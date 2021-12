Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Jeśli nadal szukacie pomysłu na świąteczny prezent dla kogoś, kto wpisuje się w profil naszego czytelnika – tj. interesuje się komputerami, to przypominam: liczy się pamięć. W tym przypadku chodzi o miejsce na przechowywanie danych. Poniżej znajdziecie cztery absolutne pewniaki od firmy Samsung, która w kwestii pamięci może pochwalić się ogromnym doświadczeniem.

Cztery modele wymienione w tym poradniku zostały dobrane w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Od dodatkowego dysku do zamontowania w konsoli do gier, przez przenośny i zabezpieczony nośnik danych, aż po modele, które polecamy do montażu w każdym pececie.

Samsung 980 PRO Heatsink

To bardzo kompaktowy i bardzo wydajny dysk SSD NVMe korzystający ze złącza PCIe 4.0, które zapewnią bardzo dobrą kulturę pracy w konsolach i komputerach gamingowych. Czy napisałem w konsolach? Owszem. Samsung zaprojektował ten model w taki sposób, aby był on w pełni kompatybilny z najnowszymi konsolami firmy Sony – i nie chodzi tu tylko o parametry sprzętowe 980 PRO Heatsink , ale również o jego rozmiar, który pozwala na fizyczny montaż dysku w najnowszej generacji Playstation. A skoro mieści się w Playstation, to zmieści się również w laptopach, gdzie standardowy slot na dyski NVMe ma 8,8 mm wysokości.

Tak mały rozmiar mógłby sprawiać problemy z nadmierną temperaturą, ale Samsung pomyślał również i o tej kwestii. Dzięki temu, 980 PRO Heatsink otrzymał bardzo wydajny radiator, dzięki któremu możecie zapomnieć o spadkach wydajności spowodowanych przegrzewaniem się tego SSD.

Samsung 980 PRO Heatsink dostępny jest w dwóch wersjach o pojemności 1TB i 2TB.

Samsung SSD T7 Touch

T7 Touch to z kolei przedstawiciel przenośnych dysków, z których – prędzej, czy później – korzystamy wszyscy. No chyba, że nigdy nie brakuje wam miejsca na dane na waszym laptopie. Trzeba przyznać, że ten model został świetnie zaprojektowany przez Samsguna pod kątem bycia tzw. dyskiem podróżnym. Po pierwsze: SSD T7 Touch charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia, co w przypadku dysków przenośnych jest chyba najważniejszą cechą.

Po drugie: posiada wbudowany czytnik linii papilarnych, dzięki czemu możemy zabezpieczyć nasze dane przed ich odczytem przez osoby do tego nieuprawnione, co w wielu branżach jest bardzo pożądaną cechą, jeśli chodzi o przenośne nośniki danych. Zresztą nie jest to koniec zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem, T7 Touch obsługuje również szyfrowanie sprzętowe AES 256-bit, dzięki czemu, możemy dodatkowo zabezpieczyć go hasłem.

Po trzecie: T7 Touch oferuje znacznie wyższe prędkości zapisu i odczytu w porównaniu do poprzednich modeli. Prędkość odczytu wynosi 1050 MB/s, a prędkość zapisu 1000 MB/s. To dwukrotnie szybciej niż model T5, i nawet 9,5-krotnie szybciej niż zewnętrzne dyski twarde (HDD). Takie prędkości są możliwe do uzyskania dzięki wykorzystaniu interfejsu NVMe.

Urządzenie wyposażone jest również w bardzo wygodną funkcję „Motion LED”, czyli wbudowaną diodę, dzięki której błyskawicznie możemy ocenić status dysku. Na koniec dodam, że pomimo swoich zabezpieczeń i odporności na uszkodzenia mechaniczne, T7 Touch jest bardzo lekką konstrukcją – jego waga to jedyne 58 gramów.

Samsung SSD T7 Touch dostępny jest w trzech wersjach: 500 GB, 1TB oraz 2TB. Jeśli nie zależy wam na czytniku linii papilarnych, zawsze możecie wybrać wersję SSD T7, która tak samo jak Touch obsługuje szyfrowanie sprzętowe AES 256-bit, co pozwala na zabezpieczenie danych hasłem.

Samsung 870 QVO

2TB na dane to za mało? Proszę bardzo, oto model 870 QVO dostępny w następujących wersjach: 1TB, 2TB, 4TB i, uwaga, 8TB. Powtarzam: osiem terabajtów na dysku półprzewodnikowym! Do niedawna, żeby mieć tyle przestrzeni na dane, trzeba było kupić przenośny dysk HDD (i czekać na moment, w którym się popsuje). QVO jest oczywiście o wiele szybszy: prędkość odczytu danych wynosi 560 MB/s a zapisu 530 Mb/s.

Prędkości te są bardzo stabilne dzięki wykorzystaniu powiększonego bufora SLC oraz technologii Intelligent TurboWrite. W poprównaniu z modelem 860 QVO dysk 870 QVO oferuje ponadto o 13 proc. wyższą losową prędkość odczytu, co sprawia, że doskonale sprawdzi się podczas grania, korzystania z intenetu czy wykonywania wielu zadań równocześnie.

Miłym akcentem są również dodawane do dysku programy Samsung Data Migration Software i Samsung Magician Software,, dzięki którym będziemy mogli zoptymalizować działanie pamięci, przeprowadzić skan diagnostyczny, czy też przywrócić dysk do ustawień fabrycznych. Chociaż ta ostatnia opcja to raczej ostateczność, ale miło wiedzieć, że nie trzeba w tym celu wybierać się do serwisu Samsunga, tylko można zrobić to samodzielnie.

Samsung 980 SSD NVMe

Na koniec mamy dla was dysk SSD pozbawiony pamięci DRAM, dzięki temu ma świetną cenę. Ale jak to, SSD bez DRAM-u – zapytacie? Ano tak. W przypadku modelu 980 SSD NVMe Samsung pokazał swoje ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję pamięci i sprawił, że dzięki sprytnej konstrukcji model ten jest sześciokrotnie szybszy od dysków SSD SATA.

Chodzi o wykorzystanie technologii Host Memory Buffer (HMB), dzięki której dysk łączy się bezpośrednio z pamięcią DRAM w procesorze naszego komputera, co w połączeniu z najnowszą, szóstą generacją pamięci V-NAND oraz zoptymalizowanym kontrolerem i oprogramowaniem, umożliwia dyskowi 980 na uzyskanie sekwencyjnych prędkości odczytu i zapisu na poziomie 3500 i 3000 MB/s.

Warto również wspomnieć o nowej funkcji Full Power Mode, która została dodana do oprogramowania Samsung Magician w wersji 6.3 i która pozwala na ciągłą pracę pamięci z maksymalną wydajnością – przyda się podczas grania w najnowsze tytuły i do pracy z plikami o dużych rozmiarach. Za większą wydajność dysku odpowiada też technologia Intelligent TurboWrite 2.0, która potrafi przydzielić bardzo duży obszar buforowy podczas pracy z danymi zapisanymi na 980 SSD NVMe.

Model ten może pochwalić się również bardzo wydajnym systemem pasywnego chłodzenia – dzięki technologii Dynamic Thermal Guard, niklowanemu kontrolerowi i rozwiązaniom w postaci etykiet rozpraszających ciepło, użytkownicy mogą cieszyć się stabilną i niezawodną pracą nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Dysk Samsung 980 SSD dostępny jest w trzech wersjach: 250 GB, 500 GB i 1 TB.