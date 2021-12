W sieci pojawia się coraz więcej przecieków dotyczących Xiaomi 12. Warto więc zebrać je w jednym miejscu i podsumować, co wiemy o tym smartfonie. Jak zwykle – wpis będziemy aktualizować na bieżąco. Musimy też od razu przypomnieć, że poniższe informacje pochodzą z nieoficjalnych doniesień i przecieków, więc wszystko może jeszcze ulec zmianie.

[Aktualizacja 3.12]

Tym razem przecieki pozwalają nam rzucić okiem na wygląd tylnego panelu Xiaomi 12, koncentrując się na wyspie aparatów, ujawniając nam rozmieszczenie poszczególnych modułów. Wyspa prezentuje się inaczej niż na poprzednich renderach, zaś sama konstrukcja przypomina tę z Xiaomi Mi 10T i 10T Pro. Mamy więc jeden duży otwór na aparat główny i trzy mniejsze, na pozostałe obiektywy. jest też lampa błyskowa. Na podstawie zdjęcia powstał też render, który pokazuje, jak może wyglądać ten smartfon.

[Aktualizacja 30.11]

Xiaomi 12X, o którym pisaliśmy Wam poniżej, wedle najnowszych informacji, ma wejść na rynek z MIUI 13, jednak opartym nie na Androidzie 12, ale na starszej wersji. jak podaje Xiaomiui, przyczyną takiej decyzji ma być chipset, który zasila ten smartfon, czyli Qualcomm SM8250. Wszystkie smartfony wyposażone w ten układ działają na Androidzie 11 i Xiaomi ma pójść tą samą drogą.

Druga informacja, jaka pojawiła się na temat nadchodzącej serii jest o wiele istotniejsza. Dotyczy bowiem premiery Xiaomi 12. Dotąd wszystko wskazywało na grudzień (jak zresztą możecie przeczytać poniżej). Dzięki temu Xiaomi dostarczyłoby na rynek pierwszy smartfon napędzany przez Snapdragon 8 Gen1. Tymczasem nowe doniesienia mówią nam o opóźnieniu premiery, choć bez podania konkretnych przyczyn.

Jeden z lekasterów na Weibo podzielił się tą informacją, pochodzącą podobno z wewnętrznego dokumentu chińskiego oddziału firmy. Wskazana jest tam data 28 grudnia. Jeśli to prawda, to może się okazać, że Xiaomi przegra w wyścigu z Motorolą czy ZTE, bo obie firmy też planują zaprezentować nam przed końcem roku swoje flagowce z nowym chipsetem Qualcomma.

[Aktualizacja 22.11]

Tym razem przychodzimy do Was z doniesieniami odnośnie premiery nowej serii Xiaomi. Cały czas opieraliśmy się na wcześniejszych spekulacjach, wskazujących na grudzień tego roku. Miesiąc więc się nie zmienił, ale dostaliśmy w końcu konkretną datę – 16 grudnia. Właśnie wtedy, podczas trwającej (podobno) cztery godziny konferencji, światło dzienne ma ujrzeć nowy flagowiec producenta. Mówi się jeszcze, że Xiaomi pokaże wtedy jeszcze kilka innych produktów i być może MIUI 13.

[Aktualizacja 19.11]

Wygląda na to, że seria Xiaomi 12 będzie jeszcze większa, niż wskazywały na to poprzednie doniesienia. Xiaomi 12, Pro, Ultra i SE to właściwie pewniki, wpisujące się w strategie producenta. Jak już wspominaliśmy w innych informacjach poniżej, poszczególne modele mogą debiutować w różnych terminach, a pierwszy na rynek ma wejść model podstawowy i Pro.

Teraz dowiedzieliśmy się, że rodzina może zyskać jeszcze dwóch członków. Wariant mini, o którym jednak na razie zbyt wiele nie wiemy oraz Xiaomi 12X. O tym z kolei dowiedzieliśmy się całkiem sporo, dzięki Kacprowi Skrzypkowi, polskiemu tipsterowi. Dotarł on do dokumentacji, w której wymieniono model Xiaomi 12X (symbol 2112123AG i nazwa kodowa „Psyche”).

