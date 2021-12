Poradnik Świąteczny 2021 – G.SKILL

Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Nie ważne, czy mieszkacie w wielkim mieście, czy małej mieścinie – okres przedświąteczny zawsze daje o sobie znać całą masą ozdóbek i świecidełek rozwieszonych na domach, blokach i ulicach. Gracze mają jednak swoje ozdóbki zawsze pod ręką i przez cały rok, bo nasze komputery w ubiegłych latach zaczęły wyglądać, jak miniaturowe choinki przez coraz to okazalsze podświetlenie. Firma G.SKILL coś o tym wie, sprzedając moduły pamięci DDR z rozbudowanymi systemami podświetlenia RGB, ale nawet kręcący na te dodatki nosem znajdą w ofercie tego producenta coś dla siebie. Co dokładnie? O tym poniżej.

Trident Z Royal DDR4

Wiemy, że DDR5, czyli pamięć operacyjna nowej generacji, to przyszłość, ale wiemy też, że jej ceny nie zachęcają do kupna, a wsparcie wyłącznie przez procesory Alder Lake-S ogranicza grono odbiorców. Dlatego zestawienie polecanych modułów pamięci na święta rozpoczniemy wyjątkowymi DDR4. Dlaczego wyjątkowymi? Spójrzcie tylko poniżej – zrozumiecie sami:

Pamięci Tident Z Royal, to jedne z tych modułów, które po prostu muszą pokazywać się światu, a zamykanie ich w ciemnej obudowie bez „okna na świat”, to istny grzech. W ofercie G.SKILL znajdziecie całą masę różnego rodzaju zestawów tych modułów (nawet ośmioelementowego) DDR4 w wielu pojemnościach (od 8 do 32 GB) i transferze do nawet 5333 MT/s.

Pamięci Trident Z Royal DDR4 są dostępne zarówno w wersji białej, jak i złotej. Bez względu na wybór każdy z modułów będzie rozświetlał mroki Waszej obudowy i przyciągał wzrok wyjątkowym systemem podświetlenia ukrytym pod opatentowanym dyfuzorem z wnętrzem charakteryzowanym na kryształ. Ten dyfuzor wieńczy radiator z szlifowanego aluminium każdego z modułów i sami przyznacie zapewne, że od razu przyciąga wzrok.

Trident Z Neo DDR4

Nieco mniej pompatyczne, ale również mające swój urok moduły Trident Z Neo DDR4, które mają równie wiele do zaoferowania, co wcześniejsze modele Royal, choć nie na tym designerskim froncie. W ich przypadku G.SKILL postawił również na rozbudowane podświetlenie RGB, ale bardziej stonowane i sprowadzające się do podświetlanych pasków na szczycie radiatorów. Te wykończono na wzór szlifowanego aluminium i zapewniono blask z wykorzystaniem specjalnej powłoki z drobinkami srebra.

Zestawami Trident Z Neo DDR4 powinni zainteresować się zwłaszcza zapatrzeni w procesory AMD Ryzen, jako że te moduły zostały dla nich specjalnie zaprojektowane i zoptymalizowane. Pod kątem możliwości mają do zaoferowania nawet 256-gigabajtów pojemności w ramach zestawów 8×32 GB, ale poszukujący tradycyjnego duetu kości o pojemności 8 GB również znajdą dla siebie odpowiednie moduły z transferami 2666 do nawet 4000 MT/s.

Trident Z5 DDR5

Wchodząc na poletko nowej generacji pamięci RAM, zacznijmy od stonowanych modułów Trident Z5 DDR5, bo choć święta, to kolorki i świecidełka, to nie każdemu muszą się one podobać. Zwłaszcza kiedy oślepiają potęgą RGB od razu po włączeniu komputera. Jeśli zaliczacie się do nich, Trident Z5 będą dla Was świetnym wyborem, jako flagowe moduły DDR5 w ofercie G.SKILL, które są całkowicie pozbawione podświetlenia.

Producent wie jednak, że nie każdy „niefan RGB”, to bezguście, które nie potrafi łączyć ze sobą kolorów i motywów, więc zadbał o dwie wersje kolorystyczne Trident Z5 – jedną z białym i drugą z grafitowym wykończeniem. Oba warianty są dostępne wyłącznie w zestawach 2×16 GB, ale o dwóch różnych poziomach opóźnień i taktowania.

Tak też klienci mogą liczyć na DDR5-5600 o dwóch odmiennych poziomach taktowania (CL40 i CL36) oraz DDR5-6000 o napięciu podbitym z 1,2 do 1,3 V i również opóźnieniach CL36/CL40. Jak już wspomniałem na początku, obecnie DDR5 możecie łączyć wyłącznie z procesorami Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S) oraz towarzyszącymi im płytami z chipsetami Z690, więc producent mógł zadbać o okazalszą kompatybilność.

Trident Z5 RGB DDR5

W ramach małego rozszerzenia oferty i poszerzenia grona klientów niskim kosztem, G.SKILL postarał się o przekucie podstawowych Trident Z5 na ich wersje RGB. Różnice? Samo podświetlenie, które sprowadza się do dyfuzora po lewej stronie modułów, pod którym znalazły się diody. Pod kątem zestawów i możliwości moduły Trident Z5 RGB odpowiadają tym bez podświetlenia, choć są przy tym oczywiście nieco droższe.

Ripjaws S5 DDR5

Znający markę G.SKILL od dłuższego czasu z pewnością kojarzą moduły Ripjaws. W ramach piątej generacji DDR5 producent przywdział im odświeżony wygląd pasywnych radiatorów i oddzielił od pozostałych modeli, nadając im nazwę Ripjaws S5. Te pamięci powinni pokochać zwłaszcza ci, którzy posiadają rozbudowane chłodzenie powietrzne w swoich komputerach.

Jest ku temu jeden dobry powód – są niskie, bo porzuciły rozbudowane wizualnie radiatory na nieco mniej odważne, bardziej minimalistyczne ale i tak nadal przyjemne dla oka. Zwłaszcza że Ripjaws S5 możemy kupić łącznie w dwóch wersjach kolorystycznych, ponownie dobierając odpowiednio motyw do płyty głównej, obudowy i karty graficznej.

Względem poprzednich modeli są one tańsze, ale nie bez powodu, co tyczy się nie tylko wyglądu, ale też transferu, który wynosi w ich przypadku 5200 lub 5600 MT/s przy opóźnieniach kolejno CL36 i CL40, choć zawsze na tym samym poziomie napięcia 1,2 V.