XC90 zmieni nazwę. Co powiecie na Volvo Embla?

Nie jest to bynajmniej żart. To spekulacje. Wiemy bowiem, że Volvo pracuje aktualnie nad następcą modelu XC90, o którym wiemy, że będzie oferowany tylko w wersji z silnikiem elektrycznym. Nie wiemy jednak jak będzie się nazywał.

I – możecie w to wierzyć lub nie – ta informacja spędza sen z powiek wielu fanom marki Volvo. Dlatego też redakcja Automotive News, w wywiadzie przeprowadzonym z Hakanem Samuelssonon, dyrektorem generalnym Volvo, zapytała go po raz kolejny jak nazywać się będzie następca XC90.

Samuelsson podobno uśmiechnął się, kiedy po raz kolejny odmówił ujawnienia tej tajemnicy, ale po chwili zastanowienia dodał, że nazwa „zacznie się od samogłoski”.

Volvo Embla

Tak niejasna podpowiedź wystarczyła, żeby stworzyć teorię pt. Volvo Embla. Już tłumaczę o co chodzi. Embla to oficjalny znak towarowy zarejestrowany przez Volvo w październiku br. Jest to również jedyny znak towarowy zaczynający się od samogłoski, zgłoszony przez Volvo w ciągu ostatnich czterech lat, a sama nazwa w mitologii nordyckiej oznacza imię pierwszej kobiety stworzonej przez bogów (odpowiednik chrześcijańskiej Ewy). Wszystko zatem układa się w logiczną całość.

W tym samym wywiadzie Samuelsson podkreślił, że następca XC90 projektowany jest od początku jako samochód elektryczny, co oznacza, że inżynierowie Volvo nie musieli iść na żadne kompromisy, tak jak ma to miejsce w przypadku projektów aut oferowanych z kilkoma rodzajami napędu.

— Oznacza to, że nie musimy się martwić, gdzie trafi silnik i układ wydechowy. Samochód będzie miał płaską podłogę i przestronne wnętrze. Będzie to idealny samochód rodzinny dla klientów w Europie i Stanach Zjednoczonych, gdzie obecne XC90 jest dziś bardzo popularne – dodaje Samuelsson

Z wcześniejszych przecieków wiemy z kolei, że następca XC90 będzie dzielił platformę (zapewne nieco zmienioną) z modelem Polestar, za to nie będzie żadnych części wspólnych, jeśli chodzi o układ napędowy. Debiut następcy XC90, czyli prawdopodobnie Embli prawdopodobnie odbędzie się w przyszłym roku.