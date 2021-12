United Airlines chwali się pierwszym komercyjnym lotem pasażerskim zasilanym biopaliwem SAF

Amerykańskie linie lotnicze United Airlines pochwaliły się właśnie swoim pierwszym, komercyjnym lotem pasażerskim, który w 100 procentach zasilany był tzw. zrównoważonym paliwem lotniczym SAF. Samolotem, który odbył pierwszy lot na biopaliwie był Boeing 737-8 Max.

SAF to biopaliwo wytwarzane z odnawialnej biomasy lub węgla pochodzącego z recyklingu. Taka mieszanka musi również spełniać rygorystyczne normy zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do użytkowania gruntów, wody i energii oraz być w pełni kompatybilna z silnikami lotniczymi, co oznacza, że wykorzystanie tego rodzaju paliwa nie wymaga dokonywania żadnych mechanicznych przeróbek w silnikach.

Czytaj również: Mamy pierwszy udany lot na syntetycznym paliwie. Królewskie Siły Powietrzne ustanowiły nowy rekord Guinessa

Według informacji udostępnionych przez amerykański Departament Energii, Stany Zjednoczone mogą wyprodukować rocznie ok. 227 miliardów litrów SAF z miliarda ton suchej biomasy. Tego rodzaju paliwo zawiera również mniej węgla oraz mniej związków aromatycznych, dzięki czemu proces jego spalania jest nieco czystszy, niż w przypadku paliwa konwencjonalnego.

Obecne przepisy Stanach Zjednoczonych pozwalają samolotom wykorzystywać do 50 procent SAF w samolotach. United Airlines wystąpiły jednak o specjalne pozwolenie, dzięki któremu jeden z dwóch silników 737-8 Max mógł być w pełni zasilany paliwem SAF. Drugi silnik odrzutowy, dla bezpieczeństwa, zatankowany został paliwem konwencjonalnym. Po uzyskaniu tego pozwolenia, linie lotnicze zorganizowały lot z Chicago do Waszyngtonu. Na pokładzie leciało 100 pasażerów, w tym CEO linii United Arlines, Scott Kirby. Paliwo z kolei zostało dostarczone przez firmę World Energy, która aktualnie jest jego jedynym producentem w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj również: Paliwo odrzutowe z roślin, czyli jak zmniejszyć emisje sektora lotniczego

W swoim komunikacie prasowym United Airlines twierdzi, że piloci nie zauważyli żadnych różnic operacyjnych między SAF a konwencjonalnym paliwem. Jedyną różnicą jest zmniejszona emisja dwutlenku węgla – według United Airlines, jest to nawet 75 proc. mniej. Na początku tego roku United uruchomił również program Eco-Skies Alliance, w ramach którego zobowiązał się do zakupu ponad siedmiu milionów galonów SAF w 2021 roku. United twierdzi, że zmniejszy to o 66 000 ton metrycznych gazów cieplarnianych, które zostałyby uwolnione w przypadku użycia konwencjonalnego paliwa.

Deklarację w dość podobnym tonie złożyła też firma Boeing, która twierdzi, że do 2030 r. wszystkie jej samoloty będą wykorzystywać 100 proc. paliwa SAF.