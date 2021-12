Zjednoczone Emiraty Arabskie szykuję misję na planetoidę. Uwolnią się od ropy naftowej?

Po udanej misji na Marsa, Zjednoczone Emiraty Arabskie nie chcą się zatrzymywać. Planują odwiedzić pas planetoid.

Bezzałogowa sonda Al Amal, znana też jako Hope, jest pierwszą w historii misją Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). W lutym weszła na orbitę Marsa i wykonała serię zdjęć prezentujących Czerwoną Planetę. Misja ZEA okazała się ogromnym sukcesem, zarówno pod kątem komercyjnym, jak i naukowym. Teraz Arabowie mają kolejny cel: pas planetoid.

Mars to dopiero początek, ZEA poleci jeszcze dalej

Kolejna sonda kosmiczna zostanie wystrzelona przez ZEA w 2028 r. Nienazwana jeszcze misja będzie miała konkretne cele naukowe, ale może pomóc odpowiedzieć na pytania dotyczące kosmicznego górnictwa. Obecnie gospodarka ZEA opiera się głównie na ropie naftowej, a kosmiczne górnictwo może ten stan rzeczy zmienić.

Sonda Hope

Nowa misja będzie się opierać w dużej mierze na doświadczeniach wyciągniętych z badań Hope. Plany dotarcia do pasa planetoid były jeszcze zanim sonda marsjańska oderwała się od Ziemi. Warto nadmienić, że już od 2014 r. z ZEA współpracują naukowcy z Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) na University of Colorado Boulder.

Siedem lat temu nie mieliśmy pojęcia, jak to będzie pracować z Emiratczykami. To było wymagające z technicznego punktu widzenia, ale bardzo satysfakcjonujące z osobistego, a my mamy przyjaźnie na całe życie, które z tego wynikły. Pete Withnell z LASP

Mimo że nowa sonda wyruszy do innego miejsca Układu Słonecznego, jej konstrukcja będzie bazować bezpośrednio na modelu Hope. Mimo to, nowa misja będzie potrzebowała lepszej ochrony termicznej, aby przetrwać przelot obok Wenus w drodze do pasa planetoid.

Póki co, nie wiadomo, jakie planetoidy odwiedzi sonda ZEA. Jak na razie naukowcy nie skupiają się na konkretnych skałach, a zamiast tego opracowują szkic misji i potencjalnych wyzwań technicznych.

Ponieważ opieramy to na projekcie statku kosmicznego, który znamy, mamy ułatwione zadanie. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie – ile poprawek powinniśmy wprowadzić? Znamy rozmiar planetoid, w które chcemy celować oraz rodzaje manewrów, które planujemy wykonać. Na tej podstawie mamy wstępny projekt misji. Sarah Al Amiri z UAE Space Agency

Prace nad misją już się zaczynają, ale jej start nie nastąpi wcześniej niż w 2028 r.