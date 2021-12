Seria Galaxy A ma być przyszłości bardziej wodoodporna

Popularna seria Galaxy A stale się powiększa, oferując naprawdę różnorodne modele ze średniej i niskiej półki cenowe. Smartfony te są również zróżnicowane pod względem funkcji i ulepszeń. teraz dowiedzieliśmy się, że Samsung planuje, by w przyszłości więcej modeli Galaxy A było wodoodpornych.

Jednymi z pierwszych smartfonów w tej rodzinie, które otrzymały ochronę przed wodą, były Galaxy A52 i A72, debiutujące w tym roku. oczywiście tego stopnia ochrony nie brakuje w droższych modelach, zwłaszcza we flagowcach, ale segment budżetowy raczej był pomijany.

Samsung zwiększy ilość wodoodpornych modeli w serii Galaxy A

Czytaj też: Smartfon z Dimensity 9000 może kosztować naprawdę sporo

Jak donosi jednak serwis The Elec, Samsung ma zamiar to zmienić, uzupełniając serię Galaxy A o kolejne wodoodporne modele. Ma być to odpowiedź na działania konkurencji, która nie ogranicza się w tym względzie tylko do urządzeń z wyższej półki. Chińscy producenci pokroju Xiaomi, Oppo czy realme mają w swojej ofercie sporo smartfonów ze średniej i budżetowej półki, zgodnych z oceną IP.

Samsung, by zapewnić odpowiednią ochronę swoich urządzeń, ma wykorzystać materiał membranowy i wodoodporny silikon, dzięki czemu smartfony będą odporne nie tylko na wodę, ale też na pył. Silikon zostanie użyty do ochrony portu ładowania, a membrana – w celu zabezpieczenia głośnika i mikrofonu.

Czytaj też: Seria Samsung Galaxy S22 w świetle kolejnych przecieków

Raport wskazuje, że nie powinniśmy spodziewać się, że od teraz każdy Galaxy A będzie mógł pochwalić się oceną IP. Wedle słów Carla Pei, współzałożyciela marki OnePlus, taki certyfikat może kosztować nawet 15 dolarów za urządzenie, więc w tych naprawdę budżetowych modelach jest to nieopłacalne. Za to można być pewnym, że galaxy A33 i nowsze taką ochronę dostaną, podobnie jak Galaxy A53 czy A73.