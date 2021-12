Premiera Xiaomi 12 i 12 Pro. Pokazano też trzeci smartfon i nowy smartwatch

Po wielu miesiącach plotek i przecieków, Xiaomi w końcu zaprezentowało serię Xiaomi 12, na którą składa się model podstawowy, 12 Pro i 12X. Podczas wydarzenia pokazano tez nowy smartwatch Watch S1. Przyjrzyjmy się więc bliżej tym urządzeniom.

Xiaomi 12

Zaczniemy od modelu podstawowego, który, tak jak wskazywały doniesienia, wyposażono w procesor Snapdragon 8 Gen 1, podobnie zresztą jak wariant Pro. Wspiera go 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Xiaomi 12 powinien przypaść do gustu każdemu, kto szuka smartfona z mniejszym ekranem, bowiem tutaj mamy 6,28-calowy panel AMOLED. Obsługuje on rozdzielczość FHD+ i odświeżanie do 120 Hz. Xiaomi zadbało tez o ochronę wyświetlacza dzięki Gorilla Glass Victus.

Smartfon wyposażono w aparat główny Sony IMX 766 o rozdzielczości 50 Mpix. Jest to czujnik wielkości 1/1,56” z pikselami 1,0 µm i OIS. Obok niego znalazł się obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix i telemakro 50 mm 5 Mpix. Kamerka z przodu oferuje 50 Mpix rozdzielczości.

Bateria w modelu podstawowym ma 4500 mAh pojemności i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 67 W, bezprzewodowe 50 W i wsteczne 10 W. Tak jak pozostałe modele w tej serii, Xiaomi 12 trafi na rynek z nakładką MIUI 13.

Smartfon dostępny jest w kolorach czarnym, niebieskim i różowym, a sprzedaż w Chinach ruszy 31 grudnia. Poznaliśmy też ceny:

wariant 8/128 GB kosztuje 3699 juanów (ok. 2350 zł)

8/256 GB będzie do kupienia za 3999 juanów (ok. 2540 zł)

wersja 12/256 ma kosztować 4399 juanów (ok. 2800 zł)

Xiaomi 12 Pro

Z pewnością bardziej interesującym modelem jest już Xiaomi 12 Pro. Producent wyposażył go w wyświetlacz AMOLED typu E5 o przekątnej 6,73 cala, rozdzielczości QHD+ z adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz (LTPO 2.0). Charakteryzuje go bardzo wysoki poziom maksymalnej jasności do nawet nawet 1500 cd/m2. Nie zabrakło też obsługi HDR10+, wbudowanego skanera linii papilarnych i ochrony Gorilla Glass Victus. Aparat do selfie 32 Mpix znalazł się w okrągłym wcięciu umieszczonym w środkowej górnej części ekranu.

Z tyłu znajdziemy potrójną konfigurację aparatów o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Pierwszy z matrycą Sony IMX707 ma rozmiar 1/1,28″ i piksele wielkości 2,44 µm (po pixel binningu), przysłonę f/1.9 i ogniskową 24 mm. Drugi ma ogniskową 48 mm do portretów i przysłonę f/1.9. Natomiast ostatni to już obiektyw ultraszerokokątny (kąt widzenia 115 stopni) z przysłoną f/2.2.

Xiaomi chwali się też zastosowaną tutaj technologią CyberFocus, która pozwala na automatyczne ustawienie ostrości i zablokowanie jej na twarzach fotografowanych obiektów lub na elementach tła. Udoskonalono też algorytm trybu nocnego, który teraz ma wychwytywać więcej światła na słabiej oświetlonych obszarach, jednocześnie utrzymując szumy pod kontrolą.

Xiaomi 12 Pro napędza oczywiście Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Dwukomorowa bateria ma pojemność 4600 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 120 W (po kablu) i bezprzewodowo 50W.

Ceny w Chinach prezentują się następująco:

8/128 GB – 4699 juanów (ok. 2990 zł)

8/256 GB – 4999 juanów (ok. 3180 zł)

12/256 GB – 5399 juanów (ok. 3430 zł)

Xiaomi 12X

Trzecim zaprezentowanym smartfonem jest Xiaomi 12X, będący mniej wydajną wersją Xiaomi 12. Wyświetlacz, aparaty i bateria (bez ładowania bezprzewodowego i wstecznego) są takie same jak w podstawowym modelu z serii Xiaomi 12, ale mamy jedną najistotniejszą różnicę – procesor. Snapdragona 8 Gen 1 zastąpił, również SoC Qualcomma, Snapdragon 870, ale z taką samą konfiguracją pamięci – 8/128 GB lub 12/256 GB

Za ten pierwszy wariant trzeba będzie zapłacić 3199 juanów (ok. 2030 zł ), a za mocniejszą wersję – 3799 juanów (ok. 2410 zł).

Xiaomi Watch S1

Ostatnim urządzeniem jest elegancki smartwatch Watch S1 z okrągłą tarczą i ekranem AMOLEDo przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 na 466 pikseli. Koperta ma dwa przyciski boczne, a całość jest wodoszczelna do 50 metrów zanurzenia. Na pokładzie znalazło się aż 117 trybów sportowych, Bluetooth czy NFC. Są też czujniki monitorujące takie parametry zdrowotne, jak sen, tętno czy poziom tlenu we krwi. Niestety zabrakło eSIM.

Xiaomi wyposażyło swój zegarek w baterię o pojemności 470 mAh, która wedle producenta ma wystarczyć na 12 dni przy mieszanym użytkowaniu.

W Chinach smartwatch kosztuje: