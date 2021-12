Ruszyła VI Międzynarodowa Konferencja Instytutu Łączności. Minister Janusz Cieszyński o walce z dezinformacją

Wystartowała VI Międzynarodowa Konferencja Instytutu Łączności Fale radiowe są niewidoczne. Co robimy, by były transparentne – normy i regulacje. CHIP.PL jest patronem medialnym wydarzenia, które otworzył minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Janusz Cieszysński o walce z dezinformacją

VI Międzynarodową Konferencję Instytutu Łączności otworzył minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Pokreślił on, że hasło przewodnie Fale radiowe są niewidoczne. Co robimy, by były transparentne – normy i regulacje idealnie oddaję tematykę konferencji.

Minister Cieszyński zaznaczył, że nowoczesna i sprawnie działająca sieć komórkowa jest podstawą naszych codziennych działań. Pracy, nauki i edukacji. Aby było to możliwe, konieczne jeest jasne przekazywanie informacji oraz edukowanie społeczeństwa.

Mamy za sobą dobre działania – zmiana norm PEM, inwestycje w rozwój technologii. Pomimo wykonania dużej pracy, w technologii, procesach regulacyjnych, poświęcono dużo czasu na powiedzenie prostym językiem o tym, co się zmienia i jaki to będzie miało wpływ na społeczeństwo, pomimo wysiłku, widać, że niezbędna jest dalsza praca. Mamy wyzwania, widzimy, że osoby zwracające się do nas z pytaniami i stwierdzeniami dotyczącymi funkcjonowania sieci komórkowych i PEM, posługują się kalkami, fake newsa mi dezinformacją – powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Czytaj też: Jak AMD radzi sobie z zasilaniem Ryzenów? Wyjaśniamy PPT i PBO

Nie trudno zgodzić się z ministrem w sprawie funkcjonowania środowisk dezinformacyjnych. Jasno widać, że te same osoby w mediach społecznościowych przed rokiem bardzo sprawnie przerzuciły się z siania fake newsów o 5G i sieciach komórkowych, na szerzenie dezinformacji na temat pandemii.

Ostatni rok potwierdził to, co od wielu lat było oczywiste. To zorganizowana akcja dezinformacyjna, za którą stoją osoby, siły, które zawsze promują to, co jest złe dla Polski i Polaków – powiedział minister Cieszyński.

Na zakończenie minister Janusz Cieszyński dodał:

Jeśli jest jakiś wróg, którego ciężko będzie nam pokonać w walce o fakty o tym, jak działają technologię, to jesteśmy to my sami. Wystarczy, że coś uprościmy, będziemy zbyt pewni tego, co mówimy, możemy łatwo wywołać dezinformację.

Śledź na żywo konferencję Instytutu Łączności

Przebieg konferencji możecie śledzić na żywo w serwisie YouYube.

Dzisiaj i jutro będziemy prezentować Wam skrót najciekawszych wystąpień prelegentów. Śledźcie naszą stronę oraz konto na Twitterze.