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28") AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080×2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 18, 2021

Dzięki temu wiemy, że urządzenie ma być wyposażone w 6,28-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości FHD+, odświeżaniem 120 HZ i obsługą HDR10. Napędzi go Snapdragon 870, a aparat główny zaoferuje rozdzielczość 50 Mpix.

Tipster zaznacza, że nie jest to wersja dedykowana rynkowi indyjskiemu, gdzie często trafiają modele z innym oznaczeniem niż ten globalny.

[Aktualizacja 16.11]

Tym razem przecieki rzucają światło na kilka istotnych kwestii.

Zacznijmy więc od aparatu w Xiaomi 12 Ultra. Według Digital Chat Station na Weibo, Leica i Xiaomi podjęli współpracę, a owoc ich pracy zobaczymy właśnie w najmocniejszym modelu zbliżającej się serii. leakster nie precyzuje niestety konfiguracji aparatu, ale pisze, że logo Leica na pewno znajdzie się na pleckach urządzenia. Nie wiemy więc, co dokładnie firma wniesie do możliwości fotograficznych, jednak spodziewać się można filtra kolorów i danych dotyczących przetwarzania. Wart tutaj zaznaczyć, ze model Ultra ma zadebiutować później niż wariant podstawowy i Pro, prawdopodobnie w pierwszej połowie 2022 roku.

Kolejne informacje dotyczą chipsetów w urządzeniach Xiaomi 12 Ultra i Xiaomi 12 Ultra Enhanced Edition. Serwis Xiaomiui.net odnalazł te dwa modele w kodzie Mi, pod kryptonimami Loki i Thor. Serwis podaje, że model Loki oparty jest na Thorze, zaś ten na Zeusie (Xiaomi 12 Pro).

Loki (numer modelu L1), będzie miał kamerę umieszczoną w wyświetlaczu. Przeczy to poprzednim informacjom, według których żaden członek rodziny Xiaomi 12 nie będzie wyposażony w tę technologię. Dlatego spekuluje się, że ten smartfon, zamiast pod nazwą 12 Ultra Enhanced Edition, zadebiutuje jako Xiaomi MIX 5.

Kod potwierdza, że oba wspomniane modele zasili chipset Snapdragon 898, oba też mają być wyposażone w 48-megapikselowy aparat z 2-krotnym zoomem, 48-megapikselowy aparat z 5-krotnym zoomem oraz kolejny 48-megapikselowy aparat z 10-krotnym zoomem. Oba modele mają też mieć po sześć kamer, więc z tyłu dojdzie jeszcze jeden lub dwa moduły, którego jednak przeciek nie zdradza. Być może będzie to aparat główny 50 Mpix.

[Aktualizacja 13.11]

Nowe informacje dotyczące daty premiery Xiaomi 12 potwierdzają, że seria ujrzy światło dzienne jeszcze w grudniu tego roku. 30 listopada ma, wedle doniesień, zadebiutować Snapdragon 898, SoC od Qualcomma, który ma napędzić nowe flagowce Xiaomi. Premiera smartfonów ma więc odbyć się tuż po tym wydarzeniu. W grę może wchodzić nawet pierwsza połowa miesiąca. Grudniową premierę potwierdza znany leakster, Digital Chat Station.

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się również nowych szczegółów dotyczących specyfikacji. Według wspomnianego wyżej leakstera Digital Chat Station, mozliwości fotograficzne Xiaomi 12 mogą rozczarować niektórych. Mówiło się wcześniej o potrójnej konfiguracji aparatów (główny/szerokokątny + ultraszerokokątny + teleobiektyw), w której każdy obiektyw oferowałby rozdzielczość 50 Mpix. Tymczasem może okazać się, że Xiaomi 12 w podstawowym modelu przyniesie co prawda matrycę główną 50 Mpix, ale pozostałe obiektywy już mogą nie dawać takich możliwości.

