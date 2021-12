Poradnik Świąteczny 2021 – Maxcom

Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Maxcom jest marką słynącą z szerokiego portfolio telefonów i smartfonów kierowanych do specyficznych grup klientów. Takim modelem jest Maxcom Smart MS571 Strong.

Maxcom MS571 Strong – smartfon nie tylko dla podróżników

Maxcom MS571 Strong to smartfon z kategorii wszystkoodpornych. To zasługa wzmacnianej obudowy z metalowo-gumowymi elementami. Dzięki temu jest on w stanie wytrzymać upadki na twardą powierzchnię. Do tego konstrukcja jest wodoszczelna, zgodnie z normą IP68. To idealny wybór nie tylko dla podróżników. Po wzmacniane smartfony chętnie sięgają również osoby pracujące w trudnych warunkach. W budownictwie, czy różnego rodzaju warsztatach. Ale też dzięki temu, że pomimo odpornej obudowie Maxcom MS571 Strong nie wygląda topornie, powinien przypaść do gustu każdemu, kto zwyczajnie smartfon lubi wypadać z ręki.

Maxcom wyposażył model MS571 Strong w ekran o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości 720 x 1440 pikseli. Sercem smartfonu jest układ MediaTek MT6739V z 4-rdzeniowym procesorem. Do tego mamy 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, z opcją rozszerzenia jej kartą pamięci microSD o dodatkowe 128 GB.

Do dyspozycji mamy aparat o rozdzielczości 13 Mpix, wspierany przed dodatkowy czujnik głębi ostrości oraz aparat do selfie o rozdzielczości 5 Mpix. Do tego gniazdo Jack 3,5mm, łączność LTE i Wi-Fi, a także możliwość płacenia zbliżeniowo dzięki NFC. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 3400 mAh.

Obudowa Maxcoma MS571 Strong ma 155mm wysokości i waży 210 gramów.