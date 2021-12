Do premiery serii Galaxy S22 zostało jeszcze dużo czasu, jednak w ostatnich tygodniach pojawia się na temat tych smartfonów coraz więcej informacji. Dlatego zebraliśmy w jedno miejsce wszelkie przecieki i plotki dotyczące specyfikacji.

[Aktualizacja 11.12]

Tym razem przecieki ujawniły nam opcje kolorystyczne i warianty pamięci poszczególnych modeli w serii Galaxy S22.

Galaxy S22 i S22 Pro będą dostępne w wariantach 8/128 GB i 8/256 GB w kolorach: różowe złoto, zielony, czarny i biały.

Galaxy S22 Ultra będzie dostępny w wariantach 12/128 GB, 12/256 GB i 16/512 GB. Wedle przecieku, smartfon będzie miał trzy warianty kolorystyczne: ciemna czerwień, czarny i biały.

[Aktualizacja 30.11]

Większość ostatnich przecieków skupiała się na modelu Ultra. Trudno się temu dziwić, w końcu to ten smartfon najbardziej wszystkich ciekawi. W końcu jednak dostaliśmy coś nowego o Galaxy S22 i S22+, a dokładniej szczegóły dotyczące aparatów. Do sieci wrzucił je znany leakster Ice Universe.

W obu modelach znajdzie się potrójny moduł aparatów, z jednostką główną 50 Mpix z czujnikiem 1/1,57” z pikselami 1,0 µm i przysłoną f/1,8. przeciek nie precyzuje czujnika, ale spekuluje się, ze mogą być to dwa czujniki – Samsung GN5 i Sony IMX766. Obok niego znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix (1/2,55-calowa matryca, piksel 1.4 µm, przysłona f/2.2) i teleobiektyw 10 Mpix 9 f/2.4 1/3.94″ 1.22 µm) z 3-krotnym zoomem optycznym. Całość dopełni 10-megapikselowy aparat do selfie (f/2.2 1/3.24″ 1.22 µm).

[Aktualizacja 25.11]

Znany leakster Ice Universe dostarczył nam tym razem bardzo szczegółową specyfikację aparatów w modelu Ultra. O tym, że jednostka główna będzie miała 108 Mpix wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, teraz doprecyzowano specyfikację tego modułu, a także trzech kolejnych.

S22 Ultra camera

108MP+12MP+12MP+12MP, wrong

108MP+10MP+10MP+12MP, correct

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 pic.twitter.com/RsS9fPK0hC — Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

Wiemy więc, że Samsung wykorzysta tutaj ulepszony sensor 108 Mpix ISOCELL HM3 z przysłoną f/1,8, ogniskową 1/1,33 i 0,8μm oraz 85-stopniowym polem widzenia. Obok niego znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix ((1.4μm, f/2.2) z czujnikiem Sony. Ten zaoferować ma kąt widzenia 120 stopni. Dalej Samsung postawi na dwa nowe czujniki Sony (przeciek nie zdradza tutaj konkretów): teleobiektyw 10 Mpix (1/3.52″ 1.12um F4.9) z 10-krotnym zoomem optycznym i drugi, również teleobiektyw 10 Mpix (1/3.52″ 1.12um F2.4) z 3-krotnym zoomem optycznym.

[Aktualizacja 11.11]

Dzięki przeciekowi udostępnionemu przez Jona Prossera poznaliśmy datę premiery serii Galaxy S22. Oczywiście nieoficjalną, ale przynajmniej mamy jakiś konkret. Leakster zdradził, że Samsung zaprezentuje nowe flagowce 8 lutego, podczas wydarzenia Unpacked. Przedsprzedaż ruszy jeszcze tego samego dnia, zaś do regularnej sprzedaży smartfony trafią 18 lutego.

Kolejne informacje odnoszą się natomiast do wariantów Galaxy S22. Jak dobrze wiemy, w zależności do rynku, pojawią się wersje ze Snapdragonem i Exynosem. SoC Qualcommu trafia zwykle do urządzeń przeznaczonych na amerykański rynek, jednak okazuje się, że być może pojawią się też w innych częściach świata. Bloger technologiczny Max Weinbach zdradził szczegóły dostępności poszczególnych wariantów.

