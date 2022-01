AMD na CES 2022. Wszystko co musicie wiedzieć o Ryzen 6000, Zen 4, pamięci 3D i kartach Radeon

AMD, jako firma zajmująca się produkcją zarówno procesorów centralnych, jak i graficznych do sektorów wszelakiej maści na rynku, miała wiele do ogłoszenia na swojej konferencji CES 2022. Tak wiele, że łatwo się w tym pogubić, dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy skrót najważniejszych wiadomości, które składają się nie tylko z tych oficjalnie ujawnionych, ale też tych, które wyciekły.

Mobilne karty graficzne Radeon

Zmartwię większość z Was – oprócz Radeona RX 6500 XT nowych stacjonarnych kart AMD nie zapowiedziało, co zmusza nas do oczekiwania na premierę Radeon RX 7000 planowaną na IV kwartał tego roku. Inaczej sprawa ma się na rynku mobilnym, gdzie nowych Radeonów przybyło bardzo, ale to bardzo dużo. Wśród nich znalazły się trzy modele Radeon 6?50M, dwie karty z zaawansowanymi produkcyjnie GPU i trzy modele z serii Radeon 6000S.

Każdy z modeli jest przeznaczony do innego rodzaju sprzętu i tak też Radeon RX 6850M XT bazuje na GPU wykonanym w procesie 7 nm z 40 Compute Units w połączeniu z 12 GB GDDR6 18 Gb/s na 192-bitowej magistrali. Jej TGP wynosi 165 watów, zegar Game sięga 2463 MHz, a przepustowość 432 GB/s. Obok niej zadebiutował również:

Radeon RX 6650M XT – 32 CU, zegar Game 2162 MHz, 8 GB GDDR6 16 Gb/s, 120 TGP

Radeon RX 6650M – 28 CU, zegar Game 2222 MHz, 8 GB GDDR6 16 Gb/s, 120 TGP

Ciekawym dodatkiem do oferty są dwie karty graficzne z rdzeniami wyprodukowanymi z wykorzystaniem 6nm technologii. Mowa o:

Radeon RX 6500M – 16 CU, zegar Game 2191 MHz, 4 GB GDDR6 18 Gb/s, 50 TGP

Radeon RX 6300M – 12 CU, zegar Game 1512 MHz, 2 GB GDDR6 18 Gb/s, 25 TGP

Zestawienie wieńczą trzy modele z serii Radeon 6000S, czyli warianty tych tradycyjnych z 7-nm GPU, ale o obniżonym TGP:

Radeon RX 6800S – 32 CU, zegar Game 1975 MHz, 8 GB GDDR6 16 Gb/s, 100 TGP

Radeon RX 6700S – 28 CU, zegar Game 1890 MHz, 8 GB GDDR6 14 Gb/s, 80 TGP

Radeon RX 6600S – 28 CU, zegar Game 1881 MHz, 4 GB GDDR6 14 Gb/s, 80 TGP

Premiera mobilnych procesorów Ryzen 6000 „Rembrandt”

AMD było zdecydowanie najbardziej wylewne w przypadku procesorów Ryzen 6000 z wbudowanym procesorem graficznym (iGPU) o maksymalnie 12 blokach CU i taktowaniu 2,4 GHz. Mowa o serii Rembrandt, która została podzielona na serię U z myślą o energooszczędnych laptopach oraz H specjalnie dla tych o wyższej wydajności.

W nich firma połączyła architekturę Zen 3+ z RDNA2 oraz 6-nm procesem technologicznym, oferując głównie 8 i 6 rdzeniowe układy, gdzie tym pierwszym przypada wydajniejsze iGPU, a drugim okrojone z 6 CU. Wchodząc w szczegóły, tak prezentuje się ich specyfikacja kilku z najciekawszych układów:

Ryzen 9 6980HX Rdzenie/wątki: 8/16 Taktowanie bazowe: 3,3 GHz Taktowanie Boost: 5,0 GHz Rdzenie GPU i taktowanie: 12 przy 2,4 GHz TDP: 45+ watów

Ryzen 9 6900HS Rdzenie/wątki: 8/16 Taktowanie bazowe: 3,3 GHz Taktowanie Boost: 4,9 GHz Rdzenie GPU i taktowanie: 12 przy 2,4 GHz TDP: 35 watów

Ryzen 9 6600H Rdzenie/wątki: 6/12 Taktowanie bazowe: 3,3 GHz Taktowanie Boost: 4,5 GHz Rdzenie GPU i taktowanie: 6 przy 1,9 GHz TDP: 45 watów

Ryzen 7 6800U Rdzenie/wątki: 8/16 Taktowanie bazowe: 2,7 GHz Taktowanie Boost: 4,7 GHz Rdzenie GPU i taktowanie: 12 przy 2,2 GHz TDP: 15-28 watów



Zapowiedź Ryzen 7 5800X3D

Niestety zamiast premiery nowego desktopowego procesora, doczekaliśmy się jego zapowiedzi. Mowa o Ryzen 7 5800X3D, który po debiucie tej wiosny będzie pierwszym w historii procesorem dla graczy, wykorzystującym technologię pakowania 3D. Skorzysta z niej jednak nie cały procesor, a jedynie pamięć podręczna, stając się oficjalnie nie „zwyczajnym cache”, a 3D V-Cache.

Wedle ogłoszenia Ryzen 7 5800X3D będzie oferował „ekstremalną wydajność w grach”, zachowując konfiguracje 8 rdzeni i taktowania Boost 4,5 GHz. Jednak zamiast 32 MB pamięci podręcznej L3, będzie miał dostęp do aż 64 MB i to specjalnej, która pomimo okazalszej pojemności, obniżą też opóźnienia, zwiększając wydajność do tego stopnia, że Ryzen 7 5800X3D ponoć ma przewyższać w grach Core i9-12900K.

Procesory Ryzen nowej generacji z architekturą Zen 4

Doczekaliśmy się też potwierdzenia premiery Ryzenów zupełnie nowej generacji o nazwie kodowej Raphael. Te sięgną po architekturę Zen 4 i proces produkcji 5 nm. Dodatkowo będą debiutowały z płytami głównymi z nową podstawką AM5 typu LGA. Pewni możemy być wsparcia PCIe 5.0 i DDR5.