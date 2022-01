Warto zainstalować iOS 15.3. Aktualizacja naprawia istotny błąd

Apple wydało najnowszą aktualizację dla swoich smartfonów i tabletów. iOS 15.3 i iPadOS 15.3 powinny być już dostępne dla kwalifikujących się urządzeń i warto uaktualnić swój sprzęt jak najszybciej, bo aktualizacja naprawia groźny błąd.

Apple wypuszcza iOS 15.3 i iPadOS 15.3

Nowa wprowadza coś bardzo istotnego – poprawkę dotyczącą przeglądarki Safari, w której odkryto problem z bezpieczeństwem. Sprawiał on, że każda witryna używająca IndexedDB do przechowywania danych po stronie klienta otrzymywała dostęp do baz danych generowanych przez inne witryny podczas sesji przeglądania użytkownika. Jedna witryna mogła więc śledzić inne, które były odwiedzane w różnych zakładkach lub oknach, uzyskując tym samym dostęp do danych przeglądania, a finalnie nawet do ujawnienia tożsamości użytkownika.

Luka w zabezpieczeniach została wykryta już jakiś czas temu, więc najwyższy czas na pojawienie się aktualizacji, która ją załata. Na razie nie wiemy, jakie dokładnie nowości Apple wprowadziło tym razem, bo biuletyn bezpieczeństwa nie został jeszcze aktualizowany. Powinno stać się to na dniach, więc chętni na poznanie wszystkiego, co do zaoferowania ma iOS 15.3 i iPadOS 15.3 muszą uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Spodziewamy się jednak, że zmian raczej nie będzie wiele, a Apple skupiło się jedynie na rozwiązaniu istniejącego problemu z Safari.

Jesli wasze urządzenie jeszcze nie powiadomiło Was o aktualizacji, a chcecie szybko ja pobrać, wystarczy wejść w Ustawienia – Ogólne, a następnie w Aktualizacje oprogramowania.