Its means this is likely correct! pic.twitter.com/uRECSW64Qd — Hamza (@Hamzzaz17) November 9, 2021

Według tych informacji chipy Qualcomm pojawią się nie tylko w USA, ale również w Afryce i Azji, podczas gdy w Korei i reszcie świata Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra wyposażone będą w procesory Exynos 2200.

Jeśli przyjrzymy się powyższym informacjom dostrzeżemy również, że modele przeznaczone na rynek afrykański i azjatycki mają inne numery modeli (SM-S901E, SM-S906E i SM-S908E), może to oznaczać, że te warianty będą różnić się też pod kątem specyfikacji.

[Aktualizacja 6.11]

Znów wracamy z kolejną porcją przecieków dotyczących Galaxy S22 Ultra, zdecydowanie najciekawszego urządzenia w zbliżającej się serii. Pierwsze doniesienia pochodzą od znanego leakstera IceUniverse, który twierdzi, że Samsung na 100 procent wprowadzi ulepszenia do 108-megapikselowego aparatu (ISOCELL HM4 lub ISOCELL HM5). Druga informacja, dotyczy wyświetlacza w modelu Ultra. Ma on być podobnie zakrzywiony jak to było w modelu Galaxy Note 10+.

To jednak nie wszystko, bo do sieci trafiło pierwsze zdjęcia Galaxy S22 Ultra na żywo! Możemy przyjrzeć się nie tylko wyspie aparatów, ale i wyświetlaczowi. Widzimy więc, że Samsung faktycznie zrezygnuje z zaznaczania kształtu wyspy pozostając przy wystających ponad obudowę poszczególnych aparatach. ustawione są one w dwie kolumny. Widać również stosowny slot na rysik S Pen. I tak, jest również naklejka informująca o nieudostępnianiu zdjęć tego egzemplarza…

[Aktualizacja 4.11]

Serwis WinFuture doniósł, że Samsung ruszył już z masową produkcją komponentów do serii Galaxy S22. Informacje wskazują, że premiera na początku roku nadal jest w planach pomimo niedoborów chipów. jednak dowiedzieliśmy się jeszcze czegoś. O ile komponenty do modelu Podstawowego i Plus produkowane są dla wszystkich wariantów urządzenia, tak w przypadku Ultra – priorytetem jest wariant amerykański.

Dzięki temu jednak, serwis LetsGoDigital wszedł w posiadanie informacji wewnętrznych, na podstawie których mógł stworzyć nowe rendery. Tym razem nie przedstawiają one S22 Ultra, a model podstawowy i Plus. Oba mają utrzymać stylistykę znaną z Galaxy S21, a największe zmiany zobaczymy dopiero w Galaxy S22 Ultra.

Oczywiście nie zabrakło też informacji o modelu Ultra, choć te raczej mogą sprawić, że niektórzy poczują się rozczarowani. Tym razem za wieściami stoi znany leakster Ice Universe i dotyczą aparatów. Według niego, w Galaxy S22 Ultra zobaczymy ulepszony czujnik Isocell HM3 o rozdzielczości 108 Mpix, czyli ten sam, który znajduje się w Galaxy S21 Ultra. Obok niego znajdzie się ultraszerokokątny obiektyw 12 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym zoomem i obiektyw 10 Mpix z 10-krotnym zoomem. Mają to być nowe czujniki Sony, jednak z mniejszymi pikselami w porównaniu z poprzednimi wersjami (1,12 µm vs 1,22 µm), co może odbić się na jakości zdjęć wykonywanych w słabym świetle.

[Aktualizacja 30.10]

Leakster Jon Prosser ( Front Page Tech) dostarczył nam kolejnych interesujących informacji, tym razem dotyczących przedsprzedaży smartfonów z serii Galaxy S22, a tym samym również premiery urządzeń. Według niego, przedsprzedaż ruszy w drugim tygodniu lutego i choć informacja raczej dotyczy USA, to Samsung zwykle uruchamia sprzedaż w podobnym terminie w innych regionach. Wygląda więc na to, że premiera faktycznie odbędzie się w lutym, ustępując miejsca Galaxy S21 FE. Ten telefon bowiem, wedle doniesień, ma zadebiutować 11 stycznia.