Nie zabrakło też nowych renderów, przedstawiających wyobrażenia grafików na temat nowej serii Xiaomi. Dostajemy nawet wideo, na którym dokładnie możemy przyjrzeć się wizji modelu Ultra. Smartfon wyposażony został w zakrzywiony ekran i dodatkowy wyświetlacz umieszczony przy wyspie aparatów, na której w oczy rzuca się moduł główny 200 Mpix. Oczywiście należy pamiętać, że to tylko fantazja grafików, jednak ciekawie śledzić tego typu rendery, by potem porównać je z finalnym wyglądem smartfonów.

[Aktualizacja 8.11]

Długo nie musieliśmy czekać na pojawienie się nowych informacji. Tym razem pochodzą one z certyfikacji EEC (via Gizmochina), gdzie odnaleziono dwa modele 2201122G i 2201123G, czyli Xiaomi 12 i 12 Pro. Fakt, że certyfikat został przyznany może naprawdę wskazywać na rychłą premierę, a także na fakt, że wraz z chińską premierą urządzenia wejdą też na globalny rynek. Xiaomi 12 pojawił się też w certyfikacji BIS, co potwierdza przygotowanie do premiery w Indiach. Niektórzy spekulują, że Xiaomi 12 zadebiutuje już w grudniu, podczas gdy modele Pro i Ultra zostaną wprowadzone dopiero na początku przyszłego roku.

Z kolei znany leakster Digital Chat Station podał, że podstawowy model, czyli Xiaomi 12, obsługiwać będzie ładowanie z mocą 100 W, a nie 120 jak wskazywały poprzednie przecieki. Znajdzie się w nim też ulepszony aparat oparty na czujniku 50 Mpix. Bateria ma być spora, ale przeciek nie precyzuje jej pojemności. Urządzenie ma mieć również smukłą obudowę.

Seria Xiaomi 12

Zacznijmy najpierw od tego, co wejdzie w skład tej nadchodzącej rodziny smartfonów. Na pewno dostaniemy model podstawowy, a przecieki już mówią o wariancie Lite i Ultra, co jest zresztą zgodne z poprzednimi generacjami. W zeszłym roku Xiaomi rozszerzyło też ofertę o modele Pro, SE i T, jednak ich premiery rozłożone były na cały rok.

A dlaczego nie ma już dopisku „Mi”, jak w przypadku Xiaomi Mi 11? To nadal kontynuacja głównej serii, ale jakiś czas temu producent zrezygnował z nazwy „Mi” skracając ją do Xiaomi i kolejnego numeru.

Data premiery

Wszystko wskazuje, że zgodnie z harmonogramem premier poprzednich generacji, Xiaomi 12 zadebiutuje w Chinach jeszcze w grudniu tego roku. Niektórzy wskazują na 12 grudnia. Wersja globalna ma natomiast pojawić się w okolicach marca lub kwietnia.

Render Xiaomi 12. Źródło: LetsGoDigital & ConceptCreator

Jednak nie wszyscy tak uważają. Serwis MyDrivers podaje natomiast, że premiera może nastąpić jeszcze w tym miesiącu, choć miałoby to oznaczać brak MIUI 13 na pokładzie (nakładka ma zadebiutować pod koniec roku).

Co istotne, dotyczy to flagowca, bo przecieki mówią nam o tym, że 12 Ultra zadebiutuje dopiero w czerwcu 2022 roku.

Kiedy wyjaśniliśmy sobie te podstawowe kwestie, warto przejść do konkretnych informacji.

Specyfikacja Xiaomi 12

Procesor i bateria

Jeśli chodzi o SoC, to tutaj większość doniesień mówi nam o procesorze Qualcomm Snapdragon 898. Ma to sens, zważywszy na fakt, iż w serii Mi 11 dostaliśmy Snapdragona 888. Raport MyDrivers twierdzi z kolei, że dołączy do tego najnowsza pamięć LPDDR5X RAM, dzięki czemu Xiaomi1 2 zyskają przewagę nad konkurencją wykorzystującą ten sam SoC.

