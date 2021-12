Rosyjski dron S-70 Ochotnik-B z nową dyszą wylotową. Dzięki niej będzie trudniejszy do namierzenia

14 grudnia do Nowosybirskich Zakładów Lotniczych im. Czkałowa zawitali przedstawiciele koncernu United Aircraft Corporation, rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych i ministerstwa obrony. Nie bez powodu, bo wtedy właśnie swojego publicznego debiutu doczekał się drugi prototyp najcięższego rosyjskiego bezzałogowego drona latającego UAV, którego rozwija państwo. Nie trudno nie zauważyć na udostępnionym z tego pokazu materiale, że dron S-70 Ochotnik-B przeszedł spore zmiany.

Rosjanie spłaszczyli dyszę wylotową drona S-70 Ochotnik-B w ramach jego drugiego prototypu. Zalet jest sporo, choć to nie pierwsza taka konstrukcja

Rosyjski dron S-70 Ochotnik-B w ramach drugiego już prototypu przedprodukcyjnego, porzucił dominującą szarość na biel, ale znacznie ważniejsze zmiany poczyniono na tyle. Tam bowiem tradycyjna okrągła dysza wylotowa silnika turbowentylatorowego Saturn AŁ-41F1 została zastąpiona płaskim wariantem, wykonanym z wykorzystaniem technologii druku 3D. Niestety trudno znaleźć zdjęcia, na których różnice widać, jak na dłoni, więc musimy posiłkować się porównaniem z niekorzystnej perspektywy (poniżej).

Płaska dysza wylotowa silnika samolotów odrzutowych nie jest nowością. Korzysta z niej m.in. myśliwiec F-22A Raptor Sił Powietrznych USA

Warto podkreślić, że wspomniany silnik turbowentylatorowy, który napędza Su-57, czy Su-35S, mógł ulec zmianie. Oficjalne informacje prasowe niestety nie wspominają, czy przeprojektowaniu uległa jedynie dysza wylotowa, czy może również sam silnik, który równie dobrze mógł zostać wymieniony na inną jednostkę. W 2022 roku powinniśmy jednak poznać wszystkie szczegóły, bo to właśnie w tym roku prace nad S-70 Ochotnik-B mają zostać zakończone.

Przechodząc do tego, co najważniejsze, ta nowa dysza wylotowa rosyjskiego drona, który ma latać z nawet 2,8 tonami broni w dwóch wewnętrznych komorach, została wykorzystana w celu zwiększenia ogólnego potencjału stealth. Dzięki tej dyszy o ściętych pod kątem bocznych krawędziach, tylna część Ochotnik-B została spłaszczona, co zmniejszyło przekrój radiolokacyjny drona.

To jednak nie koniec zalet takiego rozwiązania, bo dodatkowo nowa dysza zmieniła sygnaturę termiczną drona, co może zmylić m.in. pociski naprowadzane termicznie. Nie bez powodu więc Rosja zastanawia się nad zastosowaniem podobnej dyszy na myśliwcach Su-57.