To jednak nie wszystkie nowe informacje, jakie dostaliśmy na temat przyszłorocznych flagowców Samsunga. Tym razem przekazał nam je Ide Universe, bardzo znany leakster. Według niego, Galaxy S22 ma poszczycić się wyświetlaczem OLED o najwyższej szczytowej jasności na rynku. Prawdopodobnie będzie to więc 1600-1800 nitów, choć tego przeciek nie precyzuje.

The peak brightness of S22 Ultra broke through the highest record of Samsung's OLED screen. Obviously, Samsung still keeps the best screen for itself. — Ice universe (@UniverseIce) October 28, 2021

[Aktualizacja 26.10]

Garść nowych informacji podrzucił nam w swoich tweetach leakster Ice Universe. Wedle jego słów, Galaxy S22 i S22+ będą miały płaskie ekrany z symetrycznymi ramkami. Również plecki smartfonów będą płaskie. Leakster posunął się nawet do stwierdzenia, że modele te będą wyglądały jak iPhone’y 13, tylko że bez notcha.

Dodatkowo podzielił się z nami szczegółową specyfikacją kamer w modelu Ultra. Na wyspie aparatów znajdziemy więc:

S22 Ultra camera

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 — Ice universe (@UniverseIce) October 26, 2021

Nowy przeciek z GalaxyClub wskazuje natomiast na pojawienie się nowego wariantu kolorystycznego Galaxy S22 Ultra. Oprócz czerni i bieli, ma pojawić się też wariant ciemnoczerwony oraz zielony.

W przypadku S22 i S22+ mają to być warianty: czarny, biały, różowe złoto i zielony.

[Aktualizacja 22.10]

Jak możecie zauważyć poniżej, zarówno aluminiowy model, jak i rendery, ukazywały nam Galaxy S22 Ultra z wyspą aparatów w kształcie litery „P”. Kolejne natomiast dawały podgląd na dwie wyspy. Jedną większą z trzema modułami, drugą mniejszą z czwartym aparatem i lampą błyskową.

Dziś z kolei dostajemy następny model konstrukcyjny obudowy, opublikowany na Weibo. Widzimy tutaj osobne otwory na każdy z obiektywów.

Jak możemy zobaczyć na już powstałych renderach, takie rozwiązanie byłoby o wiele bardziej eleganckie i minimalistyczne. Jedna masywna wyspa z poprzednich projektów zdecydowanie psuła wygląd plecków smartfona.

[Aktualizacja 15.10]

W ostatnich dniach pojawiło się kilka nowych informacji o nadchodzących flagowcach Samsunga. Dostaliśmy też nowe rendery.

Jeśli chodzi o oficjalne wieści, to potwierdzono obsługę ray tracingu przez procesory Exynos 2200, które mają napędzać Galaxy S22 na niektórych rynkach.

Dodatkowo do sieci trafiły zdjęcia aluminiowego odlewu Galaxy S22 Ultra. Pokazują nam wyspę aparatu ułożoną w literę P. Atrapa wykazuje również wiele podobieństw do serii Note, nie widać jednak slotu na rysik S-Pen. To jednak o niczym jeszcze nie świadczy.

Kolejny wyciek obejmuje projekty pokrowców do S22 Ultra. Potwierdzają one kształt obudowy, a także ułożenie aparatów. Do stworzenia tych pokrowców posłużył odlew, który widzicie powyżej.

W ostatnim czasie nie zabrakło też licznych renderów, zwłaszcza najbardziej popularnego modelu, czyli Galaxy S22 Ultra. Rendery również wskazują na silne powiązania ze smartfonami z serii Note. Możecie porównać je z tymi, które znajdują się w dalszej części artykuły. Teraz twórcy celują w stronę wyspy aparatów ułożonej w kształt litery P.

Kolejne doniesienia, także dotyczące modelu Ultra, mówią o 6,8-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości 2K i jasności szczytowej na poziomie 1800 nitów. I te źródła potwierdzają baterię o pojemności 5000 mAh obsługującą szybkie ładowanie z mocą 45W. Aparat główny ma mieć rozdzielczośc 108 Mpix, ale dzięki modułowi nowej generacji zapewni szerszą przysłonę, jaśniejszy obiektyw i lepszy system stabilizacji obrazu.

