Oto Power ARK – trimaran do transportu czystego prądu, który powstaje w Japonii

Transport morski to jeden z najważniejszych fundamentów naszej globalnej gospodarki. Za jego pośrednictwem transportujemy prawie wszystko, ale nikt do tej pory nie wpadł na pomysł transportu czystej energii w ten sposób.

Aż tu nagle pojawił się startup PowerX i zaprezentował swój pomysł na statek do transportu energii elektrycznej. Jeśli nadal brzmi to dla was niedorzecznie, to chciałbym nadmienić, że PowerX nawiązało właśnie oficjalną współpracę ze stocznią Imabari Shipbuilding, w ramach której do 2025 r. zaprezentuje pierwszy pływający prototyp Power ARK.

Power ARK będzie transportował energię z morskich farm wiatrowych

Pomysł polega na zastąpieniu dzisiejszych statków przewożących paliwa kopalne, importowane do Japonii. Zamiast nich, Power ARK wyposażony w zestaw akumulatorów sieciowych o pojemności 200 MWh, który będzie ładowany energią pozyskaną z morskich farm wiatrowych.

Energia pozyskana w ten sposób będzie transportowana na ląd. Zdaniem firmy PowerX 200 MWh to energia, która wystarczy do zasilenia 22 tysięcy japońskich gospodarstw domowych w ciągu jednego dnia. Docelowo kilkadziesiąt takich statków ma kursować codziennie pomiędzy Japonią a morskimi farmami wiatrowymi.

Według PowerX Japonia jest otoczona głębokimi wodami przybrzeżnymi, które ograniczają potencjalny zasięg budowy morskich farm wiatrowych. Firma zamierza zmienić sposób, w jaki świat zużywa i przesyła energię odnawialną, dostarczając unikalne rozwiązanie, które może znieść ograniczenia dotyczące lokalizacji wytwarzania energii, co pozwoli na większą elastyczność lokalizacji morskich farm wiatrowych, zwłaszcza w kraju wyspiarskim, takim jak Japonia..

Czytaj również: Turbiny wiatrowe, każda o mocy 14 megawatów, powstaną w USA

Statek będzie mógł pokonać ok. 300 kilometrów korzystając wyłącznie z energii elektrycznej, a jeśli potrzebny będzie większy zasięg, zawsze będzie można uruchomić jego konwencjonalny silnik napędzany biodieslem.

PowerX zbuduje również zakład montażu akumulatorów na skalę gigawatową w Japonii, aby masowo produkować akumulatory dla statków przenoszenia mocy. PowerX poinformował, że roczna zdolność produkcyjna fabryki osiągnie 1 GWh w 2024 roku, a docelowo osiągnie 5 GWh w 2028 roku.

Japoński rząd planuje rozwinąć moc 10 GW morskiej energii wiatrowej do roku fiskalnego 2030 i 30-45 GW do roku fiskalnego 2040.