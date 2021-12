Test TP-Link Archer AX23. Niedrogi router z Wi-Fi 6 klasy AX1800

Wi-Fi 6 przestaje być technologią przyszłości, a jest coraz bardziej technologią naszej codzienności. TP-Link Archer AX23 powinien znacznie poprawić osiągi naszej domowej sieci Wi-Fi. Czy faktycznie tak jest?

Specyfikacja TP-Link Archer AX23

wymiary 260,2 × 135,0 × 38,6 mm,

obsługiwane pasma – 2,4 GHz (Wi-Fi n) i 5 GHz (Wi-Fi 6),

prędkość (AX1800), do 1201 Mb/s w 5 GHz i do 574 Mb/s w 2,4 GHz,

4 zintegrowane anteny, beamforming, rozdzielenie urządzeń na dwa pasma, OFDMA, Airtime Fairness,

funkcja OneMesh,

szyfrowanie WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise,

1 gigabitowy port WAN, 4 gigabitowe porty LAN,

przycisk WPS,

funkcja sieci dla gości,

cena: 265 zł.

W zestawie znajdziemy zasilacz sieciowy, kabel ethernet oraz instrukcję obsługi. Typowy, rynkowy standard.

TP-Link Archer AX23 ma nowoczesną stylistykę, ale nie zdominuje otoczenia

Archer AX23 zachowuje typowe wzornictwo dla TP-Linka. Na górze mamy efektowne połączenie matowego i połyskującego plastiku. Wygląda to ładnie, ale z czasem połyskujące elementy szybko zbierają kurz. Co z resztą widać na zdjęciach.

Na przodzie mamy diody sygnalizujące stan pracy. Z tyłu z kolei szereg portów oraz przyciski sterujące.

Anteny nie są zbyt wysokie. To dobrze, bo dzięki temu łatwiej jest znaleźć miejsca na router. Wejdzie nawet na stosunkowo niewysoką półkę.

Od spodu mamy zaczepy pozwalające na powieszenie routera na ścianę. Szczególnie przydatne dla osób, które lubią umieszczać tego typu urządzenia np. na korytarzu.

Podłączenie i konfiguracja TP-Link Archer AX23

Nie trzeba mieć w zasadzie żadnej wiedzy, aby podłączyć router TP-Link Archer AX23 do Internetu. Potrzebujemy do tego tylko smartfonu i aplikacji TP-Link Tether.

Aplikacja nie bez powodu ma tak dobre oceny w Google Play. Jest przejrzysta i prosta w użyciu. Przeprowadza nas praktycznie przez całą konfigurację routera. Nawet jeśli ograniczajmy się do ślepego zatwierdzania wszystkich wyskakujących opcji, to i tak uda nam się podłączyć router do sieci.

Cała konfiguracja wygląda następująco:

Jak szybki jest TP-Link Archer AX23 ?

Pomiar został wykonany za pomocą aplikacji Pro Speedtest na laptopie Huawei MateBook 14. Mieszkanie o powierzchni prawie 60 metrów. Typowa wielka płyta z solidnym zbrojeniem w ścianach nośnych.

Router UPC znajduje się w miejscu czerwonej kropki. Nr 6 to balkon, a wyjście znajduje się na dolnej krawędzi schematu

Fabryczny router UPC, przy Internecie 600/60 Mb/s osiąga tutaj takie wartości:

Wyniki w Mb/s, średnia dla pięciu pomiarów zaokrąglona w dół do pełnej liczby.

A tak wyglądało to w przypadku routera Archer AX23:

Wyniki w Mb/s, średnia dla pięciu pomiarów zaokrąglona w dół do pełnej liczby.

Uzyskane wyniki bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Spodziewałem się znacznie niższych prędkości, a wypadły bardzo dobrze.

Po podłączeniu do sieci kilku domowych urządzeń – odkurzacza, części oświetlenia, dwóch laptopów i telewizora (część w trybie czuwania), średnie prędkości pobierania danych spadły o ok 30%. Co nadal pozostaje bardzo dobrym wynikiem.

Co jeszcze potrafi TP-Link Archer AX23

Jedną z ciekawszych funkcji routera jest OneMesh. Jeśli korzystamy np. ze wzmacniaczy sygnału, router automatycznie się z nim połączy, tworząc jedną sieć Wi-Fi.

Oprócz tego mamy do dyspozycji różne narzędzie diagnostyczne, kontrolę rodzicielską oraz możliwość stworzenia sieci dla gości. Jeśli obawiamy się, że ktoś mógłby buszować w naszych zasobach.

Przydatna jest też opcja QoS (Qiality of Service), która pozwala czasowo nadać wybranemu urządzeniu wyższy priorytet. Np. chcemy pobrać grę, więc na 2-3 godziny dajemy danemu komputerowi możliwość korzystania z większych zasobów sieci, niż pozostałe podłączone sprzęty.

Wiele osób zapewne doceni też możliwość wyłączenia świecenia się diod sygnalizacyjnych w nocy.

TP-Link Archer AX23 to kolejny bardzo udany router z Wi-Fi 6

Ładny, stosunkowo nieduży, banalny w obsłudze, szybki i niedrogi – taki jest router TP-Link Archer AX23. Czy potrzeba czegoś więcej do szczęścia? Według mnie nie. Liczba portów jest wystarczająca, a przyczepić się można tylko do łatwego zbierania kurzu przez połyskujące części obudowy.

Spotkałem się z narzekaniami na brak portu USB, ale zadajmy sobie pytanie – ilu z nas korzysta z portu USB w routerze? Osobiście nie zdarzyło mi się to ani razu.

Podsumowując, jeśli szukasz możliwości przyśpieszenia domowej sieci niedużym kosztem, TP-Link Archer AX23 Ci to zapewni.