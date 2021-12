Polskie wojsko się zbroi. Ministerstwo Obrony zamówiło ponad 100 nowych dronów Neox 2

O nowych zakupach dla polskiej armii poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. W ramach nowego zamówienia polscy żołnierze otrzymają 100 dronów w ramach programu Wizjer oraz nowy system amunicji krążącej GLADIUS.

Umowa została zawarta z Polską Grupą Zbrojeniową, która będzie zajmować się realizacją całego zamówienia. Zamówione drony w ramach programu Wizjer to prawdopodobnie model Neox 2 zaprojektowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, czyli bezzałogowy statek powietrzny klasy mini, którego zasięg operacyjny wynosi ok. 35 kilometrów.

Maszyna jest w stanie latać przez ok. 3 godziny. Zamówiliśmy 100 takich maszyn oraz 25 zestawów kontrolnych – łączna wartość tego zamówienia wynosi 174 mln zł, a samo zamówienie ma zostać zrealizowane między 2024 i 2027 r.

Polskie wojsko otrzyma też drony FlyEye oraz nowy system amunicji krążącej

Oprócz Neoxów, w przyszłym roku nasze wojsko, według zapowiedzi Błaszczaka, wznowi również zamówienia dotyczące mini-dronów polskiej firmy FlyEye, które trafią głównie do jednostek Wojsk Rakietowych i Artylerii. Drony będą wykorzystywane do namierzania celów dla artylerii i systemów rakietowych – rozwiązanie to zostało przetestowane przez naszych wojskowych w Afganistanie.

Reklama

Czytaj również: Oto nowe pojazdy dalekiego rozpoznania Wojska Polskiego. Co potrafią LPU-1 Wirus 'Żmija’?

Oprócz dronów wykorzystywanych do misji zwiadowczych i namierzania celów, Ministerstwo Obrony planuje również zakup systemu amunicji krążącej GLADIUS, o którym wiadomo tylko tyle, że będzie on oferował większy zasięg niż system oferowany przez FlyEye, czyli ponad 50 km i będzie w stanie przenosić cięższe ładunki, niż systemy Warmate i Dragonfly.