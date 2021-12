Hydrożelowy biomateriał do naprawy serca i strun głosowych. Jego twórcy zamierzają pójść o krok dalej

Naukowcy z McGill University stworzyli biomateriał, który mógłby posłużyć do rekonstrukcji serca, mięśni i strun głosowych. Ma on formę hydrożelu i może stanowić prawdziwą rewolucję w medycynie.

Zespół kierowany przez Luca Mongeau i Jianyu Li stworzył ten wstrzykiwalny środek, który określa się mianem biomateriału. Hydrożel jest z kolei jego rodzajem, który zapewnia miejsce do życia i wzrostu komórek. Po tym, jak taka substancja zostanie wstrzyknięta do organizmu, stworzy stabilną, porowatą strukturę umożliwiającą rozwój komórek bądź naprawę uszkodzonych organów.

Ludzi wracających do zdrowia po uszkodzeniu serca często czeka długa i trudna droga. Leczenie jest trudne ze względu na ciągły ruch tkanek, które muszą wytrzymać podczas bicia serca. Podobnie jest w przypadku strun głosowych. Jak do tej pory nie istniał wstrzykiwalny materiał, który byłby wystarczająco wytrzymały. […] Rezultaty są obiecujące i mamy nadzieję, że pewnego dnia nowy hydrożel zostanie wykorzystany jako implant do przywrócenia głosu ludziom z uszkodzonymi strunami głosowymi, na przykład osobom, które przeżyły raka krtani

Guangyu Bao, McGill University