają w prezencie listwę świetlną, która doskonale będzie się prezentować na biurku, razem z monitorem oraz miesięczny dostęp do aplikacji fitnessowej. Przy siedzącym trybie pracy regularne ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne. A dzięki tej apce dowiecie się, jak poprawnie je wykonywać.

Link do świątecznej promocji znajdziecie tutaj. A Monitor MSI Modern MD241P zamówicie z tej strony.