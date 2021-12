Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

Xiaomi to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych marek technologicznych w Polsce. Jak wszyscy wiemy – #XiaomiLepsze. Na jakie urządzenia firmy warto zwrócić uwagę planując świąteczne zakupy?

Xiaomi 11T – pierwszy (w Polsce) tego imienia

Smartfony Xiaomi od niedawna nazywają się nieco inaczej. W celu ujednolicenia nazewnictwa modeli na całym świecie, na polskim rynku zniknęło popularne Mi. Zostało samo Xiaomi oraz oznaczenie smartfonu. To coś, do czego powinniśmy się już na dobre przyzwyczaić.

Wróćmy do samego Xiaomi 11T. Główne cechy smartfonu to przede wszystkim ekran oraz akumulator. Panel AMOLED ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość 1080 x 2400 pikseli. Oferuje paletę kolorów 1B, 120 Hz odświeżanie obrazu. HDR10+ oraz jasność na poziomie 800 nitów, do 1000 nitów w piku. Akumulator z kolei ma sporą pojemność 5000 mAh, a dzięki obsłudze szybkiego ładowania o mocy 67W naładujemy go do pełna w ciągu 36 minut.

To nie koniec dobrych informacji. Sercem Xiaomi 11T jest flagowy układ MediaTek Dimensity 1200 5G, w parze z 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny wykonuje zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 108 Mpix (F/1.8, 26mm, 1/1.52″). Obok niego mamy aparat ultraszerokokąny o rozdzielczości 8 Mpix (F/2.2, kąt widzenia 120 stopni) oraz bardzo użyteczny, jeden z lepszych aparatów do zdjęć makro o rozdzielczości 5 Mpix (F/2.4, 50mm, autofocus). Selfie wykonamy aparatem o rozdzielczości 16 Mpix, a do tego smartfon nagrywa filmy w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Na wyposażeniu nie zabrakło Wi-Fi 6, obsługi sieci 5G, USB-C, NFC, a czytnik linii papilarnych powędrował na bok obudowy. Całość jest zamknięta w obudowie odpornej na kurz i zachlapania.

Xiaomi 11 Lite 5G NE – znajoma konstrukcja musiała zostać odświeżona

Jeśli macie wrażenie, że gdzieś już to widzieliście to tak, Xiaomi 11 Lite 5G NE to model, z którym mogliście się już spotkać. Jest odpowiedzią firmy na światowy kryzys związany z dostępnością podzespołów do produkcji elektroniki. Po wyczerpania zapasów układów Qualcomm Snapdragon 780G, Xiaomi nie chciał przestać produkować bardzo udanego modelu Mi 11 Lite 5G. Firma wymieniła układ na Snapdragona 778G i wróciła do produkcji, ale już pod odświeżoną nazwą Xiaomi 11 Lite 5G NE.

To tyle tła historycznego. Xiaomi 11 Lite 5G NE oferuje ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, a do tego 90Hz odświeżanie ekranu, HDR10+ oraz jasność, na bardzo dobrym dla tej półki cenowej, poziomie 500 nitów, do aż 800 nitów w piku. Obok tytułowego 5G, do dyspozycji mamy szybkie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC do płatności zbliżeniowych, port USB-C oraz czytnik linii papilarnych na boku obudowy.

Główny aparat wykonuje zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 64 Mpix (F/1.8, 1/1.97″, 27mm). Obok niego znajdziemy aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (kąt widzenia 119 stopni) oraz ten sam aparat do zdjęć makro o rozdzielczości 5 Mpix, który trafił do Xiaomi 11T.

Akumulator o pojemności 4250 mAh obsługuje szybkie ładowanie o mocy 33W. Obudowa o skromnej masie 158 gramów jest odporna na pył i zachlapanie, zgodnie z normą IP53 oraz jest zdecydowanie jedną z ładniejszych na rynku. Smartfon jest dostępny w kilku wariantach kolorystycznych.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – najpopularniejsza opaska z płatnościami zbliżeniowymi

Co może być lepsze od bardzo udanej opaski sportowej, która podbiła nadgarstki Polaków? Udana opaska sportowa, ale z możliwością płacenia zbliżeniowo. To właśnie najważniejsza nowość Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC.

O ile tylko posiadamy kartę płatniczą MasterCard, opaską możemy płacić w zasadzie wszędzie. W końcu Polska to pierwszy kraj na świecie, w którym 100% terminali płatniczych obsługuje płatności zbliżeniowe. Nie musimy mieć ze sobą portfela, wystarczy opaska, z którą wielu z nas praktycznie się nie rozstaje.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC oferuje ekran AMOLED o przekątnej 1,56 cala, który jest otoczony bardzo cienkimi ramkami i jest w stanie wyświetlić jedną z ponad 60 tarcz o zróżnicowanej stylistyce. Opaska jest wyposażona w pulsometr, który monitoruje pracę naszego serca podczas codziennych czynności oraz uprawianiu sportu (30 trybów fitness). Co ważne, pulsometr miedzy też poziom natlenienia krwi (SpO2, saturacja). Funkcja ta bardzo przydaje się w dzisiejszych, pandemicznych czasach.

Wbudowany akumulator, ładowany za pomocą magnetycznej ładowarki, pozwala na nawet 12 dni ciągłej pracy. A wszystko to jest zamknięte w kompaktowej, wodoszczelnej (do 50m) obudowie z możliwością wymiany paska na inny kolor, lub też jedną z wielu dostępnych bransolet.

Xiaomi Mi Air Purfier 3C – czyste powietrze jest dzisiaj bardzo ważne

O oczyszczaczu powietrza piszę Wam z perspektywy osoby swego czasu bardzo sceptycznie nastawionej do tego typu urządzeń. I jestem chyba jedną z wielu osób, które bardzo szybko się do nich przekonały. Takie urządzenia faktycznie, dosłownie, podnoszą jakość życia.

Xiaomi Mi Air Purfier 3C to jedno z lepiej wycenionych urządzeń tego typu na rynku. Przede wszystkim jest bardzo wydajny. Jest w stanie oczyszczać powierzchnię aż 106 m2 w ciągu godziny. Do tego oczyszcza 5 330 litrów powietrza na minutę, co przekłada się na 320 m3 na godzinę.

Za oczyszczanie powietrza odpowiada filtr Xiaomi High Efficiency Filter, który usuwa z powietrza aż 99,97% zanieczyszczeń. W tym cząstki o wielkości 0,1 i 0,3 µ, PM2.5, pyłki , a także niektóre wirusy i bakterie. Z kolei skuteczność filtracji dla cząstek o średnicy 90-110nm wynosi 99,99% oraz 99,98% dla cząstek o średnicy 80-90nm.

Xiaomi Mi Air Purfier 3C jest urządzeniem kompaktowym. Ma 52cm wysokości i waży 4,6kg. Oferuje wygodną obsługę z poziomu aplikacji Xiaomi Home, można go też obsługiwać głosowo dzięki współpracy z asystentami Amazon Alexa oraz Asystent Google.