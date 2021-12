Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Jeśli czekaliście ze zmianą telefonu na okres świątecznych promocji, to mam dobrą wiadomość. Ten okres właśnie nadszedł, przynajmniej w Plusie, gdzie – jeśli dobrze to rozegracie – można zgarnąć ponad 1000 zł.

Działa to bardzo prosto – klienci, którzy do 24 grudnia 2021 r. zdecydują się na podpisanie nowej umowy, przedłużenie obecnego abonamentu lub przeniesienie numeru od innego operatora otrzymają 100 zł zwrotu w gotówce z bankomatu za każdy numer. Do tego dochodzą jeszcze zwrot za wybrany telefon. Lista wygląda następująco:

OPPO Reno6 5G 128 GB

Pierwsza liga, jeśli chodzi o średnią półkę smartfonów. Nasz dokładny test przeczytacie tutaj (polecam), a ja podsumuję ten sprzęt w skrócie: super-szybkie ładowanie, łączność 5G, bardzo przyjemna nakładka (ColorOS) z obsługą użytecznych gestów, świetne wykończenie, ekran AMOLED i wydajność podzespołów, która nie będzie irytować podczas tzw. codziennego użytku. Nie zapominajmy również o wbudowanym module NFC, dzięki któremu portfel można zostawić w domu.

OPPO Reno6 5G dostępny jest w Plusie z abonamentem za 65 zł/mies. (z uwzględnieniem 10 zł rabatu za e-fakturę) już za 249 zł na start i np. 36 rat po 63 zł miesięcznie. Decydując się na ten model dostaniecie 300 zł zwrotu – 100 zł za numer i 200 zł zwrotu za wybór tego modelu.

Xiaomi 11T Pro 5G 256 GB

Akumulator (5000 mAh) od 0 do 100 proc. ładuje się w 17 minut, ekran AMOLED odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz, specyfikacja spokojnie nadaje się do grania w gry mobilne, a nakładka MIUI – przynajmniej według mnie – jest najwygodniejszym rozszerzeniem Androida, z którego miałem okazję korzystać. Do tego dochodzą też dość spore możliwości, jeśli chodzi o robienie zdjęć i nagrywanie filmów – przykłady znajdziecie w naszym teście. Do tego Xiaomi 11T Pro ma też bardzo sprawne głośniki stereo zaprojektowane przez firmę harman/kardon (która odpowiada za nagłośnienie w BMW). Czego chcieć więcej? Zwrotu gotówki oczywiście.

W tej kwestii Xiaomi zdecydowanie jest lepsze. Decydując się na zakup tego modelu w Plusie z abonamentem za 65 zł/mies. (z uwzględnieniem 10 zł rabatu za e-fakturę) za 299 zł na start i np. 36 rat po 75 zł miesięcznie dostaniecie 400 zł zwrotu za telefon i 100 zł zwrotu za numer. Razem 500 zł.

Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB

Poco M3 Pro to bardzo rozsądny i tani smartfon, który kryje w sobie kilka niespodzianek. Na przykład duży (6,5 cala) ekran odświeżany z częstotliwością 90 Hz. Układ MediaTek Dimensity 700 w połączeniu z 4 GB RAM jest wystarczający, żeby radzić sobie z większością zadań wykonywanych na smartfonie, a akumulator o pojemności 5000 mAh spokojnie wystarczy na cały dzień (albo trochę dłużej) bez ładowania.

M3 Pro 5G ma również całkiem niezły aparat. A właściwie to aparaty – główny, który robi zdjęcia w rozdzielczości 48 Mpix, wspierany przez czujnik głębi ostrości o rozdzielczości 2 Mpix oraz obiektyw makro 2Mpix, który przydaje się do efektownych zbliżeń. Jeśli szukacie czegoś taniego, polecam ten model.

Decydując się na zakup Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 G w Plusie z abonamentem za 65 zł/mies. (z uwzględnieniem 10 zł rabatu za e-fakturę) już za 1 zł na start i np. wybierając 36 rat po 28 zł miesięcznie otrzymacie 100 zł zwrotu za sprzęt i 100 zł zwrotu za numer.

Motorola edge 20 lite 5G

Cóż, nie będę ukrywał, że prywatnie jestem fanem serii edge Motoroli. Model edge 20 lite 5G to bardzo rozsądny i dobry wybór, jeśli chodzi o tzw. średnią półkę. Duży, 6,7-calowy ekran OLED wykorzystuje technologię Max Vision HDR10+ dzięki czemu wyświetlany na nim obraz ma naprawdę żywe kolory i bardzo głęboką czerń, co w połączeniu z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz i rozdzielczością Full HD+ sprawia, że wszelkiego rodzaju treści wyświetlane na ekranie tego modelu są po prostu ładne.

