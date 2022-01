CharaCorder jest tak szybka, że została zbanowana w konkursach szybkiego pisania na klawiaturze

Na pierwszy rzut oka CharaCorder nie przypomina klawiatury, ale podobno jeśli ktoś opanuje jej obsługę, pisze się na niej najszybciej na świecie. Prezes CharaCorder chciał to nawet udowodnić, ale jego wynik został zdyskwalifikowany przez Monkeytpe.

W tym momencie musimy zajrzeć na chwilę do świata, w którym ludzie rywalizują ze sobą w szybkim pisaniu na klawiaturze. Jednym z najpopularniejszych miejsc do sprawdzenia swoich umiejętności jest strona Monkeytpe, na której rywalizują między sobą ludzie z prawie całego świata.

Jest to więc idealne miejsce, żeby zaprezentować klawiaturę stworzoną z myślą o jak najszybszym pisaniu, prawda? Szefowi firmy CharaCorder, Rileyowi Keenowi też się tak wydawało. A że Keen jest aktualnie jednym z niewielu ludzi na świecie, którzy potrafią pisać w bardzo dziwny sposób na klawiaturze CharaChorder, czym prędzej odpalił Monkeytype i (zapewne po kilku próbach) udało mu się wykręcić wynik ponad 500 słów na minutę.

CharaCorder bije pod tym względem standardowe klawiatury QWERTY

Jeśli strona Typinglounge pozostaje aktualna, to rekord w szybkim pisaniu na klawiaturze komputerowej należy aktualnie do Barbary Blackburn, której udało się uzyskać wynik 216 słów na minutę. Najszybszym sądowym stenotypistą jest z kolei Mark Kinlingsbury z wynikiem 360 słów na minutę, ale on też zostałby zdyskwalifikowany na Monkeytype ponieważ klawiatura, z której korzysta jest również bardzo mocno zmodyfikowana w taki sposób, aby można było pisać jak najszybciej.

Dwa powyższe wyniki to nadal nic w porównaniu z wynikami, którymi na swoim tiktoku chwali się Keen. Na nagraniach możemy przy okazji przyjrzeć się, w jaki sposób obsługuje się klawiaturę. Zamiast standardowych przycisków posiada ona 18 mini-joysticków, z których każdy pozwala na wywołanie 5 akcji aktywowanych ruchami: w górę, dół, lewo, prawo i poprzez wciśnięcie samego joysticka.

Nauka pisania w ten sposób wydaje się być strasznie skomplikowana, jednak Keen twierdzi, że opanowanie obsługi CharaChordera nie zajmuje strasznie długo. I że on sam nie korzysta z normalnej klawiatury od ponad roku. Podejrzewam jednak, że nawet gdyby używał, to by o tym nie wspominał będąc szefem firmy produkującej ten dziwny gadżet.

Niemniej jednak na nagraniach widać z jaką szybkością da się pisać na CharaChorderze, jeśli ktoś nabierze w tym wprawy. Nie obraziłbym się, gdybym umiał pisać z szybkością 500 słów na minutę.