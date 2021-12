Xiaomi Flip Phone, czyli kolejna firma szykuje swój składany smartfon z klapką

Wraz z wprowadzeniem Mi Mix Fold, również Xiaomi weszło na rynek składanych smartfonów. Urządzenie mogło bezpośrednio konkurować z Galaxy Z Fold. Wygląda jednak na to, że firma ma teraz zamiar zawalczyć także z galaxy Z Flip, bo pojawił się wniosek patentowy na Xiaomi Flip Phone, czyli smartfon z klapką.

Przed świętami Huawei zaprezentował nam P50 Pocket, swój pierwszy składany smartfon o konstrukcji typu clamshell. Do tej pory jedyna konkurencją dla Galaxy Z Flip od Samsunga, była Motorola Razr. Teraz się to zmieniło, a wkrótce może pojawić się kolejny model z klapką, bo Xiaomi złożyło wniosek o patent na takie właśnie urządzenie.

Xiaomi Flip Phone – firma szykuje smartfon z klapką?

Smartfon Xiaomi Flip Phone pojawił się we wniosku złożonym w Chińskiej Narodowej Administracji Własności Intelektualnej (CNIPA). Niestety wniosek nie ujawnia nam żadnych szczegółów specyfikacji, ale szkice patentowe są dostępne i zdradzają nam konstrukcję urządzenie. Jeśli śledzicie te informacje na bieżąco, to grafiki mogą wydać się Wam znajome. Nic dziwnego, gdyż są takie same, jak te we wniosku złożonym w lipcu w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Może to wskazywać, że Xiaomi poważnie podeszło do tematu i smartfon naprawdę ujrzy światło dzienne.

Reklama

Mechanizm składania wydaje się tutaj podobny do tego w Galaxy Z Flip 3. Po złożeniu mamy niewielką, kwadratową bryłę, która dopiero po otwarciu przyjmuje właściwy kształt. Różnice widać na tylnym panelu, w ułożeniu dodatkowego wyświetlacza i modułu kamery. Oba elementy ułożone są poziomo, a smartfon zapewne dostanie podwójny aparat. Szkice ujawniają nam też owalne wcięcie na aparat do selfie, może wskazywać, że i z przodu znajdzie się podwójna konfiguracja. Po prawej stronie mają zostać umieszczone przyciski głośności i zasilania, a na dole port USB-C, głośnik i wejście na kartę SIM.

Na razie wiemy na ten temat tylko tyle, ale spodziewać się można, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne informacje dotyczące Xiaomi Flip Phone. Będziemy śledzić wszelkie doniesienia na ten temat i będziemy dawać Wam znać.