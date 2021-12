Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Szukasz smartfonu na święta, ale masz dość tych samych marek? Postaw na zabójców flagowców i wybierz coś z marki OnePlus.

OnePlus Nord CE 5G – sieć 5G i wiele więcej za… niewielką cenę

OnePlus Nord CE 5G to jeden z najlepszych smartfonów z 5G w kategorii cena/jakość. Kupimy go już za 1 499 zł, a co dostajemy w zamian?

Tym, co od razu rzuci nam się w oczy jest ekran. Panel Fluid AMOLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli z 90 Hz odświeżaniem obrazu. Pod maską mamy solidne wyposażenie. Układ Qualcomm Snapdragon 750G z 8-rdzeniowym procesorem, 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej (UFS 2.1).

Spośród trzech dostępnych aparatów zdjęcia wykonujemy za pomocą dwóch. Aparat główny oferuje rozdzielczość 64 Mpix (F/1.8, 26mm), a ultraszerokokąny 8 Mpix (F/2.3, kąt widzenia 119 stopni). Wspiera je trzeci aparat odpowiadający za pomiar głębi ostrości. Z kolei aparatem do selfie wykonamy zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 16 Mpix. Nie zabrakło możliwości nagrywania filmów w rozdzielczości 4K oraz FullHD, nawet w zwolnionym tempie.

Obok wspomnianej obsługi sieci 5G, w OnePlus Nord CE znajdziemy szybkie Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, port USB-C, NFC pozwalające na korzystanie z płatności zbliżeniowych oraz czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie.

Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 30W. OnePlus Nord CE 5G może również pochwalić się stosunkowo niedużą obudową o masie 170 gramów.

OnePlus Nord 2 – mocarz ze średniej półki

OnePlus Nord 2 to propozycja dla osób, dla których bardzo dobry OnePlus Nord CE 2 to jednak ciągle zbyt mało. Oba smartfony mają ten sam ekran o przekątnej 6,43 cala i tych samych parametrach oraz akumulator o pojemności 4500 mAh. Dalej jest sporo różnic.

OnePlus Nord 2 jest napędzany układem MediaTek Dimensity 1200 5G z 8-rdzeniowym procesorem. Tutaj również mamy 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej (UFS 3.1).

Główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix może pochwalić się dużą matrycą (1/1.56″), która pozytywnie wpływa na szczegółowość zdjęć oraz ich jakość w trudnych warunkach. Obok niego znajdziemy aparat ultra-szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix oraz aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Z tyłu obudowy znajdziemy jeszcze obiektyw pomocniczego aparatu monochromatycznego, odpowiadającego za pomiar głębi ostrości.

W temacie łączności, do dyspozycji mamy Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, USB-C, a także czytnik linii papilarnych w ekranie. Akumulator naładujemy do pełna w zaledwie 30 minut, dzięki wykorzystaniu szybkiego ładowania o mocy aż 65W.

OnePlus Nord 2 jest zamknięty w plastikowo-szklanej obudowie (Gorilla Glass 5 na ekranie i tylnym panelu) o masie 189 gramów.

OnePlus 9 – flagowiec za bardzo dobre pieniądze

OnePlus 9 jest smartfonem bardzo dobrze uzupełniającym pewną rynkową niszę. Wielu producentów oferuje dwa typy smartfonów. Pierwszym są najmocniejsze na rynku urządzenia kosztujące nierzadko 5-6 tys. złotych. Obok nich mamy smartfony, które mają 2-3 cechy flagowca, kosztują relatywnie niewiele, ale pozostałe ich możliwości… nie zachwycają. OnePlus 9 plasuje się gdzieś pośrodku tej układanki. Nie jest łatwo znaleźć drugi taki smartfon.

A co konkretnie ma do zaoferowania OnePlus 9? Zamknięty jest w szklano-plastikowej obudowie o masie 192 gramów, która może pochwalić się wodoszczelnością, zgodną z normą IP68.

Główny ekran ma przekątną 6,55 cala. To panel Fluid AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, ze 120 Hz odświeżaniem obrazu i jasnością w piku na poziomie 1100 nitów. Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 888 5G, w parze z 8 lub 12 GB pamięci RAM, a do tego mamy 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Dostępne typy łączności to oczywiście 5G, Wi-Fi 6, USB-C oraz czytnik linii papilarnych zaszyty w ekranie.

Aparat OnePlus 9 powstał we współpracy z legendarną marką Hasselblad. Mamy tu aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix (F/1.8, 23mm, 1/1.43″) oraz jeden z najlepszych w smartfonach, o ile nie najlepszy, aparatów ultraszerokokątny. O rozdzielczości 50 Mpix (F/2.2, 14mm, 1/1.56″). Selfie wykonamy aparatem o rozdzielczości 16 Mpix. Smartfon potrafi nagrywać filmy w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach na sekundę oraz 4K w 60 klatkach.

Za zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 65W. Akumulator naładujemy do pełna w ciągu niecałych 30 minut.

OnePlus 9 Pro – potężny flagowiec z bardzo dobrym aparatem

OnePlus 9 Pro na tle OnePlusa 9 oferuje podobną specyfikację, ale… jeszcze lepszą. Ekran jest większy, ma przekątną 6,7 cala, ma wyższą rozdzielczość 1440 x 3216 pikeli oraz oferuje maksymalną jasność na poziomie aż 1300 nitów. Do dyspozycji mamy ten sam procesor, ilość pamięci oraz dostępny typy łączności.

OnePlus 9 Pro ma również ten sam, naprawdę świetny aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix oraz aparat główny, też bardzo dobrej jakości, o rozdzielczości 48 Mpix. Do tego dostajemy aparat o rozdzielczości 8 Mpix z teleobiektywem (F/2.4, optyczna stabilizacja obrazu, 3,3-krotny zoom optyczny) oraz dodatkowy obiektyw z czujnikiem głębi ostrości. Aparat również powstał we współpracy z marką Hasselblad i to naprawdę widać, kiedy spojrzymy na gotowe fotografie. Możliwości filmowe są takie same w obu modelach OnePlus 9.

OnePlus 9 Pro ma też akumulator o tej samej pojemności 4500 mAh, który dzięki obsłudze szybkiego ładowania o mocy 65W pozwala naładować go do pełna w niecałe 30 minut. Do tego obsługuje on bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe o mocy aż 50W. Bezprzewodowe ładowanie smartfonu do pełna trwa niewiele ponad 40 minut.

OnePlus 9 wyróżnia się też obudową. Z pozoru to typowe połączenie szkła i aluminium. Ale tylne panel ma specjalną powłokę, dzięki której bardzo opornie zbiera odciski palców. Dzięki czemu obudowa dłużej zachowuje swój elegancki wygląd.

Materiał powstał we współpracy z marką OnePlus.