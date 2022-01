Nowy elektryczny silnik BMW nie będzie wykorzystywał magnesów. Trafi do BMW iX M60

Rosnący problem z dostępem do metali ziem rzadkich zmusza wiele branż do szukania alternatywnych rozwiązań. Problem ten dotyczy również BMW, które właśnie pochwaliło się piątą generacją swojego silnika elektrycznego, który nie będzie wykorzystywał magnesów.

Silnik ten trafi do nowego BMW iX M60. A właściwie to trafią tam dwa silniki: ich łączna moc wynosić będzie 532 KM i 749 Nm. Silnik przedni będzie miał moc 255 KM, podczas gdy silnik tylny podczas normalnej pracy będzie miał moc 483 KM. W innych trybach, takich jak tryb Sport Boost, łączna moc skoczyłaby do 610 KM.

Silnik elektryczny zamiast magnesu wykorzysta stare, dobre szczotki

Aby osiągnąć powyższe wyniki, inżynierowie BMW opracowali bezmagnesowy silnik piątej generacji, który działa jako trójfazowy silnik synchroniczny prądu przemiennego i, nieco w stylu retro, wykorzystuje szczotki i komutator do zasilania uzwojeń wirnika. Takie rozwiązanie wiąże się oczywiście z kilkoma problemami – np. szczotki podczas ścierania się, generują pył, co wiąże się z ich okresową wymianą (i czyszczeniem ich najbliższego otoczenia).

Jednak BMW twierdzi, że problem ten udało się rozwiązać dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i zaawansowanych uszczelniaczy, dzięki czemu silnik szczotkowy będzie o wiele bardziej odporny na zużycie, niż w tradycyjnych konstrukcjach. Moduły szczotek są podobno umieszczone „w zamkniętej i szczelnej komorze, eliminując zanieczyszczenie kurzem wewnątrz okablowania stojana/wirnika”.

Pamiętajmy jednak, że na razie to tylko zapewnienia producenta, więc z chwaleniem piątej generacji silnika elektrycznego BMW poczekałbym do nieco bardziej niezależnych opinii wygłoszonych na temat jego konstrukcji. Niemniej jednak koncepcja jest słuszna – metale ziem rzadkich stosowane w silnikach z magnesami trwałymi są coraz trudniejsze do pozyskania w sposób etyczny. Dlatego też BMW, a także Bentley, czy Mahle pracują nad nowymi typami silników elektrycznych, które zapewniałyby dobre osiągi i do swojego działania nie potrzebowały magnesów.