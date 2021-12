Kolejne przecieki zdradzają nowe szczegóły tabletu Samsung Galaxy Tab S8

Już niedługo Samsung wprowadzi na rynek kolejny tablet z serii Galaxy Tab S – Galaxy Tab S8, który wedle doniesień ma zadebiutować na początku 2022 roku. Urządzenie pojawia się w przeciekach już od jakiegoś czasu, a teraz, leakster Evan Blass udostępnił kolejne rendery, które zdają się pochodzić z oficjalnych materiałów prasowych.

Seria Galaxy Tab S jest najbardziej dochodową serią jeśli chodzi o tablety z Androidem. Teraz Samsung szykuje się do zaprezentowania następnej generacji tych urządzeń – Galaxy Tab S8, S8+ i S8 Ultra

Wszystkie trzy urządzenia pojawiły się na nowych renderach. Dwa pierwsze modele o ekranach kolejno 11- i 12,4-calowych, mają wygląd zbliżony do galaxy Tab S7, różnicę widać dopiero w wariancie Ultra (14,6-cala) gdzie pojawia się wyraźne wcięcie na przednie kamerki. Również ramki są dużo smuklejsze niż w pozostałych modelach.

oczekuje się, że w modelu Ultra pojawi się jeden obiektyw ultraszerokokątny, którym będzie można nagrywać filmy w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będzie to ogromny progres w porównaniu z poprzednią generacją. W Galaxy Tab S8 i S8+ ma pojawić się pojedynczy aparat, umieszczony dłuższej, węższej krawędzi. Niestety te rendery nie zdradzają nam, jak urządzenia prezentują się z tyłu.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to przecieki wskazują, że model podstawowy będzie wyposażony w 11-calowy panel LCD IPS o rozdzielczości 1600 x 2560 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zasilać ma go procesor Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez 8 Gb pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Niewiele wiemy o modelu S8+, za to S8 Ultra może działać pod kontrolą Snapdragona 8 Gen1 lub Exynosa 2200 – w zależności od rynku. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 14,6 cala ma zaoferować rozdzielczość 3K i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Mówi się jeszcze o baterii o pojemności 11500 mAh i szybkim ładowaniu 45W.