Poradnik Świąteczny 2021 – Teufel

Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Święta to doskonały czas, żeby podarować sobie lub odrobinę luksusu. Na przykład w postaci dobrego sprzętu audio, na którym można w kółko słuchać swoich ulubionych utworów, czy też poprawić za jego pomocą dźwięk innych sprzętów, z których korzystamy.

Do powyższych celów doskonale sprawdzą się cztery urządzenia marki Teufel, które wybraliśmy specjalnie dla was. Oto one:

TEUFEL REAL BLUE NC

Pierwsza propozycja to pomysł na prezent dla kogoś, kto chciałby móc wyciszyć swoje otoczenie, ale nie jest fanem słuchawek dousznych. TEUFEL REAL BLUE NC to wokółuszne i bezprzewodowe słuchawki z technologią Active Noise Cancelling i doskonałą jakością odtwarzanego dźwięku dzięki dużym i lekkim przetwornikom HD z wentylowanymi komorami tylnymi i obsługa kodeku AAC oraz Bluetooth 5,0 z aptX. To bezkompromisowe podejście pozwala na kompletne odcięcie się od dźwięków otoczenia i 100-procentowe zanurzenie się w dźwiękach odtwarzanej muzyki. Dla niektórych przydatną funkcją może okazać się również Tryb Transparentny, dzięki któremu użytkownik może wychwycić najważniejsze dźwięki z otoczenia bez konieczności ściągania słuchawek. Przydaje się w wielu sytuacjach, np. podczas oczekiwania na komunikat na dworcu.

Oprócz tego, w REAL BLUE NC znajdziemy wszystkie potrzebne nowinki techniczne, takie jak funkcja bezprzewodowego telefonowania (z obsługą cVc), funkcja ShareMe, która umożliwia podłączenie dwóch par słuchawek do jednego smartfona, czy też funkcja Multipoint, która pozwala na sparowanie dwóch smartfonów z jedną parą słuchawek (ze służbowego odbieramy nadchodzące połączenia, a z prywatnego strumieniujemy sobie muzykę).

Wbudowane w słuchawki przyciski zapewniają bardzo intuicyjną obsługę wszystkich ustawień, a same słuchawki dzięki swojej lekkiej i wygodnej konstrukcji (łącznie z wymiennymi nausznikami) nadają się do bardzo długich sesji muzycznych. Chociaż i tak zdejmiecie je, zanim trzeba będzie je ponownie naładować – wbudowane akumulatory pozwalają na 41 godzin słuchania muzyki z aktywnym ANC (i 55h bez ANC), co sprawia, że podczas krótszych podróży można całkowicie pominąć aspekt szybkiego ładowania tego zestawu.

Aktualna cena REAL BLUE NC to 1099 zł. Do tego jest obecnie kod rabatowy na -150 zł – R42-RU3-U44

TEUFEL REAL BLUE TWS

Jeśli słuchawki wokółuszne nie są w waszym stylu, ale nie chcecie rezygnować z aktywnego systemu redukcji szumów (ANC), to mamy dla was kolejną propozycję: bezprzewodowe słuchawki douszne z cyfrową, hybrydową technologią Active Noise Cancelling (ANC) TEUFEL REAL BLUE TWS.

Oprócz doskonałego wyciszenia dźwięków otoczenia (które można oczywiście wyłączyć), zestaw ten charakteryzuje się wydajnymi przetwornikami liniowymi z 12-miliemtrowymi membranami, co jest całkiem słusznym rozmiarem, jeśli chodzi o słuchawki douszne. W połączeniu z Bluetooth 5.2 z obsługą AAC daje to doskonałą jakość odtwarzanej muzyki, w tym bardzo przyjemne basy, które brzmią przyjemnie ciepło. REAL BLUE TWS posiadają również wbudowany Tryb Transparentny, który bez wyłączania systemu aktywnej redukcji szumów pozwala usłyszeć nam najważniejsze dźwięki dochodzące z otoczenia – usłyszymy np. kogoś, kto zwróci się do nas bezpośrednio.

Inteligentne sterowanie dotykowe na słuchawce pozwala na sterowanie muzyką, odbieranie połączeń głosowych oraz wywoływanie asystenta głosowego (obsługiwanego przez nasz telefon – tj. Siri albo Asystent Google). Całkowity czas odtwarzania muzyki, z aktywnym ANC wynosi aż 6 godzin. Akumulator wbudowany w etui pozwala na czterokrotne naładowanie słuchawek do pełna. Ach, no i REAL BLUE TWS posiadają certyfikat IPX3, co oznacza, że są odporne na deszcz i kurz.

