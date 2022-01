Artyleria amerykańska pobiła rekord prędkości wylotowej

System Extended Range Cannon Artillery (ERCA), czyli artyleria dział dalekiego zasięgu pobiła już rekord odległości, jeśli chodzi o oddawanie celnych strzałów. Teraz Amerykanie chwalą się, że ich nowe działa są w stanie wyrzucać pociski z największą na świecie prędkością, jeśli chodzi o ten typ broni.

Jak najwyższa prędkość wylotowa pocisków to bardzo pożądana cecha dział artylerii. Powód jest oczywiście banalnie prosty: im szybszy pocisk, tym szybszy cel jest w stanie zniszczyć. Dlatego też od jakiegoś czasu Amerykanie pracowali nad udoskonaleniem swojego systemu ERCA.

Próby zostały podjęte w sierpniu 2021 r. przez amerykańskie Centrum Dowodzenia i Uzbrojenia ds. Rozwoju Zdolności Bojowych i zespół z poligonu Yuma Proving Ground, gdzie testowanych jest wiele eksperymentalnych systemów amerykańskiego uzbrojenia.

— Chcieliśmy, aby pociski docierały do celu tak szybko, jak to możliwe, ponieważ same cele stają się coraz szybsze – mówi Paul Henderson, główny inżynier ds. napędów hiperprędkości w Centrum Dowodzenia i Uzbrojenia ds. Rozwoju Zdolności Bojowych (DEVCOM-AC).