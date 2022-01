Google ogłasza kolejne nowości, które wzbogacą system Android

Podczas targów CES 2022 w Los Angeles także Google postanowiło zaprezentować swoje nowości. Firma przedstawiła niektóre nowe funkcje, które jeszcze w tym roku zyska system Android.

Wygląda na to, że 2022 rok będzie pracowitym czasem dla Google. Do wprowadzenia na rynek szykuje się już stabilny Android 12L (przeznaczony dla tabletów i składanych smartfonów), ale firma nie zapomina też o Androidzie, który wzbogaci się o kilka mniejszych i większych nowości. Część z nich Google omówiło podczas CES.

Jakie funkcje zyska Android w tym roku?

Spory nacisk Google położy na komunikację między smartfonami a innymi urządzeniami. Dzięki temu użytkownicy będą mogli np. korzystać z aplikacji czy komunikatorów, nawet gdy na smartfonie nie mają zainstalowanych odpowiednich programów. Dotyczy to przede wszystkim połączenia z Chromebookami w ramach funkcji Fast Pair.

Niektóre komputery z systemem Windows firmy Acer, Intel i HP, również skorzystają z funkcji „Udostępnianie w pobliżu”, dedykowanej do bezprzewodowego udostępniania danych, ale także z połączenia ze smartfonem w celu „konfigurowania akcesoriów Bluetooth” i „synchronizowania danych”. Ta opcja jest podobna do tego, co niektórzy producenci, np. Huawei, oferują w ramach własnego ekosystemu łączącego smartfony i komputery. Dowiedzieliśmy się również, że posiadacze Chromebooków będą mogli odblokować swoje laptopy przy pomocy smartwatchy z Wear OS. Dotyczy to także smartfonów i tabletów z Androidem.

O kolejnej nowości już słyszeliśmy, jednak warto o niej wspomnieć. Chodzi o funkcję cyfrowego kluczyka dostępnej dla kompatybilnych smartfonów Pixel i niektórych Samsungów. Ich posiadacze mogą uruchamiać już wspierane samochody BMW. W tym roku dodatkowo pojawi się ulepszenie, bo mając urządzenie z technologią UWB, nie trzeba go będzie wyjmować nawet z kieszeni, by otworzyć i uruchomić samochód. Pojawi się także możliwość udostępniania cyfrowego kluczyka bliskim osobom w sposób bezpieczny i całkowicie zdalny. Google zapewniło także, że trwają prace nad rozszerzeniem tej funkcji na kolejne samochody i smartfony.

Podczas targów CES 2022 gigant z Mountain View ogłosił również nowe funkcje dla wspieranych słuchawek. Będzie to automatyczne przełączenie pomiędzy urządzeniami, z których dany użytkownik korzysta, a także przystosowanie dźwięku przestrzennego do ruchów głowy, tym samym potęgując wrażenia.