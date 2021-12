Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

W ofercie firmy iRobot znajdziemy urządzenia, które śmiało możemy nazwać prezentami okołoświątecznymi. Roboty sprzątające sprawdzą się bowiem zarówno w trackie przedświątecznych, jak i w poświątecznych porządkach.

Robot ze stacją Clean Base, czy bez? Który wybrać?

Zanim przejdziemy do konkretnych produktów, zastanówmy się, który wariant wybrać. Zarówno roboty iRobot Roomba serii i3, jak i j7 są dostępne w wersji ze stacją Clean Base i bez niej.

Stacja Clean Base pozwala na automatyczne opróżnianie pojemnika na bród. To spore ułatwienie i lepsza opcja dla osób, które korzystają z Roomby podczas dłuższych nieobecności. Wówczas robot po każdym sprzątaniu automatycznie opróżnia pojemnik na bród, więc jest samowystarczalny przez dłuższy czas. To również optymalny wybór dla alergików.

W przypadku wariantów ze stacją dokującą odpowiadającą wyłącznie za ładowanie robota, pojemnik na bród trzeba opróżniać ręcznie. Można go też bardzo łatwo przepłukać wodą. Jest on jednak na tyle duży, że z powodzeniem wystarcza na kilka cykli sprzątania. No chyba, że używamy Roomby w mieszkaniu w trakcie remontu, czy innego kataklizmu. Za tym wariantem przemawia jednak niższa cena. Coś za coś i decyzja należy tylko do nas.

iRobot Roomba i3 oraz Roomba i3+

Roboty iRobot Romba i3 oraz Roomba i3+ to z pozoru jedne z prostszych urządzeń w ofercie firmy. Możemy tak myśleć, póki nie spojrzymy na listę ich możliwości. Roboty są wyposażone w wielokrotnie chwalone, ruchome głowice z dwoma szczotkami głównymi, które ściśle przylegają do podłoża i skutecznie zbierają zabrudzenia. Jeśli czujniki wykryją miejsce, w którym zabrudzeń jest więcej, skupiają się na jego dokładniejszym wyczyszczeniu. Wówczas robot porusza się znacznie wolniej i potrafi kilka razy krążyć po małej przestrzeni, do czasu jej dokładnego wysprzątania.

Roboty z serii Roomba i3 są w stanie czyścić różne powierzchnie. Świetnie radzą sobie ze zbieraniem sierści i włosów oraz oferują sprzątanie liniowe. Do tego są w stanie działać w zasadzie przez nieograniczony czas. Wystarczy, że doładują akumulator i mogą sprzątać dalej.

Do dyspozycji mamy też dużą automatykę oraz opcje personalizacji. Od komunikatów głosowych poprzez Google Home oraz Amazon Alexa, przez mapowanie pomieszczeń i precyzyjne nawigowanie, po personalizowane sugestie sprzątania, reguły Smart Home oraz harmonogramy. Jak to działa w praktyce? Robot może rozpocząć sprzątanie o konkretnej godzinie, czyli np. po tym jak wchodzimy z domu. Dzięki mapowaniu wnętrza możemy wskazać sprzątanie w konkretnym pomieszczeniu, jak również wprowadzić ograniczenia i wirtualne ściany, których odkurzacz nie przekroczy w trakcie pracy.

Modele z serii Roomba i3 można sparować z robotem mopującym iRobot Braava jet m6, tworząc w ten sposób sprawnie działający duet odkurzająco-mopujący.

iRobot Roomba j7 oraz Roomba j7+

Seria Roomba j7 to najnowsze roboty w ofercie firmy iRobot. Tutaj również mamy wariant ze stacją Clean Base i bez niej. I to właśnie od niej zacznijmy.

Stacja ma nowy kształt. Jest niższa, dzięki temu łatwiej ją zmieścić pod meblami. A dzięki większej szerokości znalazło się w niej miejsce na pojemnik z dodatkowymi workami. Mała rzecz, a cieszy. Stacja jest też wykonana z nowych, miłych dla oka materiałów.

Lifting wizualny przeszedł również sam robot. Nowa, metalowa pokrywa wygląda elegancko, ale od spodu to ta sama, dobrze znam znana Roomba. Ze świetnymi, gumowymi szczotkami oraz specjalną szczotką z długi włosiem do wymiatania zabrudzeń z narożników.

Możliwości robotów serii Roomba j7 pokrywają się z serią i3, więc nie będziemy ich powtarzać, ale mamy tu niespotykane dotąd usprawnienia. iRobot Roomba j7 jest w stanie rozpoznawać i omijać przeszkody. Jak to działa? Roboty otrzymały nowy czujnik, a podczas poruszania się doświetlają drogę przed sobą za pomocą diody. Dzięki temu widzą więcej. Jeśli iRobot Roomba j7 lub Roomba j7+ napotka na swojej drodze przeszkodę, której normalnie w danym miejscu nie ma, wykona jedną z dwóch czynności. W zależności od tego, jaka opcję ustawimy w aplikacji iRobot Home, przeszkoda zostanie automatycznie ominięta, albo też robot wyśle do nas zdjęcie przeszkody i zapyta, co ma zrobić. Jeśli będzie to przeszkoda tymczasowa, np. leżący but, zabawka, kabel, czy nawet psie odchody, możemy podpowiedzieć, że ta przeszkoda niedługo zniknie, a teraz należy ją ominąć. Jeśli będzie to przeszkoda stała, bo np. kupiliśmy nowy mebel, robot zapamięta, że od tej pory ma ją stale mijać.

W związku z powyższym iRobot Roomba j7 oraz Roomba j7+ będą świetnym wyborem dla osób mających małe dzieci lub zwierzaki lubiące zabawki. Dzięki funkcji rozpoznawania przedmiotów nie musimy obawiać się, że pozostawione na podłodze przedmioty unieruchomią robota, wkręcając się w jego szczotki. Choć sam byłem nieco sceptycznie nastawiony do tej funkcji, wychodząc z założenia – po co to komu, to jednak bardzo szybko zmieniłem zdanie. To bardzo duże usprawnienie i jeśli tylko nasz budżet na to pozwala, warto do niego dopłacić.