Aktualna cena REAL BLUE TWS to 699 zł. Do tego jest obecnie kod rabatowy na -70 zł – C6G-K57-RC3.

TEUFEL RADIO3SIXTY

RADIO3SIXTY to najnowsza technologia odtwarzania dźwięku zamknięta w obudowie nawiązującej do klasycznych radioodbiorników. Takie połączenie sprawia, że urządzenie będzie pasować wizualnie do większości wnętrz i na pewno nie rozczaruje was jakością dźwięku. Najnowszy model RADIO3SIXTY, dzięki technologii Teufel Dynamore oferuje odtwarzanie dźwięku w 360 stopniach, co w połączeniu z subwooferem typu downfire tworzy bardzo selektywną scenę, z czystymi i bardzo słyszalnymi basami.

Głośnik możemy podłączyć bezprzewodowo do każdego sprzętu za pośrednictwem Bluetooth, choć dla konserwatystów przewidziano również przewodowe złącze AUX. Sterowanie ustawieniami dźwięku i przełączanie się między jego źródłami możliwe jest za po pośrednictwem dołączonego w zestawie pilota, aplikacji mobilnej Teufel Remote (iOS/Android) lub bezpośrednio z poziomu samego głośnika.

RADIO3SIXTY posiada również wbudowaną antenę radiową, dzięki czemu może być wykorzystywane w roli klasycznego radioodbiornika. A jeśli znudzą wam się wszystkie dostępne stacje FM i DAB+, zawsze można przetestować ponad 1000 internetowych stacji radiowych. Urządzenie współpracuje również z Alexą – asystentem głosowym firmy Amazon, zintegrowanym z usługą Amazon Music Streaming. Jeśli wolicie jednak inny serwis do strumieniowania muzyki, korzystanie z niego nie sprawi najmniejszego problemu.

Urządzenie może pełnić też rolę awaryjnego powerbanka dla naszego smartfona, a dzięki wbudowanej funkcji alarmu, budzić nas codziennie naszą ulubioną playlistą.

Aktualna cena RADIO 3SIXTY to 1349 zł.

TEUFEL SUPREME ON

Nie zawsze da się słuchać muzyki z głośnika i trzeba przełączyć się na słuchawki. W takiej sytuacji polecamy model TEUFEL SUPREME ON, czyli nauszny i bezprzewodowy zestaw zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości odtwarzanej muzyki dzięki obsłudze Bluetooth 5.0 z technologiami aptX i AAC, które dodatkowo wspomagają strumieniowanie muzyki z takich serwisów, jak Spotify, Deezer, YouTube i Apple Music, przybliżając jej jakość do tej znanej z płyty CD.

Oprócz wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, Teufel zadbał też o wygodę użytkowników tego modelu słuchawek. SUPREME ON sparujemy błyskawicznie z naszym smartfonem dzięki technologii NFC, a dzięki dwóm mikrofonom i technologii cVc opracowanej przez firmę Qualcomm nie będziemy mieć żadnych powodów do krytykowania jakości dźwięku podczas rozmów telefonicznych prowadzonych za pośrednictwem tego zestawu.

Według danych producenta, SUPREME ON wytrzymają ok. 25 godzin odtwarzania muzyki z aktywnym kodekiem aptX. Sporo. Ładowanie również nie powinno sprawić żadnych problemów – SUPREME ON obsługują technologię szybkiego ładowania, a w zestawie, oprócz słuchawek, znajdziemy również kabel z mikrofonem i przyciskiem kontrolnym.

Na pochwałę zasługuje również bardzo wygodny joystick wbudowany w słuchawki, który służy do sterowania muzyką oraz miękkie, nieuciskające uszu nauszniki, które nadają się do długich sesji muzycznych. Pałąk z kolei wykonano z elastycznej stali sprężynowej, która jest o wiele trwalszym materiałem, niż plastik. A, zapomniałbym – w mobilnej aplikacji Teufel Headphone da się podłączyć dwie pary tych słuchawek do jednego urządzenia, więc SUPREME ON mogą okazać się świetnym pomysłem na wspólny prezent dla was i dla waszej drugiej połówki.

Aktualna cena SUPREME ON to 499 zł.