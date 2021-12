Widmo porażki nad hipersonicznym pociskiem ARRW USA. Wynik trzeciego testu AGM-183A niepokoi

Do trzech razy sztuka, czy jednak niekoniecznie? Wysiłki udowodnienia potencjału drzemiącego w pocisku AGM-183A ARRW przyjęły właśnie formę trzeciej z kolei próby, która niestety roztoczyła widmo porażki nad hipersonicznym pociskiem USA. Co tu dużo mówić – z niedawnego testu AGM-183A Amerykanie zdecydowanie nie mogą być zadowoleni.

Przeszłość pocisku hipersonicznego AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) zdecydowanie nie należy do najbardziej świetlanej. Za jego opracowanie i ulepszanie odpowiada Lockheed Martin Missiles and Fire Control na mocy kontraktu o wartości 480 milionów dolarów. Wiemy, że w praktyce AGM-183A będą przenosić szybujący pocisk hipersoniczny z głowicą konwencjonalną, który będzie rozwijał prędkości od 6,5 do 8 Machów i mógł uderzać w cele oddalone o nawet 1609 km w czasie 10-12 minut.

Po udowodnieniu, że na AGM-183A można polegać, te pociski trafią na pokład zmodernizowanych B-1B Lancer, wielozadaniowych F-15EX Advanced Eagle, czy B-52H. Ten ostatni bombowiec był zresztą częścią niedawnego testu, który miał miejsce 15 grudnia. W jego ramach Departament Sił Powietrznych podjął trzecią już próbę testowego lotu przyspieszacza rakietowego (boostera) AGM-183A ARRW z bombowca B-52 Stratofortress.

Ten przyspieszacz jest kluczowy do działania samego pocisku, którego szerzej zakrojone testy są przez to opóźniane. W praktyce bowiem pocisk hipersoniczny AGM-183A ARRW musi bowiem oddzielić się od samolotu i aktywować swój silnik rakietowy, który rozpędzi go i wzniesie odpowiednio wysoko, aby następnie mógł uwolnić ukryty wewnątrz hipersoniczny pojazd typu boost-glide z głowicą bojową, który uderzy w cele z prędkością ponad 5 Mach. Co ważne, ta broń charakteryzuje się dużą manewrowością i jest w stanie szybko zmieniać kurs, dzięki czemu jest niezwykle trudna do wykrycia, śledzenia i przeciwdziałania.

Kolejna porażka testu AGM-183A, czyli USA może już czuć niepokój w związku z rozwojem swojego hipersonicznego pocisku ARRW

Na tak dalece zakrojone testy nie ma jednak jeszcze co liczyć. W kwietniu inauguracyjny test amerykańskiego pocisku hipersonicznego nie powiódł się z powodu problemu z samolotem. Z kolei trzy miesiące później wprawdzie pocisk został uwolniony z powodzeniem z pokładu B-52H, ale jego silnik rakietowy nie zapalił. Tym razem pocisk nawet nie został zwolniony spod skrzydła bombowca, bo sekwencja startowa została przerwana z (jeszcze) nieznanej przyczyny.

Teraz ten dokładnie egzemplarz testowy pocisku trafi do fabryki, aby inżynierowie mogli odkryć powód tego niespodziewanego ponownie problemu. Na szczegóły będziemy musieli poczekać. Niestety jest to kolejny wynik kolejnego testu AGM-183A, który roztacza widmo porażki nad hipersonicznym pociskiem ARRW USA.