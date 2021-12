Poradnik Świąteczny 2021 – MSI

Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Gdzie szukać pomysłu na prezent dla gracza? Oczywiście na Chip.pl, ale również w ofercie firmy, które oferuje szeroki asortyment produktów. Taką jest właśnie MSI. Zobaczmy, na co warto zwrócić uwagę.

MSI Optix MAG274QRF-QD Quantum Dot – szybki monitor na średniej wielkości biurko

Nie każdy może sobie pozwolić na postawienie, a raczej zmieszczenie na biurku ogromnego monitora. Wówczas ekran o przekątnej 27 cali wydaje się bardzo optymalnym rozwiązaniem. Dodatkowym ułatwieniem będzie szeroki zakres regulacji. Pochylenia w zakresie od -5° do 20°, wysokości od 0 do 100mm, przekręcenia od -75° do 75° i rotacji od -90° do 90°. A jeśli w przyszłości biurko nam się powiększy, dzięki cienkim ramkom łatwo można ustawić kilka takich monitorów obok siebie.

O MSI Optix MAG274QRF-QD Quantum Dot możemy z powodzeniem powiedzieć, że jest to bardzo szybki monitor. Wyposażony w panel Rapid IPS oferuje czas reakcji na poziomie zaledwie 1 ms. Jeśli dodamy do tego 165 Hz odświeżanie obrazu oraz technologię NVIDIA G-Sync, to czeka nas niezwykle dynamiczna rozgrywka.

Ale nie samą szybkością obrazu człowiek żyje. Warto, aby był on szczegółowy i miły dla oka. Tutaj z pomocą śpieszy wysoka rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, HDR Ready oraz znana z telewizorów technologia Quantum Dot. Pozwala ona uzyskać dobre odwzorowanie kolorów, zgodne ze standardem DCI-P3. Wyświetlany obraz możemy łatwo dostosować do naszych preferencji dzięki rozbudowanej aplikacji Gaming OSD, gdzie możemy m.in. przygotować własne profile wyświetlania, dopasowane do konkretnych gier. Ciekawą funkcją jest też Night Vision, która doświetla ciemne elementy kadru, co pozwala łatwiej dostrzec przeciwników.

Monitor MSI Optix MAG274QRF-QD Quantum Dot został wyposażony w szereg portów. Do dyspozycji mamy Display Port 1.2, dwa porty HDMI 2.0, gniazdo słuchawkowe, dwa gniazda USB 2.0 oraz co najważniejsze, port USB typu C z obsługą Display Port. Dzięki temu możemy łatwo podłączyć różne źródła obrazu. Oczywiście nie mogło też zabraknąć efektownego podświetlenia Mystic Light.

MSI MPG ARTYMIS 343CQR – monitor dla najbardziej wymagających

Dla szukających jeszcze lepszych, ale i większych doznań, mamy monitor MSI MPG ARTYMIS 343CQR. Dosłownie większych, bo ekran ma przekątną 34 cali i jest zakrzywiony. Promień krzywizny to 1000R, co oznacza, że jeśli ustawimy obok siebie wiele takich ekranów, utworzą one okrąg o średnicy 1 metra. Takie zakrzywienie jest idealnie dopasowane do krzywizny ludzkiego oka i pomimo dużej przekątnej ekranu, jesteśmy w stanie łatwo objąć go wzrokiem. Ekran ma proporcje 21:9 i wyświetla obraz o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli.

Żeby nie powtarzać tego samego, w MSI MPG ARTYMIS 343CQR znajdziemy te same funkcje, co w MSI Optix MAG274QRF-QD Quantum Dot. Czyli Rapid Boost oferującą 165 Hz odświeżanie obrazu i 1ms czas reakcji, aplikację Gaming OSD z możliwością zapisywania ustawień oraz Night Vision. Przejdźmy teraz do usprawnień. Znajdziemy tu zgodność z HDR400 i 10-bitowym kolorem oraz True Color Sync. To funkcja pozwalająca zachować ten sam wygląd kolorów, bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystamy. Możemy też stworzyć osobne profile wyświetlania dla różnych podłączonych urządzeń.

