Test Tenda Nova MW12. To nie tylko najładniejszy system mesh na rynku

Routery mesh Tenda Nova MV12 to zdecydowanie najładniejsze tego typu urządzenia na rynku. Do tego przedstawiają się jako sprzęt o mocarnym zasięgu oraz kosztują stosunkowo nieduże pieniądze. Zobaczmy, jak to wypada w praktyce.

Specyfikacja Tenda Nova MW12

wymiary 100 x 100 x 100mm, masa ok 309 gramów,

Wi-Fi ac, 2,4/5 GHz, system mesh,

klasa AC2100, prędkość do 300 Mb/s w 2,4 GHz i 2x 867 Mb/s w 5 GHz,

BeamForming, Mu-MIMO, Band Sreering, AP Steering, funkcje Router Brudge, PPPOE, Backhaul, Fast Roaming, Smart QoS, sieć dla gości, Smart QoS,

cena: 799 zł za trzy routery, 469 zł za dwa routery.

W zestawie znajdziemy routery, zasilacze sieciowe, jeden kabel RJ-45 oraz pakiet instrukcji.

Te kostki są piękne!

Nie jestem fanem tego, jak wygląda większość routerów dostępnych na rynku. Tenda Nova MW12 to zdecydowanie sprzęt, w przypadku którego ktoś mocno postawił na wzornictwo.

Routery są symetrycznymi kostkami. Wykonanymi z dobrej jakości, twardego, choć lekkiego plastiku. Wszystkie ścianki pokrywa regularna faktura, a całość stoi na niewielkich, gumowych nóżkach.

Obudowy są minimalistyczne. Znajdziemy na nich tylko diodę sygnalizującą stan pracy w rogu górnej ścianki oraz logo nova na przodzie. Porty zostały schowane na dolnej ściance. Dzięki temu kable biegną płasko po powierzchni, na której stoi router, co pozwala na skuteczne schowanie ich.

A skoro przy portach jesteśmy, każdy router ma dwa porty LAN oraz jeden WAN i oczywiście gniazdo zasilania. Dzięki temu zyskujemy dostęp do dodatkowych gniazdek w całym domu/mieszkaniu. W recenzjach widziałem tradycyjne narzekanie na brak port USB? Tradycyjnie więc zapytam, kto z Was korzysta na co dzień z portu USB W routerze?

Tenda Nova MW12 podłączają się (prawie) same

Oczywiście naszym zadaniem jest rozpakowanie pudełka, podłączenie pierwszego routera do prądu, źródła Internetu oraz uruchomienie aplikacji mobilnej lub strony internetowej. Co prawda bardziej intuicyjne wydaje się użycie smartfonu, ale aplikacja Tenda Wi-Fi… jest raczej średnio intuicyjna. Spełnia swoją rolę, łatwo odnaleźć w niej potrzebne opcje, ale cały interfejs nie prowadzi nas za rękę tak bardzo, jak w przypadku konkurencji.

Żadnych problemów nie sprawia za to podłączenie dodatkowych routerów. W zasadzie musimy tylko podpiąć je do prądu i chwilę poczekać aż złapią sygnał.

Tenda Nova MW12 – pomiary prędkości

Pomiary wykonałem za pomocą laptopa Huawei MateBook X Pro 2021 i aplikacji Pro Speedtest na Internecie UPC 600/60 Mb/s. Mieszkanie o powierzchni niecałych 60 m2 ma następujący rozkład:

Modem znajduje się w miejscu czerwonej kropki

Fabryczny router UPC w ostatnich dniach wyraźny przyśpieszył (może jakaś aktualizacja?) i aktualne wyniki prędkości wyglądają następująco:

Wyniki w Mb/s

A tak wygląda to w przypadku Tenda Nova MW12 (router główny obok modemu, dwa pozostałe w pomieszczeniu nr 3 i nr 5):

Wyniki w Mb/s, średnia z pięciu pomiarów zaokrąglona do pełnej wartości w dół

Zbrojone ściany w pomieszczeniu nr 4 okazały się małym wyzwaniem dla zestawu, ale ogółem uzyskiwane prędkości wypadają bardzo dobrze. Zestaw faktycznie poprawił działanie sieci Wi-Fi w mieszkaniu, zapewniając wyższe prędkości w każdym pomieszczeniu. Obciążenie sieci kilkoma urządzeniami, w zależności od tego co aktualnie robiły, obniżało wyniki do 30%.

Niestety trwający remont na klatce schodowej i brak dostępu do gniazdek wysokiego napięcia uniemożliwił mi przeprowadzenie testu na większej powierzchni. Producent deklaruje co prawda zasięg do 500 m2, choć z drugiej strony sugeruje umieszczenie routerów w odległości 10m od siebie. Nie mniej, routery rozmieszczone w mieszkaniu nie sygnalizowały, że znajdują się od siebie zbyt daleko.

Tenda Nova MW12 można też kupić w mniejszych paczkach, a nie w zestawie trzech routerów. Jak wypada pojedyncze urządzenie?

Uzyskane wyniki są dobre i mniej więcej porównywalne z tym, co oferuje router UPC.

Tenda Nova MW12 to udany zestaw mesh dla estetów

Im dłużej patrzę na routery Tenda Nova MW12, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to najładniejszy zestaw Mesh na rynku. Kostki zdecydowanie przyciągają wzrok.

Jeśli chodzi o funkcje routera, to w zasadzie brakuje tu tylko obsługi Wi-Fi 6. Pomimo tego uzyskiwane prędkości są bardzo dobre. Podobnie wygląda kwestia zasięgu. Poza tym mamy tu praktycznie wszystko, czego potrzeba. Spore możliwości konfiguracji, możliwość tworzenia zabezpieczeń, łatwe przełączanie się pomiędzy routerami dzięki funkcji roamingu, czy nadawanie priorytetów podłączonym urządzeniom (QoS). Tenda mogłaby jednak nieco popracować nad aplikacją mobilną, bo zdecydowanie przydałoby się tu więcej intuicyjności i nieco nowocześniejszy interfejs.