Poradnik Świąteczny 2021 – Canon

Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Canon dla wielu z nas kojarzy się z profesjonalnym sprzętem fotograficznym. Ale firma ma w swojej ofercie również znacznie bardziej przystępne urządzenia, które idealnie nadają się na świąteczny prezent.

Canon PowerShot PX – takiego aparatu jeszcze nie widzieliście

Co powiecie na aparat, który ustawiony w wybranym miejscu będzie Wam robić zdjęcia… sam? To właśnie główna zaleta Canon PowerShot PX.

Jak to działa? Aparat automatycznie kadruje wybrane obiekty lub osoby i wykonuje zdjęcia oraz filmy. Dzięki temu osoba, która zazwyczaj pełni rolę fotografa, też może znaleźć się na zdjęciach. Polecenie wykonania fotografii możemy też wydać głosowo, albo z poziomu smartfonu. To również na nim, w aplikacji Connect, możemy przeglądać zarejestrowane materiały i wybrać te, które chcemy zachować.

Canon PowerShot PX jest wyposażony w zmiennoogniskowy obiektyw o ekwiwalencie ogniskowych 19-57mm (3-krotny zoom optyczny i 4-krotny zoom cyfrowy), matrycę CMOS 1/2.3″ oraz efektywną rozdzielczość 11,7 Mpix. Oferuje 340-stopniowy kąt obrotu oraz odchylenie w zakresie 110 stopni. Za przetwarzanie obrazu odpowiada znany z aparatów Canona procesor obrazu DIGIC 7. Minimalna odległość ostrzenia to 20cm dla szerokiego kąta oraz 30cm dla zoomu. Filmy są nagrywane w rozdzielczości FullHD w maksymalnie 60-klatkach na sekundę.

Aparat oferuje łączność WI-Fi i Bluetooth oraz port USB-C. Może też śmiało pełnić rolę zaawansowanej kamery internetowej. Czas pracy, to w zależności od częstotliwości fotografowania od 2 do 5 godzin.

Canon Zoemini S2 – selfiecentryczny aparat natychmiastowy

Aparaty natychmiastowe szturmem zdobyły rynek i są dzisiaj bardzo popularne. Nie tylko wśród młodych użytkowników. Pomimo ogólnie panującej cyfryzacji, fizyczne zdjęcia mają w sobie… to coś. A nie ma nic lepszego, niż możliwość ich natychmiastowego wydrukowania.

Canon Zoemini S2 mieści w sobie 25 sztuk papieru do drukowania lub 10 sztuk papieru samoprzylepnego. Dzięki czemu wykonane zdjęcie można łatwo stać się naklejką. Jeśli się skończy, kolejne zdjęcia można zapisywać na karcie pamięci microSD. Zdjęcia są drukowane w rozmiarze 2×3 cale, a czas wydruku jednej fotografii w temperaturze pokojowej (ok 25 stopni Celsjusza) to 50 sekund.

Tym, co mocno wyróżnia aparat, jest lusterko wokół obiektywu wraz z pierścieniową lampą doświetlającą. Dzięki temu możemy w prosty sposób robić selfie i nie potrzebujemy do tego dodatkowego ekranu. Jeśli jednak wolimy mieć podgląd na ekranie, to możemy to zrobić łącząc aparat z aplikacją mobilną Canon Connect i fotografować aparatem wprost z ekranu smartfonu. Efektywny zasięg lampy to od 30 do 60 cm, a zasięg jej błysku to od 50 cm do 100 cm.

Canon Zoemini S2 wykonuje zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 8 Mpix. Oferuje obiektyw o ekwiwalencie ogniskowe 25,66mm oraz przysłoną F/2.2. Do tego mamy czułość ISO regulowaną automatycznie w zakresie 100-1600. Całość jest zamknięta w kompaktowej obudowie o wymiarach 121 × 80,3 × 22,4 mm i praktycznie smartfonowej masie 188 gramów.

Canon SELPHY Square QX10 – drukuj obrazy zawsze i wszędzie

A co jeśli mamy już swój ulubiony aparat, albo wolimy fotografować smartfonem, ale mimo wszystko chcielibyśmy móc drukować zdjęcia w dowolnym miejscu i czasie? Wtedy do gry wchodzi przenośna drukarka Canon SELPHY Square QX10.

Urządzenie jest bardzo kompaktowe. Ma wymiary 102 × 143 × 31 mm i waży 445 gramów. Drukuje zdjęcia w kwadratowym formacie 68×68 mm na samoprzylepnym papierze o wymiarach 72×85 mm z dedykowaną ramką na wpisanie dowolnego tekstu po wydrukowaniu, a wszystko to w technologii druku termosublimacyjnego o trwałości nawet 100 lat Zdjęcia do drukarki możemy wysyłać prosto z aplikacji SELPHY Photo Layout, która pozwala na dodatkową edycję, dodawanie ramek, czy tekstów.

Canon EOS M50 Mark II – aparat (nie tylko) dla początkujących i (nie tylko) dla vlogerów

Canon EOS M50 Mark II jest bardzo często reklamowany jako idealny wybór dla vlogerów. I nie jest to złe stwierdzenie, ale warto też pamiętać, że to bardzo dobry wybór dla fotografów. Nie tylko tych początkujących.

