Ponad 140 rosyjskich okrętów wojennych wyruszyło na ćwiczenia. NATO zareagowało

Dziś Rosja na wszelkie sposoby próbuje przesuwać granice swoich działań, jakby sprawdzała, na jak wiele może sobie pozwolić, zanim doczeka się reakcji ze strony innych państw. Tym razem dokonuje tego poprzez swoją marynarkę, realizując kilka jednoczesnych ćwiczeń w wielu kluczowych lokacjach. W obliczu napięcia ukraińsko-rosyjskiego, nie jest to z pewnością przypadek.

Na domniemane ćwiczenia właśnie wyruszyło ponad 140 rosyjskich okrętów wojennych

Stacjonujące na Kremlu władze ogłosiły, że rosyjska marynarka wojenna rozpoczyna kilka jednoczesnych ćwiczeń, podczas których okręty z Morza Bałtyckiego i Czarnego oraz Flota Północna wyruszą ze swoich portów macierzystych w całej Europie. Wedle krajowego ministerstwa obrony, w ćwiczeniach weźmie udział ponad 140 okrętów wojennych i jednostek pomocniczych, 60 samolotów i 10000 żołnierzy.

Czytaj też: Korea Północna wystrzeliła kolejne pociski manewrujące. To już piąta próba rakietowa od początku roku

Na tle tak szeroko zakrojonych działań nie dziwi odpowiedź państw NATO, które w ramach reakcji wysunęły okręty i samoloty oraz przyspieszyły planowane rozmieszczenie wojsk. Dodatkowo Irlandia oficjalnie zaprotestowała przeciwko planom Rosji co do przeprowadzenia w lutym ćwiczeń z ostrym ogniem w odległości 240 km od wybrzeża Irlandii. Nawet tamtejsi rybacy zobowiązali się do przerwania rosyjskich ćwiczeń, chcąc realizować swoją pracę.

Czytaj też: Wojskowy pojazd JLTV przerobiony na hybrydę. eJLTV od Oshkosh Defense ma zastąpić Humvee

Służba prasowa rosyjskiej Floty Północnej wydała w środę dwa komunikaty. W pierwszym z nich poinformowano, że oddział okrętów wojennych i okrętów wsparcia Floty Północnej wszedł na Morze Barentsa w ramach ćwiczeń z Arktyczną Grupą Ekspedycyjną Sił i Wojsk. W drugim Flota Północna Rosji ujawniła, że rozpoczęła ćwiczenia z arktyczną grupą ekspedycyjną, podczas których oceni poziom przygotowania organizacji dowodzenia i kontroli Floty Północnej w planowaniu i prowadzeniu działań w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych w regionie Oceanu Arktycznego.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск https://t.co/IiOsHEgw2F#Минобороны #АрмияРоссии #СФ #Учения pic.twitter.com/uaubgXbW06 Reklama January 26, 2022

Czytaj też: Okręt podwodny K-329 Biełgorod zmierza na służbę. Jest najdłuższy i strzela torpedami nuklearnymi wielkości autobusu

Masowe wypływanie okrętów z portów jest tym samym wykonywane „w białych rękawiczkach”, bo z wytłumaczeniem realizowania rutynowych ćwiczeń. Problem w tym, że w obecnej sytuacji nie wydaje się to przypadkiem, a rozmieszczenie okrętów na wodach wokół Europy może być dla Rosji zwyczajnym… rozmieszczeniem sił. Oczywiście w najczarniejszym scenariuszu.