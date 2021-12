Poradnik Świąteczny – Stadler Form

Poradnik zakupowy CHIP na Święta 2021 Partner poradnika

W dzisiejszych czasach coraz mocniej dbamy o czyste i przyjemne powietrze. Co prawda w okresie świątecznym nasze domy i mieszkania zazwyczaj pełne są przyjemnych zapachów, tak po Świętach… trzeba będzie sobie trochę pomóc. A najlepiej jest w stanie pomóc nam w tym sprzęt Stadler Form.

Stadler Form Roger Little 2 – oczyszczacz powietrza do mniejszych pomieszczeń

Form Roger Little 2 to najmniejszy przedstawiciel najnowszej serii oczyszczaczy powietrza Stadler Form. Jest przeznaczony do wnętrz o powierzchni do 33 m2. Czyli sprawdzi się w małych mieszkaniach, biurach lub dużym salonie większego domu. Przy wspomnianej powierzchni Roger 2 Little jest w stanie w ciągu godziny wymienić powietrze trzy razy, a przy powierzchni 20 m2 aż pięć razy.

Głównym elementem oczyszczacza jest system Dual Filter TM. To połączenia filtra HEPA H12 z filtrem z aktywnym węglem. Pierwszy oczyszcza powietrze z niewidocznych dla człowieka zanieczyszczeń, z kolei drugi absorbuje gazy z powietrza.

Testy oczyszczacza (TÜV) potwierdzają, że usuwa on 100% cząsteczek o wielkości 0,255 μm (313 razy mniejsze od grubości ludzkiego włosa). W tym usuwa pyłki, drobny pył wirusy i bakterie. Do tego, co również potwierdzają testy, usuwa 99,9% wirusów grypy A i aerozoli (w ciągu 60 minut) oraz 99,3% wirusów SARS-COV-2.

Roger Little 2 może być obsługiwany z poziomu aplikacji mobilnej. A do tego jest urządzeniem bardzo eleganckim, dostępnym w jasnym i ciemnym wariancie kolorystycznym. Idealnie wpasuje się zarówno do klasycznego, jak i nowoczesnego wnętrza.

Stadler Form Oskar Little – nawilżanie powietrza jest równie ważne co jego oczyszczanie

Idealnym kompanem oczyszczacza powietrza będzie nawilżacz. Stadler Form Oskar Little jest nawilżaczem ewaporacyjnym, przeznaczonym do pomieszczeń o wielkości do 30 m2. To sporo, szczególnie jeśli spojrzymy na niepozorne wymiary urządzenia, które ma 29 cm wysokości.

Nawilżacz ewaporacyjny do działania wykorzystuje naturalny proces odparowywania wody. Czyli właśnie ewaporację. Zaletą tego rozwiązania jest niewielkie ryzyko przewilżenia powietrza. Po osiągnięciu poziomu 60% stopień nawilżania zostaje ograniczony. Dodatkowo w omawianym modelu, po wyczerpaniu zbiornika wody, urządzenie zostaje wyłączone. A wodę możemy uzupełniać nawet w trakcie jego pracy.

Zaletą modelu Oskar Little jest również funkcja rozprowadzania zapachu. Możemy wykorzystywać do tego naturalne olejki eteryczne. Warto też wspomnieć o różnych trybach pracy. W trym trybie nocnym, przygaszane zostają kontrolki urządzenia. Dzięki temu nawilżacz może stać np. w okolicy łóżka i nie będzie nam przeszkadzać w spokojnym śnie.

Stadler Form Ben – nawilżacz i (nie tylko) ozdoba wnętrza w jednym

Stadler Form Ben to coś więcej niż tylko nawilżacz powietrza. I może od tego więcej zacznijmy. Jest to również aromatyzer z efektem płomienia. Jak to działa? Ze szczeliny w urządzeniu rozpylany jest aromat w formie delikatnej mgiełki. Podświetlając mgiełkę od spodu mamy wrażenie, jakby unosił się z nawilżacza delikatny płomień. Efekt wizualny jest wręcz powalający.

Nasz płomień można przygasić poprzez przyciemnienie źródła światła, albo też w razie potrzeby całkowicie wyłączyć.

Jako nawilżacz, Stadler Form Ben jest przeznaczony do wnętrz o powierzchni 25 m2. Zbiornik na wodę może być wyjmowany i uzupełniany w trakcie pracy. To do niego, prosto do wody, wlewamy olejki eteryczne, które odpowiadają za przyjemny zapach roztaczany przez urządzenie.

Stadler Form Zoe – efektowny aromatyzer o sporej mocy

Stadler Form Zoe to kolejny efektownie wyglądający aromatyzer. Roztacza przyjemny zapach w postaci delikatnej mgiełki, która podświetlona bursztynowym światłem tworzy hipnotyzujący efekt płomienia. Natężenie podświetlenia można regulować.

Urządzenie do działania wykorzystuje technologię ultradźwiękową i jest w stanie emitować mgiełkę nieprzerwanie przez 10 godzin. Dużymi zaletami aromatyzera jest możliwość użytkowania mobilnego (można go zasilać przez port USB) oraz automatyczny wyłącznik.

Pomimo niewielkich wymiarów – 113 x 105mm, Stadler Form Zoe jest w stanie roztaczać zapach w pomieszczeniach o powierzchni nawet 50 m2.

Stadler Form Lucy – mobilna „pochodnia” z przyjemnym zapachem

Stadler Form Lucy to kolejny ultradźwiękowy aromatyzer z efektem płomienia, z możliwością regulowania podświetlenia. Tym co go wyróżnia jest możliwość całkowicie mobilnej pracy.

Wbudowany akumulator pozwala na maksymalnie 7 godzin pracy oraz zasilanie przez port USB. Dzięki temu możemy go zabrać ze sobą na wakacje, do hotelu, pod namiot, w podróż samochodem… Co tylko przyjdzie nam do głowy.