Sztuczna inteligencja przewidzi syntezę nowych materiałów

Już wkrótce możemy być świadkami pojawienia się zupełnie nowych materiałów o niespotykanych dotąd właściwościach. Wszystko dzięki uczeniu maszynowemu, które pozwoli na odkrywanie i syntezę całkiem nowych nanomateriałów.

Mimo iż niektórym może wydawać się, że szczytem możliwości umysłu człowieka jest grafen, z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja. Naukowcy z Uniwersytetu Northwestern i Toyota Research Institute (TRI) wykorzystali uczenie maszynowe do kierowania syntezą nowych nanomateriałów. Przeszkolony algorytm przeczesał bazę danych, aby dokładnie przewidzieć nowe struktury, które mogłyby być wykorzystane w energetyce, przemyśle chemicznym i motoryzacji.

Poprosiliśmy model, aby powiedział nam, jakie mieszaniny do siedmiu pierwiastków stworzą coś, co nie zostało jeszcze zrobione. Sztuczna inteligencja przewidziała 19 możliwości, a po przetestowaniu każdej z nich doświadczalnie, okazało się, że 18 z nich było prawidłowych.

Wyniki zostały opublikowane w Science Advances.

W nowym badaniu, kluczowy jest dostęp do gigantycznych zbiorów danych o wysokiej jakości. Człowiek nie jest w stanie ich wszystkich dokładnie przeszukać, ale sztuczna inteligencja tak – wszystko zależy od zastosowanych algorytmów.

Zespół Mirkina wynalazł narzędzie do generowania danych, zwane megabiblioteką. Rozszerza ono znacznie pole widzenia naukowców. Opracowana megabiblioteka zawiera miliony, a nawet miliardy nanostruktur, wszystkie zakodowane na chipie o powierzchni 2×2 cm2. Każdy chip zawiera więcej potencjalnych nowych materiałów nieorganicznych, niż kiedykolwiek zostało zebranych i skatalowanych przez naukowców.

Nawet jeśli potrafimy tworzyć materiały szybciej niż ktokolwiek na Ziemi, to wciąż jest to kropla wody w oceanie możliwości. Chcemy zdefiniować i wydobyć genom materiałów, a sposobem, w jaki to robimy, jest sztuczna inteligencja.

Chad Mirkin