________________

Seria Samsung Galaxy S22 zostanie wprowadzona na rynek w przyszłym roku. W jej skład wejdzie podstawowy Galaxy S22, Galaxy S22 Plus i Galaxy S22 Ultra. W ostatnim czasie do sieci trafiło wiele przecieków ujawniających szczegóły specyfikacji, nie zabrakło też licznych renderów. Dlatego, w celu usystematyzowania tych informacji, stworzyliśmy ten wpis. Będzie on na bieżąco aktualizowany, więc warto zaglądać tu raz na jakiś czas, by dowiedzieć się, co nowego wiadomo o przyszłorocznych flagowcach Samsunga.

Data premiery

Aktualnie plotki wskazują na premierę na początku przyszłego roku, prawdopodobnie w styczniu. Miałoby to sens, biorąc pod uwagę premierę tegorocznych flagowców. Mówi się, że Galaxy S22 wejdą do masowej produkcji w listopadzie, więc pokrywałoby się to ze styczniowym debiutem. Jest to jednak plotka, bo równie dobrze firma może wrócić do poprzedniego harmonogramu i przedstawić nam nowe smartfony w lutym bądź w marcu.

Jeśli pojawi się coś nowego w tej sprawie – damy Wam znać!

Cena

I na ten temat pojawiło się kilka doniesień, choć mało precyzyjnych. Spodziewamy się jednak, że ceny będą utrzymane na poziomie S21. Warto tutaj wspomnieć, że tegoroczna seria zaliczyła sporą obniżkę (o 200 dolarów) względem S20. Mamy więc nadzieję, że Samsung nie zafunduje nam dramatycznych podwyżek.

Samsung Galaxy S22. Render: OnLeaks

Ceny za podstawowe warianty Galaxy S21 wyglądały w dniu premiery następująco:

Galaxy S21 – 799 dolarów

Galaxy S21+ – 999 dolarów

Galaxy S21 Ultra – 1199 dolarów

Specyfikacja smartfonów z serii Galaxy S22

Teraz przejdźmy do specyfikacji. Przypominamy tylko, że większość tych informacji pochodzi z przecieków i plotek, więc wszystko może się jeszcze zmienić.

Wyświetlacz

Już w czerwcu tego roku pojawiły się przecieki na ten temat. Ujawnił je leakster Mauri QHD (potwierdził to także kolejny znany leakster, Ice Universe). Zgodnie z jego informacjami, wyświetlacze w S22 i S22+ mają być nieco mniejsze niż w obecnych flagowcach:

Galaxy S22 – 6,06 (S21 – 6,2 cala)

Galaxy S22 Plus – 6,55 (S21 Plus – 6,7 cala)

Galaxy S22 Ultra – 6,81 cala (tutaj mamy delikatne powiększenie względem S21 Ultra – 6,8 cala)

Przeciek wskazywał też, że w modelu Ultra znajdziemy wyświetlacz TPO, co oznaczałoby, że w nadchodzącej serii tylko w tym smartfonie dostaniemy zmienną częstotliwość odświeżania.

Samsung Galaxy S22 Plus. Render: 91mobiles

We wszystkich smartfonach z serii mają znaleźć się wyświetlacze Dynamic AMOLED VRR z częstotliwością odświeżania na poziomie 120Hz i funkcją Always-on-Display.

Dowiedzieliśmy się również, że model Ultra będzie mógł obsługiwać rysik S Pen, podobnie jak S21 Ultra.

Procesor

W przypadku SoC mówi się o dwóch różnych wariantach. Podobno w Stanach Zjednoczonych Galaxy S22 otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 898, zaś w innych krajach, w tym w Europie, dostaniemy Exynos 2200. Niektóre źródła wskazują z kolei, że Snapdragon trafi też do Korei Południowej, Chin i Hongkongu.

Samsung Galaxy S22 Ultra. Render: Technizo Concept

Co do Exynosa oficjalnie potwierdzono współpracę z AMD, a podczas Computex 2021, dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su, potwierdziła, że ​​firma wprowadza swoją technologię graficzną – w tym ray tracing – do nowej generacji chipsetów Samsung Exynos.

