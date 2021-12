Poradnik Świąteczny 2021 – Lenovo

Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Od wielu lat Lenovo jest jednym z pierwszych wyborów, jeśli chodzi o laptop do codziennego użytkowania. Sprzęt firmy będzie idealnym pomysłem na świąteczny prezent. Na jakie modele warto zwrócić uwagę?

Lenovo Yoga Slim 7 14 – smukły, klasyczny ultrabook

Lenovo Yoga Slim 7 to rozwinięcie serii Yoga. W tym wydaniu to nie jest akrobata z ekranem obracanym o 360-stopni, a klasyczny, elegancki ultrabook. Szczególnie, że urządzenie jest wykonane z metalu. Grubość obudowy to 14,9mm, a jej skromna masa to 1,5 kg.

Do dyspozycji mamy dwa warianty ekranu, oba o przekątnej 14 cali i rozdzielczości FullHD. Pierwszy jest nieco jaśniejszy, z matową powłoką, ale bez panelu dotykowego. Drugi to błyszczący ekran, który można obsługiwać dotykowo. Praktycznie tak jak każdy współczesny smartfon.

Wyposażenie Lenovo Yoga Slim 7 zależy od naszych potrzeb. Możemy w nim mieć procesor do wariantu Intel Core i7 10. generacji, do 16 GB pamięci RAM (DDR4, 3200 MHz) i dysk SSD PCIe o pojemności do 1 TB. Karta graficzna to zintegrowany model Intel Iris Plus.

Do dyspozycji mamy łączność Wi-Fi (5 lub 6), dwa porty USB 3.1 Gen 2, jesten USB-C z obsługą Thunderbolt, czytnik kart microSD, port HDMI oraz Jack 3,5mm. Do tego opcjonalny czytnik linii papilarnych we włączniku, kamera z podczerwienią, podświetlana klawiatura i dwa głośniki o mocy 2W każdy z obsługą Dolby Atmos.

Akumulator Lenovo Yoga Slim 7 pozwala na 14 godzin pracy (11 godzin w wariancie z ekranem 4K). Dzięki obsłudze funkcji Rapid Charge, już 30 minut ładowania wystarcza, aby naładować go do 50%.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga – Yoga w dobrze znanym wydaniu

Po Yodze w wydaniu klasycznego ultrabooka, czas na Yogę w wydaniu klasycznej… Yogi. Czyli urządzenia z ekranem obracanym o 360 stopni.

Lenovo ThinkBook 14s Yoga potrafi oczarować wyglądem. Obudowa może wydać się nieco kanciasta, ale w tym zdecydowanie tkwi jej urok. Do tego mamy aluminium praktycznie z każdej strony i efektowną klapę w dwóch odcieniach. Obudowa ma 16,9mm grubości i waży od 1,5 kg.

Obracany ekran jest oczywiście dotykowy. To panel IPS o przekątnej 14 cali, rozdzielczości FullHD, z obsługą Dolby Vision. Chroni go tafla odpornego szkła Gorilla Glass. Ekran możemy obsługiwać za pomocą wygodnego rysika, który jest wbudowany w obudowę.

We wnętrzu laptopa znajdziemy procesor Intel, do modelu Core i7 11. generacji. Do tego aż do 40 GB pamięci RAM (DDR4 DIMM), dysk SSD M.2 PCIe do 1 TB oraz opcjonalnie drugi dysk tego samego typu o maksymalnej pojemności 512 GB.

ThinkBook 14s Yoga to bogactwo portów. Do dyspozycji mamy dwa porty USB 3.0 Gen 1, dwa USB-C 3.1 (jeden z Thunderbolt 4), HDMI 1.4b, gniazdo Jack 3,5mm oraz czytnik kart microSD. Do tego czytnik linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem oraz podświetlana na biało klawiatura. Nie zabrakło też miejsca dla ładnie wkomponowanej kamery z opcją jej zasłonięcia oraz dwóch głośników Harman/Kardon o mocy 2W każdy.

Wbudowany akumulator o pojemności 60 Wh wystarcza nawet na 12 godzin pracy i obsługuje szybkie ładowanie RapidCharge o mocy 65W.

Lenovo ThinkBook 13s – kompaktowy do granic

Wygląda nieco znajomo? Lenovo ThinkBook 13s wizualnie mocno przypomina wygimnastykowanego ThinBooka 14s Yoga. Jest jednak laptopem o klasycznej konstrukcji, który jest też nieco mniejszy. To zasługa 13-calowego ekranu o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. To panel IPS oferujący obsługę Dolby Vision, 100% pokrycie palety sRGB oraz opcjonalnie panel dotykowy.

Obudowa ThinkBooka 13s też jest aluminiowa, ma klapkę w dwóch odcieniach, a przy tym ma grubość zaledwie 14,9mm i waży od 1,26 kg.

Do dyspozycji mamy procesor Intel Core, do modelu Core i7 11. generacji, do 16 GB dwukanałowej pamięci RAM (LPRRD4x) i dysk SSD M.2. PCIe Gen 3 o pojemnośći do 1 TB. Dostępny porty to jeden port USB-C z Thunderbolt 4, dwa porty USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0 oraz gniazdo Jack 3,5mm. Kamera HD jest wyposażona w mechaniczną przesłonę. Do tego mamy łączność Wi-FI 6, Bluetooth 5.0, czytnik linii papilarnych, dwa głośniki Harman/Kardon o mocy 2W oraz technologię zabezpieczeń Trusted Platform Modeule (TPM).

Na pojedynczym ładowaniu Lenovo ThinkBook 13s jest w stanie działać do 12 godzin i naładujemy go przez port USB-C.