Jeśli chodzi o płynność działania, również trudno mieć o cokolwiek pretensje. MediaTek Dimensity 720 5G w połączeniu z 8GB RAM radzi sobie świetnie z obsługą Androida 11 i wszystkimi popularnymi aplikacjami. Nie musicie martwić się też zbytnio o ładowanie tego modelu w ciągu dnia – wbudowany akumulator ma 5000 mAh pojemności, więc prawie na pewno wystarczy na te kilkanaście godzin (choć wiadomo – wszystko zależy od stylu użytkowania).

Edge 20 Lite 5G może pochwalić się również całkiem niezłym arsenałem fotograficznym. Główna kamera ma 108 Mpix rozdzielczości i dzięki technologii Ultra Pixel radzi sobie całkiem nieźle również w kiepskich warunkach oświetleniowych. Do tego dochodzi jeszcze kamera szerokokątna i ekstremalne zbliżenia dzięki funkcji Macro Vision. Fajnym bajerem jest też to, że smartfon pozwala na nagrywanie jednocześnie obrazu z przedniej i tylnej kamery.

Smartfon Motorola Edge 20 Lite 5G jest dostępny w Plusie z abonamentem za 65 zł/mies. (z uwzględnieniem 10 zł rabatu za e-fakturę) już za 0.98 zł na start i np. 36 rat po 28 zł miesięcznie. Do tego otrzymacie 100 zł zwrotu za numer.

Na koniec dodam, że w ramach abonamentu za np. 65 zł/mies. w sieci Plus otrzymujecie dostęp do najlepszej w Polsce sieci 5G, internetowego pakietu 60 GB (po zużyciu pakietu prędkość spada do 1 Mb/s), nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz dostajecie dostęp do TIDAL HiFi w cenie abonamentu.

A teraz coś oprócz telefonów:

Dekoder Polsat Box 4K

Za zaoszczędzoną kasę można pomyśleć o ofercie telewizji w Polsat Box z dekoderem polsat box 4K, który posiada nową funkcję DUO i jest jednocześnie dekoderem do odbioru telewizji w technologii satelitarnej i kablowej IPTV. Dzięki niej pozwala korzystać z tych dwóch technologii naprzemiennie. Musimy jedynie mieć na uwadze to, że usługa telewizji kablowej IPTV potrzebuje podłączenia do internetu od wybranych dostawców: Plusa, Netii lub Orange o prędkości minimum 8 Mb/s dla kanałów HD i 25 Mb/s dla treści w jakości 4K.

Decydując się na zakup tego dekodera otrzymujemy najlepszą, oferowaną aktualnie w Polsce jakość obrazu zarówno jeśli chodzi o telewizję kablową IPTV, jak i satelitarną. Jedyne nad czym musicie się tutaj zastanowić, to wybór odpowiedniego pakietu telewizyjnego, który spełni potrzeby wszystkich domowników. Spokojnie, pakiet ten zawsze można rozszerzyć.

Oferty z dekoderem Polsat Box 4K znajdziecie tutaj.

Dekoder Polsat Box 4K Lite

Jeśli szukacie czegoś bardziej kompaktowego, polecam wersję lite dekodera 4K od Polsat Box. Z urządzenia można korzystać w każdej z trzech technologii, w jakiej operator świadczy usługi: satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej. Dekoder polsat box 4K lite oferuje też dostęp do bogatej biblioteki materiałów VOD za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go. Posiada również funkcje, które pozwalają na wygodne oglądanie treści telewizyjnych: zatrzymywanie, przewijanie i oglądanie od początku wybranych materiałów, a także wracanie do ulubionych treści nawet do 7 dni wstecz od ich emisji. No i oczywiście obsługuje standard 4K.

Dekoder jest dostępny w ofertach telewizji satelitarnej i internetowej w formule użyczenia – za 1 zł z pakietami ze stałym zobowiązaniem od 60 zł/mies. oraz od 49 zł dla ofert z niższym abonamentem. W ofercie telewizji satelitarnej dekoder polsat box 4K lite możemy również wybrać jako dodatkowy w usłudze Multiroom. Dzięki funkcji DUO, wybierając ofertę telewizji satelitarnej, zyskamy możliwość korzystania także z telewizji w technologii kablowej IPTV w ramach tego samego pakietu.

Polsat Box Go

Zawsze można także rozważyć wykupienie dostępu do serwisu Polsat Box Go, w ramach którego do wyboru jest pięć pakietów tematycznych oferujących w ramach subskrypcji dostęp do treści VOD oraz kanałów telewizyjnych. Jednym z ciekawszych pakietów, które doskonale nadają się na prezent dla każdego fana piłki nożnej jest Polsat Box Go Sport, w skład którego wchodzi 20 najlepszych kanałów sportowych m.in.: stacji z rodziny Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Eleven Sports, CANAL+ SPORT3 i 4 czy Eurosport (promocyjna cena pakietu to 40 zł/mies.). Z kolei dla kinomaniaków opcją na prezent może być dostęp do Polsat Box Go Premium, a w nim najnowszych filmów (także w 4K), seriali premium, meteriałów rozrywkowych i ponad 100 kanałów tv (promocyjna cena pakietu to 30 zł/mies.).

Dostęp do Polsat Box Go wykupisz tutaj.