Test Asus GeForce RTX 3080 12GB ROG Strix OC

Niedawno na rynku pojawiły się karty GeForce RTX 3080 12GB, w tym Asus GeForce RTX 3080 12GB ROG Strix OC. Jak wypadnie na tle konkurencji?

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 3080 12GB ROG Strix OC?

Grafika zdecydowanie może się podobać. Karta jest czarno-srebrna i ma z boku podświetlenie. Wygląda to naprawdę dobrze w szczególności przy poziomym montażu. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech. Środkowy ma 13 łopatek, a dwa pozostałe po 11. Ten pierwszy kręci się też w przeciwną stronę od pozostałych. Nie zabrakło przy tym trybu półpasywnego, więc w spoczynku na pewno będzie idealna cisza. Także sama jakość wykonania całości jest po prostu świetna.

Asus GeForce RTX 3080 12GB ROG Strix OC ma wymiary 318,5 x 140,1 x 57,78 mm, zajmuje więc 2,9 slota PCI. Zasilanie odbywa się z trzech złączy 8-pin. Warto też zwrócić uwagę na obecność dodatkowych złączy pod wentylatory na samym końcu karty. Sugerowany zasilacz powinien oferować 850 W mocy. Grafika ma także dwa wyjścia HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a.

Producent zastosował na karcie dwa BIOSy, które łatwo można przełączyć. Na obu taktowanie boost jest takie samo i wynosi 1860 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 x 1440 zanotowałem średnie taktowanie równe 1870 MHz. Muszę też tutaj dodać, że karta ma LHR.

Wykorzystane sterowniki:

GTX 1650, GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti: Nvidia Game Ready 497.27

RTX 3080 12 GB: Nvidia Game Ready 511.23

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-12900K @ 5,1/4,0 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna MSI MEG Z690 ACE Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Obudowa SilentiumPC Signum SG7V TG Monitor AOC G2868PQU

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej z rozdzielczości wyniki są oczywiście świetne i bez problemów odpalicie gry na najwyższych detalach. Widać jednak, że karta jest trochę słabsza od konkurencyjnego modelu od MSI, choć różnice nie są duże.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Kolejna rozdzielczość również nie sprawia problemów dla RTX 3080 12GB. Wyniki są bardzo wysokie i z pewnością możecie liczyć na w pełni płynną rozgrywkę.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej z rozdzielczości są już gry, gdzie osiągnięcie średnio 60 fps jest niemożliwe. Natomiast wyniki w tych tytułach i tak są wysokie, więc można mówić o płynnej rozgrywce. Zawsze też możecie trochę obniżyć detale celem zyskania fps.

Temperatury

Temperatury są naprawdę niezłe, w szczególności przy BIOS P. Przy Q są trochę wyższe, choć konkurencja od MSI ma je jeszcze słabsze.

Głośność

Przy BIOS Q karta jest stosunkowo cicha. Przy P jest już znacznie głośniej. W spoczynku wentylatory nie pracują, więc możecie liczyć na idealną ciszę.

Pobór mocy

Pobór mocy jest dosyć spory i tutaj nie ma wątpliwości, że do działania potrzebny jest mocny zasilacz.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem poprzez program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie też średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność czy pobór mocy. Testy kart z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 170 MHz na rdzeniu i 187 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

RTX 3080 12GB plasuje się pomiędzy RTX 3080 10 GB, a RTX 3080 Ti. Nie ma więc rewolucji w wydajności, czy zaskoczeń w postaci lepszej wydajności niż RTX 3080 Ti. Karta notuje bardzo dobre wyniki, choć model od MSI jest trochę wydajniejszy. Różnice nie są duże, ale z pewnością występują. Natomiast z pewnością w sklepach znajdziecie znacznie słabsze wydania RTX 3080 12 GB.

Test Asus GeForce RTX 3080 12GB ROG Strix OC – podsumowanie

Ciężko jest oceniać sprzęt bez znajomości ich cen. W momencie pisania tekstu ceny RTX 3080 10GB zaczynają się od 7000 zł i kończą na nawet 9000 zł. RTX 3080 12GB niestety w żadnym z nich nie znalazłem. Tak naprawdę sens zakupu takiej karty zależy właśnie od tego czynnika. Jeśli będzie ona w cenie podobnej do wersji 10GB to wiadomo, że lepiej wybrać 12GB. Jeśli zaś cena będzie bliższa RTX 3080 Ti to lepiej zainwestować w wydajniejszy model. Wszystko więc zależy od tego, w jakiej kwocie będą dostępne testowane modele.

Wersja Asusa z pewnością jest świetnie wykonana i znakomicie wygląda. Oferuje ona wysokie fabryczne OC i wydajność jest naprawdę niezła. Fakt, że przegrywa ona pod tym względem z modelem MSI, ale jest za to cichsza i chłodniejsza – coś za coś. Możecie też zyskać trochę fps jeśli zdecydujecie się na OC. Generalnie jest to bardzo dobry model, któremu ciężko coś zarzucić. Dlatego też przyznaję mu 3 odznaczenia.