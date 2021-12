Poradnik Świąteczny 2021 – Świąteczna promocja od MSI na sprzęt z serii Modern

Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Powiedzmy to sobie wprost. Na Święta szukacie czegoś nowego do waszego biura, czy też domowego gabinetu. Czegoś eleganckiego, stylowego i profesjonalnego zarazem. MSI ma kilka takich produktów.

Są to dwa komputery typu All in One oraz jeden bardzo fajny monitor z serii Modern, która charakteryzuje się ponadczasową elegancją i dobrymi parametrami pracy.

MSI Modern AM242TP 11M

AM242 to monitor dotykowy z wbudowanym komputerem stworzony z myślą o ludziach, którzy niekoniecznie potrzebują laptopa, ale nie chcą kupować również tradycyjnego desktopa i zastanawiać się gdzie go schować razem z całą tą plątaniną kabli. Tutaj nie ma tego problemu. Wystarczy postawić sobie na biurku 23,8-calowy podświetlany diodami LED monitor, w którym schowana jest reszta komputera. I to całkiem wydajnego.

Seria AM242 została wyposażona w procesory Intel Tiger Lake obsługujące pamięci DDR4, dzięki czemu ten model sprawdzi się doskonale jako komputer do pracy lub nauki. Co ważne – wysoka wydajność nie idzie w parze z głośnym systemem chłodzenia. Zamiast tego, MSI zastosowało tutaj system Silent PRO Cooling, czyli system chłodzenia klasy serwerowej, który jest zarazem cichy i bardzo wydajny.

Regulowana podstawa pozwala ustawić komputer w najwygodniejszej pozycji, co jest dość ważną cechą komputera typu All in One, który oferuje obsługę 10-punktowej technologii dotykowej In-cell, która niejednego użytkownika przekona do porzucenia tradycyjnej komputerowej myszy. Dodatkowo warto wspomnieć również o technologiach MSI Anti-Flicker oraz Less Blue Light, które chronią nasz wzrok, szczególnie podczas długich sesji przy komputerze.

Modern AM242TP 11M jest również komputerem, który oferuje dość rozsądne opcje rozbudowy – chodzi o możliwość zwiększenia RAM-u oraz dołożenie większego dysku twardego 2,5″. Nadaje się więc idealnie do długotrwałego użytkowania.

MSI Modern AM242TP 11M możecie skonfigurować i kupić tutaj.

MSI Modern AM271P 11M

Model AM271P to właściwie nieco większy brat opisywanego powyżej AM271P. Mamy tu ten sam (tylko większy) podświetlany diodami LED, ciekłokrystaliczny panel IPS, który wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD. Tę samą specyfikację techniczną, tj. Intel Tiger Lake + pamięć DD4, ten sam system chłodzenia i te same opcje rozbudowy.

Jakie są różnice? Większy model został pozbawiony dotykowego wyświetlacza, co jest całkiem niezłym pomysłem – po pierwsze, operowanie dotykiem na 27 calach nie jest już aż tak wygodne. A po drugie – nie każdy klient potrzebuje dotykowego monitora. Mamy tu zatem całkiem nieźle przemyślaną różnorodność w wyborze All in One’ów.

Kolejną różnicę znajdziemy w jakości obrazu oferowanego przez kamerę internetową. W przypadku AM242TP obraz z dołączonej kamery przekazywany jest w rozdzielczości 720p. W AM271P z kolei jest to już Full HD, co w połączeniu z dobrym oświetleniem sprawi, że podczas telekonferencji będziemy prezentować się o wiele ostrzej.

MSI Modern AM271P 11M możecie skonfigurować i kupić tutaj.

MSI Modern MD241P

Jeśli jeden ekran to dla was za mało, lub po prostu szukacie nowego monitora, naszą ostatnią propozycją jest model MSI Modern MD241P. Monitor ten został wyposażony w 23,8-calowy panel o rozdzielczości Full HD, który obsługuje technologie Less Blue Light i Anti-Flicker, dzięki czemu nasz wzrok, nawet podczas długotrwałej pracy, aż tak bardzo się nie męczy. I nie jest to bynajmniej puste hasło reklamowe. Wyświetlacz ten otrzymał certyfikat TÜV, poświadczający o tym, że wbudowane w niego filtry rzeczywiście chronią nasz wzrok i dbają o zdrowie naszych oczu.

Warto wspomnieć, że ta ochrona nie jest bynajmniej uciążliwa. Wręcz przeciwnie, obraz wyświetlany na monitorze, który legitymuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 75 Hz daje bardzo dobre wrażenia wizualne. Fajnym rozwiązaniem jest również to, że do MD241P możemy podłączyć dwa różne źródła sygnału (HDMI + USB Typu C) i przełączać się pomiędzy nimi bez konieczności przepinania kabli. Na pochwałę zasługują też wbudowane głośniki, które poradzą sobie z odtwarzaniem wszelkiego typu dźwięków.

Monitor MSI Modern MD241P kupicie pod tym adresem.

Wszystkie powyższe sprzęty obejmuje świąteczna promocja od MSI

Z okazji świąt MSI przygotowało prezenty dla osób, które pomiędzy 1 grudnia, a 31 grudnia 2021 zakupią wybrane modele komputerów AIO i monitorów z serii Modern. Prezentem jest listwa świetlna oraz miesięczny dostęp do aplikacji fitnessowej. Dobrze jest czasem zrobić sobie przerwę od komputera i trochę się poruszać.

O szczegółach tej promocji przeczytacie pod tym adresem.