Xiaomi 12 – render na podstawie szkicu projektowego. Źródło: LetsGoDigital

Procesor będzie wykorzystywał proces produkcyjny 4 nm i ma przynieść poprawę wydajności, a także efektywności energetycznej. Z kolei nowy typ pamięci RAM ma mieć maksymalną szybkość przesyłu danych wynoszącą 8533 Mb/s co oznacza znaczny wzrost w stosunku do LPDDR5 (6400 Mb/s).

Jednak ten procesor jak i typ pamięci będą raczej zarezerwowane dla modelu Ultra i zapewne też tego podstawowego. W Lite natomiast ma znaleźć się Snapdragon 778G+. Na razie przecieki nie mówią nam nic o konfiguracji pamięci tych trzech smartfonów.

Jeśli zaś chodzi o baterię – konkretnych pojemności nie znamy (jeszcze). Spodziewamy się, że Xiaomi wykorzysta tutaj technologię HyperCharge, obecną chociażby w Xiaomi Mix 4 (120 W). Możliwe, że np. w modelu Ultra dostaniemy już ładowanie z mocą 200 W, które zostało przedstawione kilka miesięcy temu. Doniesienia, jakie wtedy się pojawiły, wskazywały właśnie, że ta technologia zadebiutuje na rynku w Xiaomi 12 Ultra. Wówczas w modelu podstawowym pojawiłoby się ładowanie 120 W i ewentualnie ładowanie bezprzewodowe 100 W.

Wyświetlacz

MyDrivers donosi, że Xiaomi 12 Ultra (i podstawowy) może być wyposażony w panel LTPO, który umożliwia zmienne częstotliwości odświeżania, ale górna granica będzie wynosiła 120 Hz. Serwis XiaomiAdictos dodaje z kolei informacje o rozdzielczości 2K, która zapewne trafi do modelu Ultra.

W Xiaomi 12 Lite ma pojawić się wyświetlacz OLED/AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 × 1080) i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Alleged live hands on image of the Xiaomi 12 leaked on Weibo.#Xiaomi #Xiaomi12 pic.twitter.com/F27I4xQVpE — Mukul Sharma (@stufflistings) October 30, 2021

Serial Mi 11 wykorzystywała panele AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Nie wiemy, czy Xiaomi zdecyduje się na podobną wielkość i tym razem, choć w przypadku modelu Ultra można się tego spodziewać.

Aparaty

Zacznijmy może od modelu Lite. Tutaj mówi się o jednostce głównej i obiektywie szerokokątnym, ale też o teleobiektywnie (w wariancie Chińskim) i makro (w wariancie globalnym). W modelu podstawowym mamy zobaczyć konfigurację podobną do Mi 11 Ultra, czyli aparat główny 50 Mpix i na pewno obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw, prawdopodobnie każdy z nich będzie miał 50 Mpix.

Render Xiaomi 12. Źródło: LetsGoDigital & ConceptCreator

Ciekawiej robi się już przy 12 Ultra. Tutaj bowiem mówi się o czujniku Samsung ISOCELL HP1, czyli o 192 lub 200 Mpix. Digital Chat Station wskazuje z kolei, na istnienie modelu z serii 12 wyposażonego w trzy czujniki 50 Mpix. Niektórzy więc sądzą, że to właśnie te znajdą się w 12 Ultra, a model podstawowy (lub Pro) dostanie czujnik Samsunga.

Jest to ciekawa informacja, zważywszy na fakt, że podobne plotki krążą wokół Samsunga Galaxy S22 Ultra, choć w ostatnim czasie większość źródeł skłania się ku czujnikowi z mniejszą rozdzielczością.

Oprócz renderów powyżej, które ukazują bardziej klasyczny wygląd tylnego panelu Xiaomi 12, dostaliśmy również taki koncept. Źródło: Weibo

Możliwe również, że w Xiaomi 12 ultra dostaniemy aparat do selfie umieszczony pod wyświetlaczem.