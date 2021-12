Volvo chce aby przednia szyba w ich samochodach była jednym wielkim HUD-em

Pomysł ten ma sporo sensu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. Dzięki wyświetlanym informacjom na całej przedniej szybie, kierowca nie musiałby praktycznie odrywać wzroku od tego, co aktualnie dzieje się na drodze, więc w razie sytuacji awaryjnej mógłby zareagować nieco szybciej.

Nic więc dziwnego, że rozwiązaniem mającym na celu rozwinąć dzisiejszą technologię wyświetlaczy Head Up, które wykorzystują mały wycinek przedniej szyby (albo wyświetlają informację na małym, przezroczystym ekranie umieszczonym tuż przed nią) zainteresowała się firma Volvo, od lat kojarzona z bezpieczeństwem drogowym. Zresztą to właśnie tej marce zawdzięczamy wynalezienie trzypunktowych pasów bezpieczeństwa.

Przednia szyba w Volvo jako jeden wielki HUD

Prototyp takiego rozwiązania został zaprezentowany przez izraelską firmę Spectralics. Pomysł jest właściwie dość prosty – na wewnętrzną stronę szyby samochodowej nakładana jest cienka, przezroczysta warstwa pełniąca rolę wyświetlacza, na którym można wyświetlać dowolne informacje, które uznamy za stosowne. Najważniejszą zmianą, w porównaniu do klasycznych HUD-ów jest jednak to, że rozwiązanie Spectralics wykorzystuje całą powierzchnię przedniej szyby, co znacząco zwiększa możliwości wyświetlania informacji dla kierowcy.

W połączeniu z czujnikami wspomagającymi prowadzenie pojazdu, wyświetlacz Spectralics mógłby działać na zasadzie wyświetlacza rozszerzonej rzeczywistości i w czasie rzeczywistym nanosić kolejne wskazówki dotyczące nawigacji, wyświetlać informacje dotyczące pojazdów widocznych przez przednią szybę (na przykład ich prędkość), czy też na bieżąco udzielać nam porad dotyczących ekonomicznej jazdy, albo malować przed nami optymalną linię wyścigową. Chociaż ten ostatni pomysł chyba nie zainteresowałby Volvo.

Czytaj również: HUD kasku Aegis Rider wskaże motocyklistom idealny kąt pokonywania zakrętów

Firma jednak oficjalnie zainteresowała się tą technologią. Volvo ogłosiło właśnie oficjalnie, że zainwestowało w izraelski start-up i chce wziąć czynny udział w rozwijaniu nowego rodzaju HUD-a.

— Spectralics to ekscytująca firma z technologią, która jest naprawdę obiecująca. Wspierając ich rozwój, możemy wykorzystać potencjał ich produktów w przyszłych samochodach Volvo – powiedział Henrik Green, dyrektor techniczny w Volvo.

Co wyjdzie z tej współpracy? Trudno powiedzieć. Firma Volvo ma już na swoim koncie co najmniej jeden, bardzo podobny patent związany z technologią HUD-ów, z którym do dziś nie zrobiła zbyt wiele. Może się więc okazać, że ta historia się powtórzy – technologia zaprezentowana przez Spectralics może okazać się na przykład za droga w masowej produkcji. Albo sam przezroczysty wyświetlacz okaże się zbyt podatny na jakiegoś rodzaju uszkodzenia.