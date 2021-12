Pył planetoidy Ryugu przebadany. Potwierdzają się wszystkie przypuszczenia

Czekanie zakończone. Minął już ponad rok, od momentu, gdy sonda Hayabusa2 dostarczyła fragmenty pyłu z planetoidy Ryugu. Przez ten czas naukowcy pracowali nad pełnym zrozumieniem tej kosmicznej skały. Wreszcie mamy wyniki tych analiz.

Międzynarodowy zespół naukowców zakończył analizę pyłu pobranego przez sondę Hayabusa2 z planetoidy Ryugu. Astronomowie są zdania, że jest to jeden z najbardziej prymitywnych obiektów Układu Słonecznego – nigdy wcześniej w historii nie mieliśmy do takowego dostępu.

Planetoida Ryugu jest praktycznie identyczna od momentu uformowania się Układu Słonecznego 4,5 mld lat temu. Zebrane próbki są jednym z najlepszych narzędzi do zrozumienia składu pyłu, z którego uformowały się obiekty wewnętrznego Układu Słonecznego.

Ryugu przebadana

(162173) Ryugu to planetoida z grupy Apolla, która okrąża Słońce w ciągu jednego roku i 109 dni, w średniej odległości 1,19 j.a. Odkryto ją w 1999 r. w ramach projektu LINEAR. Nazwa planetoidy pochodzi od japońskiego słowa, oznaczającego podwodny pałac władcy mórz w legendzie o Tarō Urashimie (Ryūgū-jō). Jest to dopiero druga planetoida, której próbki sprowadzono na Ziemię (pierwsza była Itokawa).

Ryugu ma zaledwie ok. kilometra średnicy, więc misja dotarcia do tej planetoidy i dwukrotnego wylądowania na niej, a następnie pobrania próbek i wysłania na Ziemię, wymagała dobrego planu. Wszystko się udało i 5,4 g cennego pyłu z kosmicznej skały trafiło na Ziemię. Misja sondy Hayabusa2 nadal trwa i zmierza ona na spotkanie z kolejnymi planetoidami w kolejnych latach.

Naukowcy już od dawna wiedzą, że Ryugu jest tzw. planetoidą typu C, najbardziej rozpowszechnionym typie planetoid w Układzie Słonecznym. Zazwyczaj tego typu obiekty mają albedo (miara ilości promieniowania słonecznego odbijanego przez dane ciało) między 0,03 a 0,09. Asfalt ma albedo równe 0,04, a Ryugu 0,02, co potwierdził zespół Tory Yady z JAXA. To oznacza, że planetoida odbija zaledwie 2 proc. promieniowania słonecznego, które na nią pada.

Porównanie wielkości Ryugu

Potwierdzono także, że porowatość Ryugu wynosi 46% – to więcej, niż porowatość jakiegokolwiek meteorytu węglowego, które mieliśmy okazję zbadać.

Z kolei zespół kierowany przez Cédrica Pilorgeta z Université Paris-Saclay we Francji przeanalizował skład pyłu planetoidy. Naukowcy odkryli, że obiekt jest prawdopodobnie zdominowany przez filokrzemiany, czyli minerały glinopodobne. W próbkach Ryugu zidentyfikowano również inkluzje innych minerałów, m.in. węglanów, żelaza i związków lotnych.

To dopiero początki badań, kolejne zespoły czekają na dalsze analizy składu pyłu Ryugu.