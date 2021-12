Miliarder zamierza zhackować ludzki genom i odblokować funkcję nieśmiertelności

Założyciel firmy Coinbase, Brian Armstrong, założył nową firmę NewLimit, której głównym zadaniem ma być przeprogramowanie ludzkiego genomu w taki sposób, aby usunąć z niego proces starzenia się. Lub po prostu spowolnić w celu wydłużenia ludzkiego życia.

— NewLimit rozpocznie swoją pracę od dogłębnych badań dotyczących czynników epigenetycznych starzenia się i opracowania produktów, które mogą regenerować starzejące się tkanki – czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.

Badania prowadzone przez NewLimit nadzorować będzie Blake Byers, doktor bioinżynierii na Uniwersytecie Stanforda. W oficjalnym komunikacie prasowym możemy przeczytać również o tym, że nowa firma Armstronga planuje wykorzystać modele uczenia maszynowego w celu dogłębnego zrozumienia procesu starzenia się ludzkich komórek.

Odwrócenie procesu starzenia jest teoretycznie możliwe

W praktyce nikomu jeszcze się to nie udało, jednak wiele współczesnych badań wskazuje na to, że w pierwszej kolejności należałoby skupić się na zahamowaniu procesu skracania się telomerów, czyli fragmentów chromosomów, które znajdują się na ich końcach. Funkcją telomerów jest zabezpieczenie chromosomów przed uszkodzeniem podczas kopiowania. Każda kopia (czyli podział komórki) prowadzi do ich skrócenia.

Teoretycznie więc – jeśli udałoby się odwrócić ten proces, organizm pacjenta odzyskałby pełną sprawność, jeśli chodzi o kopiowanie (podział) swoich komórek, a co za tym idzie – z biologicznego punktu widzenia odmłodniałby. Starość to bowiem w dużej mierze coraz większe problemy dotyczące podziału komórkowego – kolejne kopie tworzone są z coraz większym prawdopodobieństwem błędu. Kilka badań wskazuje, że odwrócenie tego procesu jest teoretycznie możliwe.

Gdyby udałoby się zmodyfikować ludzki genom i aktywować w nim gen TERT zawierający instrukcję budowy białka telomerazy, które odpowiada za budowę telomerów i zapobiega ich skracaniu się podczas replikacji komórek, teoretycznie moglibyśmy powstrzymać ten aspekt starzenia się naszego organizmu.

Problem polega na tym, że skracanie się telomerów nie jest jedynym czynnikiem odpowiedzialnym za starzenie się naszego organizmu. Z badań prowadzonych przez naukowców z Koreańskiego Instytutu Zaawansowanej Nauki i Technologii wynika na przykład, że sztucznie zwiększona aktywność enzymu VRK-1 wpływa na proces AMPK, czyli na proces kinezy białkowej, która działa odmładzająco na działanie naszego układu sercowo-naczyniowego. Koreański zespół uważa, że im częściej aktywowany jest ten przełącznik, tym bardziej jest on w stanie przedłużyć życie naszych komórek.

Nikt nie wie ile takich czynników składa się na pełen proces starzenia się

Przykładów takich pojedynczych mechanizmów, które mogłyby zostać uznane za odmładzające jest o wiele więcej – odwrócenie procesu starzenia się ludzkich komórek jest bardzo popularnym tematem badań. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego? NewLimit chce skupić się z kolei na przywróceniu dorosłym komórkom potencjału regeneracyjnego, którym dysponowały w wieku dziecięcym.

Jak ten cel zamierzają osiągnąć Armstrong i Byers? Tego na razie nie wiadomo. Wiemy jedynie, że NewLimit zebrała już 100 milionów dolarów od inwestorów na rozpoczęcie swojej działalności, a jej założyciele twierdzą, że kapitał nie powinien być czynnikiem ograniczającym badania w ciągu kilku najbliższych lat. Trudno zresztą się dziwić – bogaci ludzie bardzo chętnie finansują tego typu badania, licząc na to, że komuś uda się w końcu odwrócić proces starzenia się, dzięki czemu każdy, kogo będzie stać na terapię będzie w stanie przedłużać swoje życie w nieskończoność.

Jeśli udałoby się nam zidentyfikować wszystkie procesy odpowiedzialne za starzenie się naszego organizmu i znaleźć sposoby na to, aby je zahamować lub odwrócić, to rzeczywiście, moglibyśmy żyć wiecznie. Trudno jednak stwierdzić, czy jesteśmy w stanie osiągnąć ten efekt przy pomocy technologii, którą aktualnie dysponujemy. Niemniej jednak trzymam kciuki za badania NewLimit i chętnie skorzystam z gotowej terapii.