Przejdźmy teraz do funkcji dla graczy. Sound tone skutecznie eliminuje przeszkody w komunikacji poprzez usunięcie szumów tła, co poprawia komunikację z innymi graczami w trakcie rozgrywki. Optix Scope to z kolei wbudowana luneta. Monitor jest w stanie przybliżyć obraz, ułatwiając nam celowanie i dostrzeżenie przeciwników. Z kolei dzięki Console Mode możliwe jest przesyłanie obrazu 4K z konsoli PlayStation 5 i płynne przeskalowanie go do rozdzielczości 2K. Zazwyczaj monitory akceptują tylko sygnał FullHD, sztucznie powiększając go do 2K, co wpływa negatywnie na jakość obrazu.

Do dyspozycji mamy dwa porty USB 3.2 Gen 1, dwa HDMI 2.0, jeden Display Port 1.4, jeden USB-C z obsługą Display Port oraz USB typu B. Warto tu wspomnieć o funkcjach działania na podzielonym ekranie. W trybie Picture in Picture, Picture by Piucture oraz Split. Możemy też np. podzielić ekran tak, że na większej części gramy w grę, w proporcjach zbliżonych do 16:9, a obok w pionie wyświetlany jest ekran pulpitu smartfonu w proporcjach 18:9, po którym możemy poruszać się za pomocą myszy i klawiatury.

MSI MPG VELOX 100R – zbroja godna najlepszego komputera

Od dawna obudowy komputerowe przestały być tylko blaszanym pudłem, w którym są zamknięte podzespoły. Dzisiaj to jednocześnie efektownie wyglądająca ozdoba, jak również sposób na podniesienie osiągów komputera.

Nie jest tajemnicą, że podzespoły komputerowe lubią chłodne otoczenie. Obudowa MSI MPG VELOX 100R w standardzie ATX pozwala zamontować aż siedem wentylatorów o średnicy 120mm – trzy na przodzie obudowy, trzy z góry oraz jeden z tyłu. Fabrycznie znajdziemy cztery. Do tego mamy łatwy przepływ powietrza dzięki otworom wentylacyjnym na boku oraz u góry konstrukcji. Obudowa ma również dużą objętość, dzięki temu mieści nawet 360mm radiatory karty graficznej. Co daje ogromne pole do popisu w kwestii chłodzenia podzespołów. Jak również ich montażu. Można tu wykorzystać m.in. kabel typu Riser i zamontować kartę graficzną w pionie.

Obudowa obsługuje technologię MSI Mystic Light. Dzięki czemu możemy łatwo synchronizować podświetlenie użytych podzespołów wraz z używanymi urządzeniami peryferyjnymi. Na obudowie znalazł się przycisk Insta-Light Loop, do którego możemy przypisać profile podświetlenia i łatwo je zmieniać.

Funkcjonalność obudowy podnoszą dostępne złącza. Mamy tu dwa porty USB 3.2 Gen 1, jeden port USB Gen 2, dwa porty USB-C, gniazdo słuchawkowe Jack 3,5mm oraz mikrofonowe.

MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 – potężna podstawa wydajnej maszyny

Dobry prezent dla każdego, kto planuje poważny upgrade swojego peceta. Ta sympatyczna płyta w rozmiarze ATX obsługuje bowiem procesory Intel Core 12. generacji i łączy je z osiągami powszechnie dostępnej pamięci RAM DDR4. Do tego dochodzi slot PCIe 5.0 x16 dla wydajnej karty graficznej, obsługa napędów SSD M.2 i aż 17 portów USB, w tym dwa złącza USB 3.2 Gen2.