Warto się nad tym chipsetem pochylić na moment. Z informacji, jakie przekazał Ice Universe wiemy że będzie to ośmiordzeniowy procesor ( pojedynczy rdzeń Cortex-X2 2.9GHz, trzy rdzenie Cortex-A710 2.8GHz, cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A510 2,2 GHz) wspomagany przez procesor graficzny AMD o częstotliwości taktowania 1250 MHz. Mówi się jednak, że podane częstotliwości taktowania mają być zarezerwowane dla modelu Ultra. Jeśli tak, to pozostałe modele mogą mieć wolniejsze taktowanie, co potwierdzałyby informacje pozyskane z bazy Geekbench. Jakiś czas temu pojawił się tam SoC uważany właśnie za Exynosa 2200, ale z mniejszymi częstotliwościami zegarów.

Bateria

Przecieki wskazują na obniżenie pojemności baterii względem Galaxy S21 w modelu podstawowym i Plus. Pisał o tym Ice Universe:

S22 – 3800 mAh,

S22 Plus – 4600 mAh,

S22 Ultra – 5000 mAh.

Certyfikat wydany przez chińskie 3C zdaje się potwierdzać te informacje, choć nie do końca. Można zauważyć, że w modelu Plus (bateria o numerze modelu EB-BS906ABY) podaje się pojemność znamionową 4370 mAh, co przekłada się na typową pojemność 4500 mAh.

Mniejsza pojemność baterii nie musi się jednak przełożyć na krótszy czas pracy, gdyż w zachowaniu obecnych czasów pracy pomogą bardziej energooszczędne procesory.

A co z prędkością ładowania? Ice Universe napisał na Weibo, że „S22 testuje moc ładowania powyżej 25W, 45W lub 65W”. Mogłyby to potwierdzać certyfikaty, jakie otrzymała ładowarka Samsung 65W. Potem jednak, ten sam leakster wspomniał, że w S22 na 100% znajdzie się ładowanie 45W.

Mamy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z serii S21, kiedy to Samsung obiecywał ładowanie 45W, ale finalnie zaoferował 25W.

Aparaty

Mówi się, że Galaxy S22 Ultra ma być wyposażony w 200-megapikselowy aparat główny (ISOCELL HP1). Jednak inne źródła przeczą tym pogłoskom podając, że najmocniejszy model z tej rodziny zaoferuje nam czujnik 108 Mpix, a do tego dwa teleobiektywy 12 Mpix i obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix. Dwa pozostałe modele mają być wyposażone w jednostkę główną 50 Mpix (możliwe, że będzie to sensor GN2), obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix (lub 10 Mpix) z 3-krotnym zoomem optycznym.

Samsung Galaxy S22 Ultra. Render: Technizo Concept

W modelu Ultra teleobiektyw ma oferować zarówno 3-krotny, jak i 10-krotny zoom optyczny. Warto też wspomnieć o przeciekach, które sugerują, że Samsung Galaxy S22 Ultra będzie miał aparat z pięcioma obiektywami z technologią Olympus. Wspomina się też, że we wszystkich trzech smartfonach nie dostaniemy czujnika ToF.

Jeśli zaś chodzi o aparaty do selfie, tutaj mówi się o 12 Mpix we wszystkich trzech modelach. Choć niektórzy podają też, że w Galaxy S22 Ultra pojawi się sensor o rozdzielczości 50 Mpix (ISOCELL JN1) i to umieszczony pod ekranem.

Samsung Galaxy S22 Ultra featuring ISOCELL JN1 50MP Selfie Camera pic.twitter.com/tpGwXDfCMu — HoiINDI (@HoiIndi) June 17, 2021

Źródła wspominają też, że w Galaxy S22 zostaną wykorzystane nowe, twardsze szkła do modułów kamer nazwane Gorilla Glass DX i DX+.

Konstrukcja

Serwis GSM Arena poinformował, że dwa słabsze modele z serii będą miały obudowy z tworzywa sztucznego, podczas gdy Ultra zachowa szklany tył. Niedawny wyciek renderów wskazuje, że Galaxy S22 Ultra będzie miał powłokę podobną do tej z Galaxy Note 20, co oznacza, że będzie charakteryzował się ostrymi rogami. Ma mieć też zakrzywiony ekran i wymiary: 163,2 x 77,9 x 8,9 mm. Poniższe rendery pokazują też zupełnie nowy kształt wyspy aparatów w tym modelu.

Na zupełnie inny wygląd tego smartfona wskazują z kolei rendery opracowane przez Technizo Concept we współpracy z LetsGoDigital.