Do najważniejszych zalet aparatu należą kompaktowe wymiary i niewielka masa 387 gramów (388 gramów w wersji białej). Dalej mamy odchylany i dotykowy ekran i przekątnej 3 cali i rozdzielczości 1,04 mln punktów, elektroniczny wizjer OLED o rozdzielczości 2,36 mln punktów i 100% pokryciem kadru, matryce CMOS w rozmiarze APS-C oraz mocowanie Canon EF-M, a po zastosowaniu przejściówki również EF oraz EF-S. To daje nam dostęp do ogromnej liczby różnych obiektywów. Co jest szczególnie ważne na początku fotograficznej przygody, bo pozwala przetestować tanie, często używane obiektywy.

Do ważnych cech Canona EOS M50 Mark II należą też procesor obrazu DIGIC 8, sprawny autofocus (Dual Pixel CMOS z detekcja fazy), pozwalający ustawiać ostrość na oku (Eye AF). Nie zabrakło szerokiego wybory trybów fotograficznych oraz filmowych, w tym automatycznych dla mniej doświadczonych użytkowników. Filmy możemy nagrywać w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę oraz w rozdzielczości FullHD w 60 klatkach. Przydatną funkcją jest dostępna łączność bezprzewodowa, pozwalająca na łatwe sparowanie aparatu ze smartfonem i obsługiwanie go poprzez aplikację Camera Connect.

Canon PowerShot G7X Mark III – idealny kompan podróży

Miałem okazję używać aparatu Canon PowerShot G7X Mark III i choć jestem zwolenników aparatów z wymienną optyką, to jadąc na urlop, na którym chciałbym okazyjnie zrobić kilka zdjęć, szybciej sięgnąłbym właśnie po niego, niż ciężki plecak wypakowany obiektywami.

PowerShot G7X Mark III to nieco niepozorny aparat kompaktowy. W zasadzie to nawet kieszonkowy, dzięki wymiarom 105,5 x 60,9 x 41,4 mm i masie 304 gramów. Zmieścimy go niemal wszędzie, a do fotografowania wystarczy nam tylko jedna ręka. Wszystkie przyciski niezbędne do sterowania jesteśmy w stanie obsłużyć tylko kciukiem. Do dyspozycji mamy też wychylany, dotykowy ekran. Można go odchylić tak, że będzie skierowany do przodu. Co znacznie ułatwia robienie selfie, ale też nagrywanie filmów. Dla zapalonych vlogerów jest to świetna sprawa.

Aparat oferuje 1-calową matrycę CMOS o rozdzielczości 20,9 Mpix, procesor obrazu DIGIC 8 oraz zmiennoogniskowy obiektyw. Ekwiwalent ogniskowych dla pełnej klatki to 24-100mm. Do dyspozycji mamy przysłonę w zakresie F/1.8 – F/2.8, optyczną stabilizację obrazu oraz 31-polowy autofocus, działający już od 5cm w trybie makro. Canon PowerShot G7X Mark III pozwala nagrywać filmy w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę oraz w FullHD w 60 klatkach, albo w zwolnionym tempie 120 lub nawet 200 klatek na sekundę. Nie zabrakło miejsca dla łączności bezprzewodowej (Wi-Fi n oraz Bluetooth), a także portu USB-C.

Canon PIXMA G3420 – ekonomiczna drukarka z łatwym uzupełnianiem tuszu

Co się stanie, jeśli niespodziewanie skończy nam się tusz lub toner w drukarce? Zazwyczaj mamy problem. Chyba że używamy drukarki Canon PIXMA G3420, która jest przedstawicielem tzw. tanków. Czyli drukarek, w których samodzielnie możemy uzupełnić poziom tuszu.

W zasadzie ciężko jest przegapić moment końca tuszu w Canon PIXMA G3420, bo pojemniki są transparentne i widzimy je na przodzie drukarki. Co przy okazji wygląda bardzo efektownie. Uzupełnienie pojemników z tuszem jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć klapę, dopasować butelkę z tuszem, którą znajdziemy w zestawie i… wlewamy. Całość jest oczywiście odpowiednio zabezpieczona przed ewentualnym rozlaniem tuszu. Drukarka jest bardzo oszczędna. Dwie butelki czarnego tuszu pozwalają na wydrukowanie do 12 000 stron, a zestaw tuszu kolorowego do 7 700 stron.

Canon PIXMA G3420 jest w stanie drukować średnio 9,1 stron czarno-białych na minutę oraz 5 stron kolorowych. W tym oczywiście pozwala na drukowanie zdjęć na papierze fotograficznym. Istnieje również możliwość drukowania bannerów i długości 120 cm. Jak przystało na współczesną drukarkę, możemy z niej korzystać tradycyjnie w formie przewodowej, albo bezprzewodowo dzięki łączności Wi-Fi. Co pozwala na łatwe drukowanie z dowolnych urządzeń, w tym smartfonu.

Drukarka jest też wyposażona w skaner o rozdzielczości 600 x 1200 dpi. Nie zabrakło funkcji kopiowania, a zeskanowane materiały można zapisywać w chmurze.