Warto dodać, że MSI projektowało tę płytę PRO Z690-A WIFI DDR4 z myślą o odpowiednio wydajnym układzie chłodzenia dla procesorów Alder Lake. Z wydajnego chłodzenia skorzysta też na pewno jeden z dysków SSD, zapewne ten systemowy – w jednym slocie M.2 zamontowano bowiem radiator Shield Frozr, który usprawnia odprowadzanie ciepła, zapobiegając zjawisku thermal throttlingu. Temperatury poszczególnych komponentów zamontowanych na płycie monitorowane są na bieżąco przez inteligentne rozwiązanie Frozr AI Cooling, które zależnie od stopnia nagrzania procesora i karty graficznej reguluje moc wbudowanych wentylatorów.

Użytkownicy ceniący sobie wygodę na pewno docenią też wbudowany moduł WiFi 6, wspierany przez technologie MU-MIMO oraz BSS color, zapewnia przepustowość bezprzewodowej sieci na poziomie nawet 2400 Mb/s. A przy tym pozwala na korzystanie z łączności Bluetooth 5.2. Z kolei kontroler sieci przewodowej Intel I225-V 2.5G LAN oferuje maksymalną przepustowość sięgającą 2,5 Gb/s. Na koniec zostaje nam pochwalenie 8-kanałowego kodeku dźwięku, wspomaganego przez technologię Audio Boost.

MSI PRO Z690-A to bardzo uniwersalny wybór dla kogoś, kto myśli o przesiadce na Alder Lake’a.

Zasilacz MSI MAG A650BN – bo bezpieczny prąd to podstawa

Komputer do działania wymaga prądu. Ten do gier, szczególnie dużo i szczególnie ważne jest, aby był to prąd bezpieczny. Do tego niezbędny jest odpowiednio wydajny zasilacz. A takim jest MSI MAG A650BN.

Do jego najważniejszych cech należy certyfikat 80 PLUS Bronze, konstrukcje obwodów zasilania z przetwornicami prądu stałego (DC to DC) zmniejszające niestabilność napięcia wyjściowego, aktywny PFC, pojedynczą fazę 12V oraz bezgłośny wentylator. Do tego mamy szereg zabezpieczeń obwodów – OCP (nadprądowe), OVP (przeciwprzepięciowe), SCP (przeciwzwarciowe), OPP (przeciążeniowe) i OTP (temperaturowe).

Maksymalna moc zasilacza to 650W i tyle w zupełności wystarczy, aby dać energię do działania bardzo wydajnemu komputerowi.

MSI MAG Codex 5 11th – kiedy nie chcesz sam budować komputera

Porozmawialiśmy trochę o podzespołach, ale w końcu nie każdy chce samodzielnie składać komputer. Ale też strach brać kota w worku oferującego grafikę NVIDIA! Dysk tysiąc! MSI ma na to rozwiązanie w postaci komputera MAG Codex 5 11th.

Wariant, na którym się skupimy, jest wyposażony w procesor Intel Core i5-11400F, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 Ventus 2X z 12 GB pamięci GDDR6, 16 GB pamięci RAM (DDR4 3200 MHz) i dysk SSD M.2 o pojemności 512 GB. Maksymalnie możemy tutaj mieć procesor Intel Core i7-11700, kartę NVIFIA GeForce RTX 3070 oraz do 64 GB pamięci RAM.

Komputer jest zamknięty w obudowie formatu ATX, zapewniającą bardzo dobry przepływ powietrza oraz efektowne podświetlenie RGB. Do tego możemy wybrać wariant klasyczny lub z przeszklonym bokiem. Możemy w niej zamontować dodatkowo cztery dyski 3,5″ oraz cztery 2,5″. Na górze obudowy znajdziemy dwa gniazda USB, jedno USB-C oraz gniazdo słuchawkowe i mikrofonu. Z tak wyposażonym komputerem żadna gra, jak również bardziej wymagająca praca z multimediami, nie będą nam straszne.

Materiał powstał we współpracy z firmą MSI.